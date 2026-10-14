Accusé d'avoir utilisé l'IA pour écrire son roman, Thélyson Orélien dénonce une “calomnie

Pris dans une intense polémique, l'auteur québécois Thélyson Orélien est sorti du silence dans un texte revenant sur les accusations qui le visent. S'il reconnait des « erreurs de jeunesse » et s'être « attribu[é] des textes qui ne sont pas les miens », il dément l'utilisation d'un outil d'intelligence artificielle générative pour la rédaction de C’était ça ou mourir (Grasset).
Le 14/10/2026 à 11:43 par Antoine Oury
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14/10/2026 à 11:43
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Par un texte communiqué aux rédactions ce mardi 13 octobre, l'écrivain québécois Thélyson Orélien est sorti du silence, après plusieurs jours passés sous le feu des critiques. Le 21 septembre, quelques heures après avoir reçu le Prix du Roman Fnac, l'auteur, présenté comme la « révélation » de cette rentrée littéraire, est accusé d'avoir eu recours à un outil d'intelligence artificielle générative pour produire son roman C’était ça ou mourir (Grasset).
Le reproche provient d'un compte anonyme, nommé « Balance ton Claude », sur le réseau social X. Celui-ci affirme avoir obtenu des résultats indiquant que le récit a été généré par une IA, en se basant sur les comptes-rendus de Pangram, un logiciel spécialisé. Parmi les animateurs de ce compte, qui prétend lutter contre « la pollution des fils d'actualité », se trouvent l'essayiste Samuel Fitoussi et le docteur en philosophie Pierre-Thomas Eckert.
Plusieurs médias, dont Le vrai ou faux de franceinfo ou CheckNews de Libération ont tenté de vérifier les affirmations relayées sur le réseau social en utilisant Pangram et d'autres outils de détection, aboutissant à des résultats similaires. Pour autant, au-delà de ces données statistiques elles-mêmes sujettes à caution, aucune preuve matérielle d'un recours à un outil d'IA n'a été exhumée.
Au lendemain des accusations, l'auteur s'était exprimé de manière succincte auprès de Libération : « J’ai toujours aimé la création et l’écriture, je ne vois pas pourquoi je ferais appel à une machine », indiquait-il. Il avait ensuite expliqué prendre ses distances, au plus fort de la polémique, avant de revenir plus tard sur les accusations qui le visaient.
Ce moment est venu, et l'auteur a choisi de publier un texte, justement, pour se défendre. Intitulé « “C’était ça ou mourir”, ce roman que j’ai écrit », il revient sur la genèse du récit, dont la rédaction a commencé « à l’automne 2017, sur un coin de table à Laval » pour aboutir à un premier jet en 2019. « Puis j’ai supprimé des scènes, retravaillé des passages, déplacé des éléments, changé des personnages », retrace Thélyson Orélien.
Les accusations de génération du texte par un outil d'IA générative relèvent, selon lui, de la « calomnie » et de l'« hérésie » — il ne fait état, toutefois, d'aucune intention de porter plainte. « J’ai eu recours çà et là à des outils pour des recherches, s’agissant notamment des idiomes étrangers », poursuit-il, « [m]ais aucune phrase de ce livre n’a été créée par une machine, pas plus que le sens ou l’ordonnance d’un récit qui vient de mes tripes ».
« En attribuant à une machine un texte qui est mien, qui est celui de tous les miens, on n’est pas seulement venu contester ma qualité d’écrivain mais mon humanité », souligne-t-il, parlant d'une « expérience cruelle », mais aussi d'un « lynchage médiatique » et d'un « harcèlement raciste ».
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Si l'usage d'outils d'IA dans un certain contexte ne signifie pas nécessairement que l'auteur y ait eu recours pour l'écriture de C'était ça ou mourir, il semblerait que Thélyson Orélien se soit appuyé sur la génération de textes par le passé, pour produire des contenus publiés sur Erra Magazine, plateforme d'information généraliste ensuite devenue le site personnel de l'auteur, sur lequel ActuaLitté y a retrouvé une consigne ressemblant à une instruction (« prompt ») issue de ChatGPT ou équivalent.
Aux accusations de recours substantiel à l'IA pour C'était ça ou mourir se superposaient plusieurs cas de plagiats dont Thélyson Orélien s'était rendu coupable par le passé, les seconds nourrissant les soupçons.
L'un d'entre eux remontait à 2012, avec des emprunts à un texte de Louis Pauwels et Jacques Bergier, d'autres en 2013 et 2014 et présentaient des similitudes avec des articles ou chroniques parus précédemment et parfois signés par des auteurs étrangers, comme Gilberto Rodrigues ou Pablo Saborío.
Dans son intervention du 13 octobre, Thélyson Orélien reconnait des « erreurs de jeunesse ». « En 2010, j’ai quitté Haïti après le terrible tremblement, en passant par la République dominicaine, tout comme Jonas Dorléon. J’avais un peu plus de vingt ans, j’étais sans doute un peu trop pressé, sans vraiment mesurer ce que j’avais encore à apprendre », explique-t-il. « J’admirais des rythmes, des manières de raconter des phrases qui restaient dans ma tête pendant des jours. »
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Citant justement Le matin des magiciens, de Louis Pauwels et Jacques Bergier, parmi ces lectures marquantes, il reconnait qu'« admirer n’autorise pas à prendre, à m’attribuer des textes qui ne sont pas les miens ». S'il présente des « excuses sans réserve » pour ce comportement, « une erreur de jeunesse ne peut tenir lieu de preuve contre un roman commencé en 2017 et qui sera finalement publié en 2026 », affirme-t-il.
« Je n’ai pas écrit ce livre pour gagner des prix ou devenir célèbre. Je n’ai rien à prouver aux gens qui m’accusent », rappelle encore Thélyson Orélien. S'il reste dans la course pour plusieurs prix de la rentrée littéraire, il a été retiré de la sélection du plus convoité, le Prix Goncourt.
Crédits photo : Thélyson Orélien lors de la remise du Prix du Roman Fnac 2026, dont il est le lauréat, le 21 septembre 2026 (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)
DOSSIER - Plagiat, IA : l'affaire Thélyson Orélien, la grande déflagration
Par Antoine Oury
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12/10/2026, 10:28
Romans contemporains, classiques de la littérature, bandes dessinées ou beaux livres illustrés : les collections de livres ne se ressemblent pas, et leur rangement mérite un aménagement adapté. Dans un salon, un bureau ou une chambre, la bibliothèque murale permet d'organiser ses ouvrages tout en intégrant le rangement à la décoration intérieure. Elle peut occuper un pan de mur entier ou se limiter à quelques étagères murale de livres au-dessus d'un meuble. Voici sept pistes pour concevoir une bibliothèque murale adaptée à ses habitudes de lecture et à son intérieur.
10/10/2026, 09:58
La Bibliothèque universitaire de Naples réunit, pour la première fois, toutes les éditions illustrées de la Divine Comédie conservées dans ses fonds, des incunables aux impressions du XVIIe siècle. Ouverte le 4 octobre, l’exposition Dante ai torchi ajoute aux vitrines un dispositif immersif : le public peut suivre Dante et Virgile aux portes de l’Enfer, puis entrer dans la reconstitution virtuelle d’un atelier d’imprimerie de la Renaissance.
10/10/2026, 09:00
Le tribunal judiciaire de Paris indique, dans une décision publiée le 1er octobre dernier, que la commune de Champigny-sur-Marne s'est rendue coupable d'une « atteinte au droit moral » de l'autrice Chloé Wary, en procédant à la destruction de son œuvre. Après trois ans de procédure, l'effacement d'une fresque réalisée avec l'aide des habitants vaut une condamnation à la municipalité.
09/10/2026, 15:50
Et si bouger trouvait naturellement sa place dans la journée des enfants, au même titre que manger, se brosser les dents ou lire une histoire avant de dormir ? Entre les journées bien remplies, les écrans et les activités à organiser, le mouvement peut vite devenir une case supplémentaire dans l’emploi du temps.
09/10/2026, 13:08
Olympe de Gouges ne participera pas à la « dédiabolisation » du Rassemblement national. Le parti d'extrême droite n'a pas réussi à convaincre l'Assemblée nationale de voter sa proposition de résolution, ce jeudi 8 octobre en fin d'après-midi. 133 votes « pour » ont été enregistrés, et 158 « contre ».
09/10/2026, 11:57
Et si l’émerveillement devenait une façon de grandir ? Avec Maria au pays de l’enchantement, deux créatrices alsaciennes invitent les enfants à pousser la porte d’un monde où chaque rencontre peut changer le regard que l’on porte sur les autres et sur la nature. Né d’une histoire imaginée au départ pour une petite fille, ce projet artisanal mêle écriture et aquarelle pour donner vie à un univers sensible, peuplé de personnages attachants et de paysages enchanteurs. Une parenthèse hors du temps, où l’imaginaire devient un terrain de découvertes, de courage, de partage et d’émerveillement. Un récit qui invite petits et grands à retrouver la magie des choses simples et à regarder le vivant avec un peu plus de curiosité. Projet porté par Mathilde Vargas et Mélanie Sutter.
09/10/2026, 09:40
Le Premier ministre, sur un rapport de la ministre de la Culture, a signé un décret nommant les membres du collège des sanctions de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins. Celui-ci est intégré à la Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins, elle-même placée auprès de la Cour des comptes.
08/10/2026, 16:23
COMPLORAMA, c'est le nouveau magazine consacré à l'analyse des dérives complotistes et aux enjeux de la désinformation, dirigé par Rudy Reichstadt. Face à la multiplication des théories du complot et à la crise de confiance dans l'information, la rédaction de Conspiracy Watch, qui observe et décrypte ces phénomènes depuis près de vingt ans, signe ce magazine de 164 pages pour les analyser et en comprendre mieux les ressorts, les acteurs et les évolutions. Projet porté par Rudy Reichstadt.
08/10/2026, 13:24
Déposée le lundi 5 octobre dernier à l'Assemblée nationale, une proposition de loi constitutionnelle souhaite inscrire « le respect de l’usage, de la promotion et de la protection des langues régionales » au sein de la Constitution française. Un ajout à son article 2 permettrait « de concilier la protection de la langue française avec la sauvegarde et la promotion des langues régionales », selon les députés qui la portent.
08/10/2026, 12:27
Exclusif — En conflit ouvert avec son oncle Denis Pryen, le directeur du groupe L'Harmattan, Xavier Pryen, avait saisi la justice, estimant que les critiques sur sa gestion de l'entreprise appartenaient aux registres du « dénigrement » et de la « désorganisation ». Le tribunal judiciaire de Paris a annulé l'assignation, qui relevait plutôt de la diffamation mais n'a pas respecté les formalités légales.
08/10/2026, 12:23
Véritable outil de développement personnel, ce jeu de cartes est plus qu’un oracle, c’est un compagnon de route pour prendre un temps pour soi, créer de l’espace en soi et écouter ce qu’il se passe à l’intérieur, se sentir plus aligné.e, libérer des tensions et retrouver de l’énergie. Entre livre, oracle et cahier d'exercices, Mon Rituel et Moi invite à explorer de façon ludique et intuitive les univers suivants : "j’habite mon corps", "je fais circuler mon énergie", "je respire et je me recentre", "je me reconnecte à la nature", "j’ouvre mon coeur", "je transforme mon esprit", "je m’inspire des sagesses ancestrales", "je libère mon intuition et ma créativité", "j’harmonise mon énergie". Projet porté par Stéphanie Piton.
08/10/2026, 09:44
La Foire internationale du livre de Francfort a abrité la remise du premier Freedom of Expression Defenders Award [Prix des défenseurs de la liberté d'expression, NdR], décerné par l'Union internationale des éditeurs (UIE, ou International Publishers Association en version originale). L'organisation américaine The Media Coalition ouvre le palmarès.
08/10/2026, 09:26
Le canadien Valsoft, déjà propriétaire d’Edelweiss, reprend à Media Do le Firebrand Group, qui rassemble Firebrand Technologies, NetGalley et Supadu. L’opération place sous un même actionnaire deux plateformes majeures de services de presse numériques, tout en ajoutant des outils de métadonnées, de création de sites et de vente directe. Media Do chiffre la transaction à 20 millions de dollars américains.
07/10/2026, 15:28
Depuis une douzaine d’années, Juliane Bosch réinvente les grands classiques pour les raconter à ses enfants. Maintenant qu’ils sont grands, elle s’est dit qu’elle allait continuer pour les enfants des autres.
C’est comme ça qu’est né Cthulhu, le Rêveur Ancien, un album illustré basé sur L’appel de Cthulhu, la nouvelle la plus connue de H. P. Lovecraft. Projet porté par Juliane Bosch.
07/10/2026, 12:53
L’enchantement est partout… : voilà ce que ce livre hors du commun nous donne à voir, à travers un joyeux patchwork de photos et d’illustrations superbes, qui nous rappellent que l’enchantement est partout… Projet porté par Stéphane Hette et Marcello Pettineo.
07/10/2026, 10:25
Top ArticlesMalgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Prix Goncourt 2026 : plus que huit romans en compétition “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
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