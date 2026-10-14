Accusé d'avoir utilisé l'IA pour écrire son roman, Thélyson Orélien dénonce une “calomnie

Par un texte communiqué aux rédactions ce mardi 13 octobre, l'écrivain québécois Thélyson Orélien est sorti du silence, après plusieurs jours passés sous le feu des critiques. Le 21 septembre, quelques heures après avoir reçu le Prix du Roman Fnac, l'auteur, présenté comme la « révélation » de cette rentrée littéraire, est accusé d'avoir eu recours à un outil d'intelligence artificielle générative pour produire son roman C’était ça ou mourir (Grasset).

Le reproche provient d'un compte anonyme, nommé « Balance ton Claude », sur le réseau social X. Celui-ci affirme avoir obtenu des résultats indiquant que le récit a été généré par une IA, en se basant sur les comptes-rendus de Pangram, un logiciel spécialisé. Parmi les animateurs de ce compte, qui prétend lutter contre « la pollution des fils d'actualité », se trouvent l'essayiste Samuel Fitoussi et le docteur en philosophie Pierre-Thomas Eckert.

Plusieurs médias, dont Le vrai ou faux de franceinfo ou CheckNews de Libération ont tenté de vérifier les affirmations relayées sur le réseau social en utilisant Pangram et d'autres outils de détection, aboutissant à des résultats similaires. Pour autant, au-delà de ces données statistiques elles-mêmes sujettes à caution, aucune preuve matérielle d'un recours à un outil d'IA n'a été exhumée.

Au lendemain des accusations, l'auteur s'était exprimé de manière succincte auprès de Libération : « J’ai toujours aimé la création et l’écriture, je ne vois pas pourquoi je ferais appel à une machine », indiquait-il. Il avait ensuite expliqué prendre ses distances, au plus fort de la polémique, avant de revenir plus tard sur les accusations qui le visaient.

« [C]e roman, je l’ai écrit moi-même »

Ce moment est venu, et l'auteur a choisi de publier un texte, justement, pour se défendre. Intitulé « “C’était ça ou mourir”, ce roman que j’ai écrit », il revient sur la genèse du récit, dont la rédaction a commencé « à l’automne 2017, sur un coin de table à Laval » pour aboutir à un premier jet en 2019. « Puis j’ai supprimé des scènes, retravaillé des passages, déplacé des éléments, changé des personnages », retrace Thélyson Orélien.

Les accusations de génération du texte par un outil d'IA générative relèvent, selon lui, de la « calomnie » et de l'« hérésie » — il ne fait état, toutefois, d'aucune intention de porter plainte. « J’ai eu recours çà et là à des outils pour des recherches, s’agissant notamment des idiomes étrangers », poursuit-il, « [m]ais aucune phrase de ce livre n’a été créée par une machine, pas plus que le sens ou l’ordonnance d’un récit qui vient de mes tripes ».

« En attribuant à une machine un texte qui est mien, qui est celui de tous les miens, on n’est pas seulement venu contester ma qualité d’écrivain mais mon humanité », souligne-t-il, parlant d'une « expérience cruelle », mais aussi d'un « lynchage médiatique » et d'un « harcèlement raciste ».

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Si l'usage d'outils d'IA dans un certain contexte ne signifie pas nécessairement que l'auteur y ait eu recours pour l'écriture de C'était ça ou mourir, il semblerait que Thélyson Orélien se soit appuyé sur la génération de textes par le passé, pour produire des contenus publiés sur Erra Magazine, plateforme d'information généraliste ensuite devenue le site personnel de l'auteur, sur lequel ActuaLitté y a retrouvé une consigne ressemblant à une instruction (« prompt ») issue de ChatGPT ou équivalent.

Des « erreurs de jeunesse », pas des preuves

Aux accusations de recours substantiel à l'IA pour C'était ça ou mourir se superposaient plusieurs cas de plagiats dont Thélyson Orélien s'était rendu coupable par le passé, les seconds nourrissant les soupçons.

L'un d'entre eux remontait à 2012, avec des emprunts à un texte de Louis Pauwels et Jacques Bergier, d'autres en 2013 et 2014 et présentaient des similitudes avec des articles ou chroniques parus précédemment et parfois signés par des auteurs étrangers, comme Gilberto Rodrigues ou Pablo Saborío.

Dans son intervention du 13 octobre, Thélyson Orélien reconnait des « erreurs de jeunesse ». « En 2010, j’ai quitté Haïti après le terrible tremblement, en passant par la République dominicaine, tout comme Jonas Dorléon. J’avais un peu plus de vingt ans, j’étais sans doute un peu trop pressé, sans vraiment mesurer ce que j’avais encore à apprendre », explique-t-il. « J’admirais des rythmes, des manières de raconter des phrases qui restaient dans ma tête pendant des jours. »

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Citant justement Le matin des magiciens, de Louis Pauwels et Jacques Bergier, parmi ces lectures marquantes, il reconnait qu'« admirer n’autorise pas à prendre, à m’attribuer des textes qui ne sont pas les miens ». S'il présente des « excuses sans réserve » pour ce comportement, « une erreur de jeunesse ne peut tenir lieu de preuve contre un roman commencé en 2017 et qui sera finalement publié en 2026 », affirme-t-il.

« Je n’ai pas écrit ce livre pour gagner des prix ou devenir célèbre. Je n’ai rien à prouver aux gens qui m’accusent », rappelle encore Thélyson Orélien. S'il reste dans la course pour plusieurs prix de la rentrée littéraire, il a été retiré de la sélection du plus convoité, le Prix Goncourt.

Crédits photo : Thélyson Orélien lors de la remise du Prix du Roman Fnac 2026, dont il est le lauréat, le 21 septembre 2026 (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

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Par Antoine Oury

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