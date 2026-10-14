Les disparus des Argonnes, d'après le roman de Julie Peyr, en novembre sur France 2

Précédée par le Prix de la meilleure série drama/suspense au Festival de la fiction de La Rochelle 2026, la mini-série Les disparus des Argonnes s'annonce sur France Télévisions. Les quatre épisodes de 52 minutes sont réalisés par Safy Nebbou, sur un scénario cosigné par Mary Arnaud, Julie Peyr et Safy Nebbou.

Les disparus des Argonnes suit le combat de Jocelyne Veyrades, une mère de famille modeste dont le fils, Gilles, jeune appelé, disparaît en 1981 lors d’une permission. Alors que les autorités militaires évoquent une désertion, Jocelyne refuse d’y croire. Convaincue qu’un drame s’est produit, elle se lance dans une lutte acharnée pour découvrir la vérité.

Au fil des années, d’autres jeunes appelés disparaissent dans des circonstances similaires. Face au silence de l’institution militaire et à l’inaction de la justice, Jocelyne rassemble les familles des disparus.

Quand un militaire de carrière, interpellé dans des circonstances troublantes, est suspecté de ces disparitions, Jocelyne se retrouve face à une autre femme, aussi déterminée qu’elle. La sœur du suspect, obstinément décidée à prouver son innocence.

À travers la quête d’une mère, la série explore les failles d’un système, les blessures du deuil, et la détermination d’une femme ordinaire confrontée à l’inacceptable.

– Le synopsis de la mini-série Les disparus des Argonnes