La fondation de Narnia montrée sur Netflix : bande-annonce

L'univers Narnia, de C. S. Lewis, revient sur les écrans, mais en passant cette fois par la case Netflix. Le Neveu du magicien, paru en 1955 en version originale, se présente comme le sixième tome de la série de fantasy, mais est une préquelle de la saga, qui revient sur les fondations de l'univers magique.

Le film de Greta Gerwig constitue donc une nouvelle porte d'entrée dans l'univers fantastique : en cas de succès, une nouvelle saga verra sans nul doute le jour... Rappelons que trois films des studios Disney, Walden Média et 20th Century avaient adapté quelques livres de Lewis, en 2005, 2008 et 2010.

Le long-métrage de Greta Gerwig, qui a aussi signé le scénario, compte, à son casting, Emma Mackey Daniel Craig, Meryl Streep ou encore Carey Mulligan. La diffusion est annoncée pour 2027. En France, Le Neveu du magicien est paru en 2001 dans une traduction de Pauline Baynes, chez Gallimard Jeunesse.

Par Antoine Oury

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