À Paris, l'Acte V du mouvement lycéen : “Pas de futur sans culture

Paris, mardi 13 octobre. À 14h30, rue de Rivoli, le départ du cortège de l’Hôtel de Ville approche. Le mouvement lycéen entre dans son cinquième acte, au lendemain de l’appel au calme d’Emmanuel Macron. En tête des revendications : les moyens pour étudier, les inégalités et les violences policières.
Le 13/10/2026 à 20:42 par Clotilde Martin
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13/10/2026 à 20:42
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« Vous attendez quoi pour nous laisser passer ? » Devant un cordon de CRS, ces étudiants s’impatientent. Pas de réponse. Les slogans montent, puis les policiers ouvrent le passage. Le cortège s’élance.
Aux terrasses des brasseries, des touristes regardent passer les manifestants, le téléphone parfois en main, pour capter l'instant. Les pancartes se succèdent : « Désolé pour le dérangement, nous essayons de sauver notre avenir », « Taxez les riches, pas notre avenir ». Puis un slogan repris à plusieurs voix : « La jeunesse emmerde le RN. »
Les manifestants avancent par établissements et syndicats, tout est extrêmement bien organisés. Des enseignants et des personnels du secteur social ont rejoint cette marche « pour soutenir nos élèves, leur montrer qu'ils ne sont pas seuls », explique une enseignante rencontrée sur place. Un autre cortège est annoncé de la place d’Italie aux Invalides.
Depuis septembre, les lycéens dénoncent les cours non assurés, les emplois du temps chargés, les classes qui débordent et les bâtiments dégradés. Sur les remplacements, l’Éducation nationale fournit un chiffre : en 2024-2025, 9,8 % des heures d’enseignement prévues dans les collèges et lycées publics n’ont pas été assurées, dont 7,5 % en raison de l’absence de personnels pour ce faire.
L’Union syndicale lycéenne réclame un plan d’urgence de 10 milliards d’euros pour les lycées et la suppression de Parcoursup, la plateforme d’admission dans l’enseignement supérieur. L’Union étudiante veut aussi mettre fin à la sélection sur Mon Master, créer 250 000 places dans le supérieur et relever les bourses. Les syndicats enseignants demandent davantage de postes et de meilleures conditions de travail.
À la mi-journée, l’Éducation nationale recense 214 lycées fermés, sans compter tous ceux dont les cours sont perturbés. Elle fait état de 3,71 % de personnels grévistes, selon un bilan partiel. Dans le supérieur, les comptes divergent : l’Union étudiante annonce 90 % d’universités bloquées ou fermées, tandis que le ministère évoque 35 % d’établissements perturbés, sur un périmètre plus large.
« L’égalité ne s’arrête pas aux portes du périph », lit-on sur une pancarte. Une autre détourne La Marseillaise : « Allons banlieues de la patrie, notre rage est arrivée ». Les chiffres montrent aussi des écarts dans les parcours scolaires.
Selon une étude de l’Insee publiée en 2024, en Île-de-France, 65 % des 15-24 ans vivant dans les quartiers prioritaires poursuivent leurs études, contre 73 % dans les autres quartiers des mêmes agglomérations. Chez les 16-25 ans, 22 % ne sont ni en études ni en emploi, contre 12 % ailleurs.
Autre problématique pour les étudiants étrangers qui se retrouvent parfois en difficultés financière : depuis la rentrée 2026, les universités peuvent moins facilement les exonérer des frais d’inscription majorés. Certains étudiants non européens doivent ainsi payer 2902 euros par an en licence, contre 178 euros au tarif habituel. Depuis juillet, les étudiants extra-européens non boursiers n’ont également plus accès, sauf exceptions, aux aides personnalisées au logement. L’Union étudiante demande le retrait de ces mesures. Le ministère de l’Enseignement supérieur rappelle que l’État finance la majeure partie du coût des formations.
« Pas de futur sans culture ! », « La culture est un droit, pas un privilège ! » L’accès aux lieux culturels varie lui aussi selon les quartiers. D’après un rapport du ministère de la Culture publié en 2024, les quartiers prioritaires regroupent 8,5 % de la population française, mais seulement 2,5 % des équipements culturels. Beaucoup disposent toutefois de bibliothèques ou d’autres lieux culturels à proximité. Dans 288 quartiers, dont 134 en outre-mer, aucun équipement culturel ne se trouve à moins d’un kilomètre.
« Jeunesse réprimée : ni oubli ni pardon ». Les dénonciations des violences policières est omniprésentes : « Tout le monde déteste la police ». À Lens, le 5 octobre, un adolescent de 15 ans a perdu une main après l’explosion d’une grenade utilisée par les forces de l’ordre. Une enquête a été confiée à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN).
Au 8 octobre, le ministère de la Justice recensait 6877 placements en garde à vue, dont 5890 mineurs, et 2376 personnes faisant l’objet de poursuites. Ces procédures ne sont pas des condamnations. Amnesty International dénonce un recours disproportionné à la force. De son côté, le gouvernement insiste sur les violences et les dégradations en marge des défilés. L’Éducation nationale indique que 147 membres de son personnel ont été blessés depuis le début du mouvement.
« Quand les jeunes montrent leur avenir, les imbéciles regardent la poubelle qui brûle. » L’association de critique des médias Acrimed a chronométré onze sujets des journaux télévisés de France 2, diffusés entre le 28 septembre et le 1er octobre : 19 minutes et 26 secondes portaient sur les violences et les affrontements, contre 1 minute et 56 secondes sur les revendications. Cette étude concerne ces seuls journaux, pas l’ensemble des médias.
Le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, promet de mobiliser 3000 enseignants remplaçants dans les lycées les plus en difficulté. Le gouvernement a ouvert une consultation des élèves. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, veut reprendre certaines propositions dans le budget 2027. Sophie Vénétitay, secrétaire générale du SNES-FSU, juge l’annonce des remplaçants « assez déconnectée des réalités du terrain » : certains enseignants auraient été appelés pour remplacer dans une discipline différente de la leur.
Lundi 12 octobre, Emmanuel Macron a demandé aux jeunes de manifester « dans le calme, dans l’ordre et dans le respect à la fois des personnes et des biens ». Les syndicats lycéens estiment les annonces insuffisantes. Jean-Luc Mélenchon soutient la mobilisation. Marine Le Pen, elle, réclame une nouvelle loi « anticasseurs ».
Ce mardi matin, Greta Thunberg s’est rendue au lycée Paul-Éluard, à Saint-Denis, pour apporter son soutien aux élèves mobilisés. Un dernier carton brandi résume les attentes : « On ne veut pas des paroles, on veut des actions ». Certains espèrent poursuivre la mobilisation samedi 17 octobre, lors d’une journée contre la vie chère.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
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La France fait moins d’enfants, et les effets du basculement débordent déjà les maternités. Nouveau congé de naissance, recul annoncé de 1,7 million d’élèves d’ici 2035, solde naturel négatif en Provence : trois actualités que La grève des naissances, d’Hervé Le Bras, permet de relire autrement, en interrogeant l’efficacité des politiques familiales, le poids des inégalités et les conséquences territoriales de la dénatalité en France aujourd’hui.
09/10/2026, 10:56
Une proposition de loi venue de la droite du Sénat entend supprimer, purement et simplement, le Centre national du livre (CNL), au nom d'une lutte contre « l'agencification » de l'État. Plusieurs acteurs du secteur du livre rappellent cependant son rôle crucial dans le soutien à la création et à la diversité, dont le Club 99, Fédération des festivals Bd et arts associés, dans une tribune reproduite ci-dessous.
09/10/2026, 08:28
19 organisations représentant les artistes-auteurs, parmi lesquelles la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, la Ligue des auteurs professionnels et le Syndicat des écrivains de langue française, signent une tribune contre les divisions de leur profession. Elles dénoncent les inégalités de traitement entre les différentes catégories de créateurs et appellent à défendre collectivement leurs droits sociaux, économiques et professionnels.
08/10/2026, 14:50
Dix mois après avoir quitté la librairie, Elsa continue pourtant d’enchaîner les livres. Mais à force de lire sans interruption, une question s’impose : est-ce encore l’envie de lire, ou simplement une habitude devenue refuge ? Entre pile à lire, achats compulsifs, peur du vide et plaisir intact de certaines découvertes, ce billet interroge avec franchise ce que nos lectures disent parfois de nous — et de nos automatismes.
08/10/2026, 09:00
Exclusif - C'est à en perdre son latin : cette fois, les Modernes siègent sous la Coupole. Deux prix de poésie de l’Académie française sont contestés pour avoir couronné des écritures qui prennent leurs aises avec la versification régulière. Anton Goubier, jeune étudiant en lettres classiques, réclame la règle, le grand médiéviste et Immortel Michel Zink, 81 ans, lui répond que le classique n’a jamais cessé de bouger.
07/10/2026, 17:00
Bookys, plateforme pirate diffusant des livres, des revues et des magazines protégés par le droit d'auteur, est visée par une demande de blocage portée par le Syndicat national de l'édition (SNE) et l'Alliance de la presse d'information générale. Adressée aux fournisseurs d'accès à internet, l'assignation ouvre la voie à d'autres actions, comme des mesures contre les sites miroirs ou les prestataires de paiement.
07/10/2026, 16:57
Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. Lorsqu’il n’écrit pas ses propres histoires, il étudie celles des autres. Chercheur à l’Université Toulouse Jean Jaurès, spécialiste de Neil Gaiman, du fantastique, de la bande dessinée et des cultures populaires, il a fait de l’analyse des récits un autre versant de son travail. Ces recherches ont directement nourri Grand-Guignol, de la construction des ambiances au goût pour une documentation fouillée.
07/10/2026, 14:35
Exclusif — Le Rassemblement national tente, par une initiative parlementaire visant à faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon, de se grimer en formation féministe. Les votes du parti d'extrême droite, tout comme les prises de position de Marine Le Pen, sont pourtant bien éloignés des combats de l’autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Une pétition, signée par des historiennes, des universitaires et des spécialistes d'Olympe de Gouges, dénonce « la dernière des impostures » du RN.
07/10/2026, 10:24
Ilios Chailly, écrivain et comédien qui travaille depuis plusieurs années sur Antonin Artaud, s’intéresse ici à une question plus large : comment notre identité se construit, se transforme et se raconte. En croisant Ricœur, Deleuze, Derrida, Lacan ou Artaud, on en se refait pas, avec des expériences plus personnelles, il explore ce qui, dans une vie, relève de l’héritage, du récit que l’on fait de soi et de la possibilité de changer.
06/10/2026, 18:11
Au 27, boulevard Saint-Michel, il ne reste rien du café Vachette où Verlaine, Moréas, Yahya Kemal ou İbrahim Çallı ont laissé leurs traces. Rien, sinon des récits, des plaques déplacées et quelques souvenirs incertains. Entre littérature, peinture et mémoire parisienne, Adnan Algın, correcteur, remonte le fil d’un lieu disparu, où l’on payait parfois ses dettes en vers, en leçons ou en tableaux. Aujourd’hui, une banque tient les comptes. À sa manière.
05/10/2026, 17:35
Le projet de loi de finances 2027, présenté le 1er octobre dernier, procède à une nouvelle réduction des budgets alloués au ministère de la Culture. Les collectivités territoriales, premières financeuses du secteur culturel, voient elles aussi leurs moyens se rabougrir. Le Syndeac, premier syndicat des entreprises du spectacle vivant public, dénonce un choix politique aux lourdes conséquences.
05/10/2026, 15:07
Phénomène identitaire largement porté par les réseaux sociaux, le thérianisme désigne le sentiment d’une proximité profonde avec un animal, jusqu’à parfois se vivre comme partiellement animal. Le psychanalyste Jean-Charles Bettan interroge ce que cette identification dit du rapport au corps, à l’adolescence et à la construction de soi, tout en mettant en garde contre les rapprochements trop rapides avec la dysphorie de genre.
05/10/2026, 10:52
Une intrigue qui freine mal, des personnages secondaires à peine visibles, des clichés qui enfument l’habitacle : chaque année, des centaines de romans sont mis en circulation sans que personne ne vérifie leur état général. Avec 461 nouveautés annoncées pour la rentrée littéraire 2026, il devenait urgent d’ouvrir un centre agréé. Cinq livres ont accepté de passer sur le pont. Certains auraient mieux fait de ne pas regarder le procès-verbal.
03/10/2026, 07:30
En trois siècles, la traduction française des Mille et Une Nuits est passée du geste fondateur d’Antoine Galland, adaptation libre devenue mythe européen, à l’entreprise savante et sensible de Jamel Eddine Bencheikh et André Miquel, qui restitue dans la Pléiade un texte arabe dans son ampleur, ses rugosités et sa poésie. Entre ces deux bornes, Mardrus, Khawam et bien d’autres ont chacun inventé leur Orient, entre excès d’exotisme et quête d’authenticité. Par Amel Aït-Hamouda.
02/10/2026, 18:11
Avec La Rédemption, Jean-Noël Orengo revient sur un couple pris dans les bouleversements du XXe siècle : Pierre Drieu la Rochelle et sa première épouse, Colette Jéramec. Derrière l’écrivain collaborationniste et antisémite, le romancier fait réapparaître une femme longtemps restée dans l’ombre, médecin et chercheuse à l’Institut Pasteur, arrêtée avec ses deux enfants en 1943.
02/10/2026, 18:04
Exclusif - Makassar a été placé en liquidation judiciaire le 1er septembre, contraignant les éditeurs partenaires à changer de diffuseur et/ou de distributeur. Pour nombre d’entre eux, c’est chose faite. Reste un détail à régler : les livres. Car des centaines de milliers d’exemplaires attendent de quitter l’entrepôt d’Indre-et-Loire où ils sont toujours détenus. Fâcheux ?
02/10/2026, 11:45
Le nom d’un auteur change-t-il notre manière de lire ? À partir du Prix de la Page 111, qui soumet au jury des textes anonymisés, Adnan Algın, écrivain, poète et correcteur, interroge le poids de la réputation dans le jugement littéraire. Prix, éditeur, critiques et œuvres antérieures composent un « capital de la signature » capable d’accorder davantage de crédit à une phrase — ou d’en refuser à celle d’un inconnu. Une invitation à relire les textes avant leurs auteurs.
01/10/2026, 16:14
James Joyce avait fait entrer l’épopée dans la vie ordinaire, jusqu’à faire tenir une Odyssée entière dans une journée. Clémentine Mélois choisit, elle aussi, de partir de presque rien : un déménagement, une séparation, quelques cartons, un verre à moutarde, un rouleau de Sopalin. Dans Choses que je croyais perdues, finaliste du 93e prix des Deux Magots, l’autrice-artiste fait de « l’infraordinaire » sa matière romanesque.
01/10/2026, 15:33
On connaît Véronique Ovaldé pour ses fictions et leurs vies toujours prêtes à bifurquer. Avec Vivre sans bonheur et n’en point dépérir, paru chez Flammarion en cette rentrée littéraire, elle se tourne cette fois vers sa propre mère. Le récit est plus intime, sans abandonner l’imaginaire, et la place parmi les finalistes du prix des Deux Magots 2026.
30/09/2026, 17:03
Depuis le début de l’affaire Thélyson Orélien, le débat s’est concentré sur l’usage possible de l’intelligence artificielle, la fiabilité des détecteurs, puis les affaires de plagiat. Un aspect a toutefois été moins examiné : le calcul utilisé pour affirmer qu’il était presque impossible que Pangram se soit trompé sur les 20 passages du roman présentés comme suspects par « Balance ton Claude », compte derrière lequel se trouve notamment l’essayiste Samuel Fitoussi. Pour ActuaLitté, le mathématicien Mouhamadou Sy revient sur ce calcul, sur l’hypothèse d’indépendance qu’il suppose et sur ce qu’il permet réellement, ou non, de conclure.
30/09/2026, 16:08
Top ArticlesMalgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Prix Goncourt 2026 : plus que huit romans en compétition “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
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