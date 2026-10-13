À Paris Acte V du mouvement lycéen : “Pas de futur sans culture”

« Vous attendez quoi pour nous laisser passer ? » Devant un cordon de CRS, ces étudiants s’impatientent. Pas de réponse. Les slogans montent, puis les policiers ouvrent le passage. Le cortège s’élance.

Manifestation Hôtel de Ville - Début du cortège

Aux terrasses des brasseries, des touristes regardent passer les manifestants, le téléphone parfois en main, pour capter l'instant. Les pancartes se succèdent : « Désolé pour le dérangement, nous essayons de sauver notre avenir », « Taxez les riches, pas notre avenir ». Puis un slogan repris à plusieurs voix : « La jeunesse emmerde le RN. »

Les manifestants avancent par établissements et syndicats, tout est extrêmement bien organisés. Des enseignants et des personnels du secteur social ont rejoint cette marche « pour soutenir nos élèves, leur montrer qu'ils ne sont pas seuls », explique une enseignante rencontrée sur place. Un autre cortège est annoncé de la place d’Italie aux Invalides.

Manifestation Hôtel de ville - « Le Corbusier en lutte »

Depuis septembre, les lycéens dénoncent les cours non assurés, les emplois du temps chargés, les classes qui débordent et les bâtiments dégradés. Sur les remplacements, l’Éducation nationale fournit un chiffre : en 2024-2025, 9,8 % des heures d’enseignement prévues dans les collèges et lycées publics n’ont pas été assurées, dont 7,5 % en raison de l’absence de personnels pour ce faire.

L’Union syndicale lycéenne réclame un plan d’urgence de 10 milliards d’euros pour les lycées et la suppression de Parcoursup, la plateforme d’admission dans l’enseignement supérieur. L’Union étudiante veut aussi mettre fin à la sélection sur Mon Master, créer 250 000 places dans le supérieur et relever les bourses. Les syndicats enseignants demandent davantage de postes et de meilleures conditions de travail.

À la mi-journée, l’Éducation nationale recense 214 lycées fermés, sans compter tous ceux dont les cours sont perturbés. Elle fait état de 3,71 % de personnels grévistes, selon un bilan partiel. Dans le supérieur, les comptes divergent : l’Union étudiante annonce 90 % d’universités bloquées ou fermées, tandis que le ministère évoque 35 % d’établissements perturbés, sur un périmètre plus large.

Du périphérique aux universités

« L’égalité ne s’arrête pas aux portes du périph », lit-on sur une pancarte. Une autre détourne La Marseillaise : « Allons banlieues de la patrie, notre rage est arrivée ». Les chiffres montrent aussi des écarts dans les parcours scolaires.

Selon une étude de l’Insee publiée en 2024, en Île-de-France, 65 % des 15-24 ans vivant dans les quartiers prioritaires poursuivent leurs études, contre 73 % dans les autres quartiers des mêmes agglomérations. Chez les 16-25 ans, 22 % ne sont ni en études ni en emploi, contre 12 % ailleurs.

Manifestation Hôtel de ville - « Allons banlieues de la patrie notre rage est arrivée »

Autre problématique pour les étudiants étrangers qui se retrouvent parfois en difficultés financière : depuis la rentrée 2026, les universités peuvent moins facilement les exonérer des frais d’inscription majorés. Certains étudiants non européens doivent ainsi payer 2902 euros par an en licence, contre 178 euros au tarif habituel. Depuis juillet, les étudiants extra-européens non boursiers n’ont également plus accès, sauf exceptions, aux aides personnalisées au logement. L’Union étudiante demande le retrait de ces mesures. Le ministère de l’Enseignement supérieur rappelle que l’État finance la majeure partie du coût des formations.

« Pas de futur sans culture ! », « La culture est un droit, pas un privilège ! » L’accès aux lieux culturels varie lui aussi selon les quartiers. D’après un rapport du ministère de la Culture publié en 2024, les quartiers prioritaires regroupent 8,5 % de la population française, mais seulement 2,5 % des équipements culturels. Beaucoup disposent toutefois de bibliothèques ou d’autres lieux culturels à proximité. Dans 288 quartiers, dont 134 en outre-mer, aucun équipement culturel ne se trouve à moins d’un kilomètre.

Des blessés, des arrestations, des images

« Jeunesse réprimée : ni oubli ni pardon ». Les dénonciations des violences policières est omniprésentes : « Tout le monde déteste la police ». À Lens, le 5 octobre, un adolescent de 15 ans a perdu une main après l’explosion d’une grenade utilisée par les forces de l’ordre. Une enquête a été confiée à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN).

Au 8 octobre, le ministère de la Justice recensait 6 877 placements en garde à vue, dont 5 890 mineurs, et 2 376 personnes faisant l’objet de poursuites. Ces procédures ne sont pas des condamnations. Amnesty International dénonce un recours disproportionné à la force. De son côté, le gouvernement insiste sur les violences et les dégradations en marge des défilés. L’Éducation nationale indique que 147 membres de son personnel ont été blessés depuis le début du mouvement.

« Quand les jeunes montrent leur avenir, les imbéciles regardent la poubelle qui brûle. » L’association de critique des médias Acrimed a chronométré onze sujets des journaux télévisés de France 2, diffusés entre le 28 septembre et le 1er octobre : 19 minutes et 26 secondes portaient sur les violences et les affrontements, contre 1 minute et 56 secondes sur les revendications. Cette étude concerne ces seuls journaux, pas l’ensemble des médias.

Le gouvernement promet des remplaçants

Le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, promet de mobiliser 3 000 enseignants remplaçants dans les lycées les plus en difficulté. Le gouvernement a ouvert une consultation des élèves. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, veut reprendre certaines propositions dans le budget 2027. Sophie Vénétitay, secrétaire générale du SNES-FSU, juge l’annonce des remplaçants « assez déconnectée des réalités du terrain » : certains enseignants auraient été appelés pour remplacer dans une discipline différente de la leur.

Lundi 12 octobre, Emmanuel Macron a demandé aux jeunes de manifester « dans le calme, dans l’ordre et dans le respect à la fois des personnes et des biens ». Les syndicats lycéens estiment les annonces insuffisantes. Jean-Luc Mélenchon soutient la mobilisation. Marine Le Pen, elle, réclame une nouvelle loi « anticasseurs ».

Ce mardi matin, Greta Thunberg s’est rendue au lycée Paul-Éluard, à Saint-Denis, pour apporter son soutien aux élèves mobilisés. Un dernier carton brandi résume les attentes : « On ne veut pas des paroles, on veut des actions ». Certains espèrent poursuivre la mobilisation samedi 17 octobre, lors d’une journée contre la vie chère.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clotilde Martin

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