De la scène à la page : quand le livre devient le prolongement de la conférence

Le rayon des essais s'est enrichi ces dernières années d'une figure particulière : le praticien devenu auteur. Anciens dirigeants, experts, entrepreneurs, ils ont d'abord porté leurs idées dans les salles de séminaire et les conventions d'entreprise. Puis ils ont pris la plume.

Ce passage de l'oral à l'écrit n'a rien d'évident. Il oblige à transformer une performance, faite de rythme, d'humour et d'interactions, en un texte qui tient seul, sans la voix de son auteur.

La conférence, une parole qui s'évapore

Une conférence réussie laisse une impression forte, mais fragile. Quelques jours plus tard, les participants se souviennent d'une anecdote, d'un moment de rire, d'une formule. Le raisonnement d'ensemble, lui, s'estompe.

C'est là que le livre entre en jeu. Il offre ce que la scène ne peut pas donner : le temps long, la possibilité de revenir en arrière, d'annoter, de relire un passage des mois plus tard. La conférence déclenche une prise de conscience ; le livre permet de l'approfondir.

La relation fonctionne d'ailleurs dans les deux sens. Écrire force l'orateur à ordonner ses idées, à vérifier qu'elles tiennent sans l'appui de la mise en scène. Et le livre, en retour, donne à sa parole une légitimité que la seule performance ne garantit pas.

Philippe Boulanger : écrire pour structurer une pensée

Philippe Boulanger a longtemps vécu l'innovation de l'intérieur. Docteur en informatique, il a dirigé un groupe produits chez Apple à Cupertino, lancé les PC Vaio en Europe pour Sony, puis supervisé plus de 1 100 ingénieurs et chercheurs comme directeur technique du groupe Neopost, devenu Quadient. Il travaille sur l'intelligence artificielle depuis 1992.

Devenu conférencier spécialiste de l'intelligence artificielle et de l'innovation, il a très tôt pensé ses interventions comme l'antichambre d'un livre. L'une de ses premières conférences était déjà présentée comme l'introduction d'un ouvrage à venir.

Cet ouvrage, c'est Innover ou agoniser, c'est vous qui voyez ! La révélation de l'intelligence innovationnelle®, paru chez Dunod en mars 2025. L'auteur y défend une thèse simple : ce qui bloque l'innovation n'est pas d'abord technologique, mais humain. Biais cognitifs, peur du jugement, conformisme : autant de freins qui pèsent aussi sur l'adoption de l'IA dans les organisations.

Sur scène, Philippe Boulanger fait vivre ces mécanismes au public par des expériences en direct, comme son célèbre vélo au guidon inversé. Le livre, lui, les organise en un système complet : deux fondations et six piliers, de la vision à la culture en passant par les méthodes. Là où la conférence surprend, l'écrit construit un cadre que le lecteur peut s'approprier. Sa promesse tient en une phrase : « Chaque personne de votre organisation peut conduire l'innovation, si elle sait comment. »

L'auteur a aussi participé à un ouvrage collectif en anglais, Global Voices Shaping the Future (2026), aux côtés de conférenciers de plusieurs pays. Une édition anglaise de son livre est également annoncée : la scène internationale appelle, elle aussi, sa traduction écrite.

Laurent Pellet : le livre comme mémoire de l'expérience

Laurent Pellet, surnommé « Mr Temps » a passé 28 ans chez Accor puis Edenred, dont 22 en expatriation sur plusieurs continents. Il a siégé dix ans au comité exécutif d'Edenred. En 2021, une hospitalisation liée au Covid interrompt brutalement cette carrière menée à grande vitesse.

Allongé sur un lit d'hôpital, il fait le bilan. Il savait optimiser son agenda professionnel ; il avait pourtant laissé de côté des choses essentielles, faute de « temps ». De ce déclic naît sa conviction : « Le temps ne se gère pas. On l'utilise. »

Devenu conférencier sur la gestion du temps, il porte ce message dans « Le Pouvoir du Sablier », une conférence interactive qui interroge le rapport de chacun à ses priorités. Mais une heure ne suffit pas à changer des habitudes installées depuis des années. D'où son livre, Conversations avec le Temps, à paraître aux éditions Les Catalyseurs d'ici la fin de l'année 2026.

L'ouvrage se veut à la fois autobiographique et conceptuel. Il rassemble son parcours, ses expériences et la méthode LIVE TIME qu'il a forgée en dirigeant des équipes sur plusieurs fuseaux horaires. On y croise aussi une figure familiale : son grand-père maternel, pilote emprisonné après la Seconde Guerre mondiale, qui conseillait de passer sa vie à collectionner des souvenirs, seule richesse que personne ne peut confisquer.

Le dispositif est pensé pour que le livre prenne le relais de la scène : il est intégré au parcours Mr Temps proposé aux entreprises, après la conférence. Une façon de rappeler que la réflexion sur le temps demande, justement, du temps. Celui de la lecture.

Agences et auteurs : un écosystème qui se rapproche

Ces deux trajectoires disent quelque chose de l'évolution du métier. Les organisateurs d'événements ne cherchent plus seulement un orateur charismatique : ils veulent un intervenant porteur d'une pensée construite, que les participants pourront retrouver après l'événement. Le livre en est la preuve la plus tangible.

Les agences de conférenciers l'ont compris. Lespeakers, l'agence qui représente Philippe Boulanger et Laurent Pellet, a structuré cette démarche dans un programme baptisé « Speaker to auteur ». Une trentaine de conférenciers-auteurs l'ont déjà suivi.

L'accompagnement couvre toute la chaîne qui mène de la scène au livre. Il commence par structurer le propos à partir des conférences, se poursuit par un coaching d'écriture, puis ouvre les portes des grandes maisons d'édition reconnues dans l'univers du livre d'entreprise et des attachés de presse.

Laurent Pellet a suivi l'ensemble du programme pour Conversation avec le Temps. Philippe Boulanger, lui, a été mis en relation avec son éditeur et accompagné sur les relations presse.

Pour l'agence, l'enjeu est aussi concurrentiel. « Dans la compétition entre deux speakers, celui qui a déjà sorti son livre aura toujours l'avantage », résume Eric Blot, fondateur de Lespeakers.

Entre l'agence, l'auteur et l'éditeur se dessine ainsi une chaîne nouvelle : la scène fait connaître le livre, et le livre ancre la parole.

Le livre, ce qui reste quand les lumières s'éteignent

L'un parle d'intelligence artificielle, l'autre du temps. Tous deux font le même constat : la scène éveille, mais c'est l'écrit qui transforme. À l'heure où l'attention se fragmente et où l'IA promet de tout résumer, ces conférenciers misent sur un objet ancien : un livre qu'on prend le temps de lire.

La conférence dure une heure. Le livre, lui, reste sur la table de chevet.

Par Publicommuniqué

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