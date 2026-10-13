Et si le vrai lecteur était celui qui ne finit pas ses livres ?

Lire, ou le joyeux entêtement

Lire un livre en entier va devenir de plus en plus difficile. C’est que, nous le voyons bien, la concentration se raréfie, chaque seconde d’attention se négocie, et l’écrit long affronte une inédite concurrence. On pourrait s’en désoler, sauf qu’il n’est pas certain que cela soit si grave…

La lecture, un plaisir d’initiés : pas forcément une catastrophe

Des décennies que l’on nous répète qu’il faut démocratiser la lecture, la faciliter, l’ouvrir à tous et à tous les instants disponibles… sauf qu’à force de vouloir l’alléger, on a fini par la vider de ce qui en fait le prix : l’effort. Or, il arrive qu’il faille taupiner dans un livre, avancer sous terre, et qui plus est, à rebours des urgences qui nous talonnent.

Ne vivons-nous pas dans un monde où l’on peut déjà tout savoir d’un livre, sans l’avoir lu ? Après tout, son résumé circule, sa thèse tient en une phrase, et sa réputation le précède. Du coup, dans un monde saturé de signes du livre, l’effort prouve qu’il s’est passé quelque chose d’un tant soit peu réel.

HUMEUR - “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”

Par conséquent, que la lecture redevienne une pratique minoritaire, l’apanage d’un cercle resserré de lecteurs entêtés : faut-il n’y voir qu’un déclin, ou un retour à ce qu’elle a toujours secrètement été : une initiation ? Nul ne s’attriste que le violon soit difficile à apprendre ; pourquoi lire Dostoïevski ne le serait pas aussi ?

Le vrai lecteur, celui qui ne finit pas ses livres

Étrange tyrannie que celle de la lecture intégrale comme unique mode de lire, affichée, et même cochée. Voilà que l’on nous somme de finir ce que nous avons commencé, d’exhiber nos défis mensuels, ou annuels, nos trophées, bref : de convertir chaque livre refermé en unité de décompte. Obscénité faite à l’expérience intérieure, au demeurant récente, et peu fidèle à l’histoire de la lecture : Montaigne, par exemple, qui lisait comme personne, revendiquait de picorer d’un livre à l’autre, de sauter des pages qui l’ennuyaient, d’abandonner un chapitre sans remords et au gré de son humeur du jour.

HUMEUR - “Quand je n’écris pas mes histoires, j’écris sur celles des autres”

Aussi le lecteur légitime n’est-il pas seulement celui qui s’enfile les pavés de la première à la dernière page. Et s’il était — capricieux encrivore ! — celui qui dévore par endroits, butinant ce qui le nourrit et laissant le reste en jachère, et refusant, justement, de laisser la lecture se réduire à une performance ? Ô libre lecteur ! qui souverainement choisit où s’arrêter, quitte à revenir, plus tard, sur un livre laissé en chemin.

Lire, le seul moyen d’entendre une voix

Imitatrices de tous les styles, les intelligences artificielles génératives finissent par n’en avoir aucun en propre, puisqu’elles produisent (par défaut, et à moins d’un travail exigeant et d’une reprise stylistique de précision) une moyenne de toutes les voix, sorte de copie sans original. Mouvement de « moyennisation » que les formats calibrés et les algorithmes avaient déjà engagé, et que l’IA ne fait qu’achever.

Là, un penseur comme Jean Baudrillard aurait reconnu une figure de ce qu’il appelait la simulation : des textes qui ne renvoient plus qu’à d’autres textes. Dès lors, lire un livre, dans ce contexte, excède beaucoup le divertissement : l’enjeu est, disons, de désenrouer une voix — sous le bruit de fond moyenné des voix indistinctes, retrouver un timbre, une hésitation qui n’appartiennent qu’à un auteur, et, parce qu’imparfaits, échappent à la moyennisation.

Un texte qu’aucune machine n’eût pu écrire à sa place sera peut-être la dernière trace du réel, dans un monde qui n’en produit plus que de plates copies !

Un entêtement

Que maçonnent ces trois paradoxes ? Un seul et même refus, peut-être : celui de la facilité obligatoire, de la lecture comptée et de la voix moyenne. Refusons de laisser le livre devenir un pur signe : un objet culturel que l’on montre, cite et affiche. Il n’est pas désolant, que lire demeure un choix difficile, une traverse buissonnière. Un joyeux entêtement, parmi d’autres !

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Crédits photo : Piktos

Par Auteurs Piktos

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