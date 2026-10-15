Face au scroll, la BD ne se défile plus : Bang! réveille les catalogues

La bande dessinée a longtemps tourné ses pages. La voilà qui bientôt défilera. Après avoir fait entrer les cases dans les smartphones, la société française Bang! veut désormais réveiller les catalogues des éditeurs. Au programme : intelligence artificielle, lecture verticale et patrimoine remis en circulation. De quoi donner une seconde jeunesse aux albums sans les condamner au régime minceur. Reste à savoir si l'on peut changer le format sans bousculer l'art. Par Clément Cousin, cofondateur de Bang!.
Le 15/10/2026 à 16:01 par Auteur invité
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15/10/2026 à 16:01
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Quand les éditeurs comptent des kilomètres d'oeuvres du 9e Art, nos smartphones ne disposent que de quelques centimètres à peine. De l'un à l'autre, un sérieux problème de géométrie euclidienne se poserait, pour qui cherche à ce que revivent des récits dont la conception n'a pas pris les poches de pantalon en considération.
Pour qu'entre une planche sur un mobile, la version homothétique en format EPUB fut longtemps privilégiée : zoomer, dézoomer, glisser de droite à gauche. À ce compte-là, on en regrette le papier, et l'innovation numérique perd de sa superbe.
Société française portée avec quatre autres associés, Bang! s’est attaquée au problème en transformant des BD franco-belges, des comics et des mangas pour la lecture verticale, dans l’esprit du webtoon. Notre application, lancée le 20 octobre 2025, a servi de terrain d’expérimentation et forte d'un savoir-faire reconnu, nous souhaitons ouvrir la solution directement aux maisons d’édition. Bang! déplace son centre de gravité, considérant que la lecture importera toujours plus que le format, mais que toucher les jeunes publics implique de parler leur langue, de connaître leurs codes.
Encore faudra-t-il les convaincre que nous sommes moins une plateforme de plus qu’un véritable atelier d’adaptation, avec une approche déjà éprouvée : travailler de concert sur les oeuvres que les éditeurs commercialisent, avec l'accord des autrices, auteurs et ayants droit (un QCM parfois complexe), pour changer la donne. Bang! verticalise la lecture, intervenant certes un peu plus que les producteurs de fichiers EPUB sur les versions homothétique, voilà vingt ans, pour toucher de nouveaux publics.
De la sorte, les éditeurs nous confieraient des titres choisis de leurs fonds, nous opérons la webtoonisation et ils gardent la maîtrise des droits et de la diffusion. Nous optons pour les coulisses, afin de travailler pour le plus grand nombre et cette nuance compte.
Le secteur ne manque d'ailleurs pas d'opérateurs qui font cette promesse: rapprocher les livres du public. Encore faut-il disposer des moyens pour que circulent des créations que ledit public compte déjà dans sa bibliothèque, sans surcoûts intenables. Pour convertir une BD, découper les planches et empiler les cases comme des cartons ne suffit pas.
Chez Bang!, l’automatisation et l’intelligence artificielle servent notamment à identifier les éléments graphiques, replacer les bulles et prolonger certains décors. Dans notre article sur l’adaptation d’On Mars, de Sylvain Runberg et Grun (Daniel Maghen), j'évaluais à 70 à 75 % la part automatisée du processus menant à une première version. Les réglages du rythme et de la composition restent, eux, entre les mains de designers. Ce chiffre demeure.
Petite précision : personne chez nous ne joue à Ikea avec une BD. Une double page peut ménager un silence, provoquer une surprise ou retarder une révélation. La dérouler verticalement transforme forcément quelque chose. Bang! affirme vouloir préserver l’intention des auteurs et soumettre le résultat à leur validation, avec celle des éditeurs. Il faudra en juger titre par titre : la fidélité artistique ne se décrète pas, même avec un logiciel performant.
Même prudence sur l’économie du dispositif. Gagner du temps sur une adaptation est une perspective séduisante, mais le coût final, la qualité et les conditions de rémunération restent à examiner. D’ailleurs, nous travaillons avec un nombre limité de partenaires, plutôt que d'opter pour l'industrialisation de masse.
Reste le sujet le plus stimulant : les fonds éditoriaux. Une série publiée il y a trente ans n’a pas nécessairement vieilli dans son propos. Elle a parfois simplement été conçue pour un support que les nouveaux publics ne fréquentent pas de la même façon. Et posséder un fichier numérisé n’équivaut pas à proposer une lecture confortable sur téléphone.
Pourquoi, dès lors, ne pas offrir une seconde porte d’entrée à ces histoires ? Ni pour remplacer l’album ni pour décréter que toute la BD devra se lire du pouce. Pour permettre à des personnages, à des univers et à des signatures de circuler autrement. Le patrimoine éditorial pourrait ainsi devenir autre chose qu’un stock de fichiers soigneusement rangés.
Après la Foire de Francfort 2026, grand rendez-vous des échanges de droits, la proposition prend un relief particulier : je crois personnellement qu'adapter un titre à la verticale deviendra dans les prochains temps aussi courant que le faire traduire. Et que je sois bien clair : comparaison n'est pas raison, et recomposer le langage graphique d’une œuvre exige des choix créatifs et des accords précis. Mais cette image a le mérite de poser une question utile à l’industrie.
Les éditeurs n’ont pas forcément besoin d’un nouvel intermédiaire entre leurs livres et le public. Peut-être leur manque-t-il surtout des moyens de faire voyager ce qu’ils ont déjà publié. Le papier n’a pas dit son dernier mot ; le smartphone non plus. Et si une BD peut rencontrer d’autres lecteurs sans perdre son caractère, ce serait dommage de la laisser prendre la poussière, même numérique.
Si ce projet vous parle, nous avons certainement des choses à imaginer ensemble.
Crédits illustration : Bang!
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
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Une proposition de loi venue de la droite du Sénat entend supprimer, purement et simplement, le Centre national du livre (CNL), au nom d'une lutte contre « l'agencification » de l'État. Plusieurs acteurs du secteur du livre rappellent cependant son rôle crucial dans le soutien à la création et à la diversité, dont le Club 99, Fédération des festivals Bd et arts associés, dans une tribune reproduite ci-dessous.
09/10/2026, 08:28
19 organisations représentant les artistes-auteurs, parmi lesquelles la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, la Ligue des auteurs professionnels et le Syndicat des écrivains de langue française, signent une tribune contre les divisions de leur profession. Elles dénoncent les inégalités de traitement entre les différentes catégories de créateurs et appellent à défendre collectivement leurs droits sociaux, économiques et professionnels.
08/10/2026, 14:50
Exclusif - C'est à en perdre son latin : cette fois, les Modernes siègent sous la Coupole. Deux prix de poésie de l’Académie française sont contestés pour avoir couronné des écritures qui prennent leurs aises avec la versification régulière. Anton Goubier, jeune étudiant en lettres classiques, réclame la règle, le grand médiéviste et Immortel Michel Zink, 81 ans, lui répond que le classique n’a jamais cessé de bouger.
07/10/2026, 17:00
Bookys, plateforme pirate diffusant des livres, des revues et des magazines protégés par le droit d'auteur, est visée par une demande de blocage portée par le Syndicat national de l'édition (SNE) et l'Alliance de la presse d'information générale. Adressée aux fournisseurs d'accès à internet, l'assignation ouvre la voie à d'autres actions, comme des mesures contre les sites miroirs ou les prestataires de paiement.
07/10/2026, 16:57
Exclusif — Le Rassemblement national tente, par une initiative parlementaire visant à faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon, de se grimer en formation féministe. Les votes du parti d'extrême droite, tout comme les prises de position de Marine Le Pen, sont pourtant bien éloignés des combats de l’autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Une pétition, signée par des historiennes, des universitaires et des spécialistes d'Olympe de Gouges, dénonce « la dernière des impostures » du RN.
07/10/2026, 10:24
Ilios Chailly, écrivain et comédien qui travaille depuis plusieurs années sur Antonin Artaud, s’intéresse ici à une question plus large : comment notre identité se construit, se transforme et se raconte. En croisant Ricœur, Deleuze, Derrida, Lacan ou Artaud, on en se refait pas, avec des expériences plus personnelles, il explore ce qui, dans une vie, relève de l’héritage, du récit que l’on fait de soi et de la possibilité de changer.
06/10/2026, 18:11
Le projet de loi de finances 2027, présenté le 1er octobre dernier, procède à une nouvelle réduction des budgets alloués au ministère de la Culture. Les collectivités territoriales, premières financeuses du secteur culturel, voient elles aussi leurs moyens se rabougrir. Le Syndeac, premier syndicat des entreprises du spectacle vivant public, dénonce un choix politique aux lourdes conséquences.
05/10/2026, 15:07
Une intrigue qui freine mal, des personnages secondaires à peine visibles, des clichés qui enfument l’habitacle : chaque année, des centaines de romans sont mis en circulation sans que personne ne vérifie leur état général. Avec 461 nouveautés annoncées pour la rentrée littéraire 2026, il devenait urgent d’ouvrir un centre agréé. Cinq livres ont accepté de passer sur le pont. Certains auraient mieux fait de ne pas regarder le procès-verbal.
03/10/2026, 07:30
En trois siècles, la traduction française des Mille et Une Nuits est passée du geste fondateur d’Antoine Galland, adaptation libre devenue mythe européen, à l’entreprise savante et sensible de Jamel Eddine Bencheikh et André Miquel, qui restitue dans la Pléiade un texte arabe dans son ampleur, ses rugosités et sa poésie. Entre ces deux bornes, Mardrus, Khawam et bien d’autres ont chacun inventé leur Orient, entre excès d’exotisme et quête d’authenticité. Par Amel Aït-Hamouda.
02/10/2026, 18:11
Avec La Rédemption, Jean-Noël Orengo revient sur un couple pris dans les bouleversements du XXe siècle : Pierre Drieu la Rochelle et sa première épouse, Colette Jéramec. Derrière l’écrivain collaborationniste et antisémite, le romancier fait réapparaître une femme longtemps restée dans l’ombre, médecin et chercheuse à l’Institut Pasteur, arrêtée avec ses deux enfants en 1943.
02/10/2026, 18:04
Cécile Deniard, traductrice littéraire, s’est rendue deux semaines en Ukraine pour apporter son soutien à ses collègues au nom du Conseil européen des associations de traducteurs littéraires (CEATL). Elle y a participé au festival BookForum de Lviv mi-septembre, puis est allée à Kyiv afin d'y rencontrer d'autres acteurs de la chaîne du livre. Leur énergie, leur créativité, mais aussi le besoin de solidarité qui s’est souvent exprimé au cours de ces entretiens, lui ont inspiré cette tribune.
02/10/2026, 13:02
Exclusif - Makassar a été placé en liquidation judiciaire le 1er septembre, contraignant les éditeurs partenaires à changer de diffuseur et/ou de distributeur. Pour nombre d’entre eux, c’est chose faite. Reste un détail à régler : les livres. Car des centaines de milliers d’exemplaires attendent de quitter l’entrepôt d’Indre-et-Loire où ils sont toujours détenus. Fâcheux ?
02/10/2026, 11:45
James Joyce avait fait entrer l’épopée dans la vie ordinaire, jusqu’à faire tenir une Odyssée entière dans une journée. Clémentine Mélois choisit, elle aussi, de partir de presque rien : un déménagement, une séparation, quelques cartons, un verre à moutarde, un rouleau de Sopalin. Dans Choses que je croyais perdues, finaliste du 93e prix des Deux Magots, l’autrice-artiste fait de « l’infraordinaire » sa matière romanesque.
01/10/2026, 15:33
On connaît Véronique Ovaldé pour ses fictions et leurs vies toujours prêtes à bifurquer. Avec Vivre sans bonheur et n’en point dépérir, paru chez Flammarion en cette rentrée littéraire, elle se tourne cette fois vers sa propre mère. Le récit est plus intime, sans abandonner l’imaginaire, et la place parmi les finalistes du prix des Deux Magots 2026.
30/09/2026, 17:03
Depuis le début de l’affaire Thélyson Orélien, le débat s’est concentré sur l’usage possible de l’intelligence artificielle, la fiabilité des détecteurs, puis les affaires de plagiat. Un aspect a toutefois été moins examiné : le calcul utilisé pour affirmer qu’il était presque impossible que Pangram se soit trompé sur les 20 passages du roman présentés comme suspects par « Balance ton Claude », compte derrière lequel se trouve notamment l’essayiste Samuel Fitoussi. Pour ActuaLitté, le mathématicien Mouhamadou Sy revient sur ce calcul, sur l’hypothèse d’indépendance qu’il suppose et sur ce qu’il permet réellement, ou non, de conclure.
30/09/2026, 16:08
À 80 ans, Lucky Luke n’a pas fini de galoper. Commissaire de l’exposition Lucky Luke court toujours !, présentée à Quai des Bulles, Joub a replongé dans l’ensemble de la série pour raconter autrement le cow-boy de Morris : par le dessin, la couleur, les gags et les motifs qui traversent huit décennies d’albums.
30/09/2026, 12:04
Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ? Une question qui a conduit Lucie Rico jusqu’à la finale du prix des Deux Magots 2026. Dans ce troisième roman publié chez P.O.L, une phrase inachevée ouvre une enquête sur un souvenir d’enfance, entre le baroque du giallo, reconstitution comme les vrais enquêteurs judiciaires, et mémoire familiale.
29/09/2026, 15:07
Top ArticlesMalgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Prix Goncourt 2026 : plus que huit romans en compétition “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
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