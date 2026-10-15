Face au scroll, la BD ne se défile plus : Bang! réveille les catalogues

Quand les éditeurs comptent des kilomètres d'oeuvres du 9e Art, nos smartphones ne disposent que de quelques centimètres à peine. De l'un à l'autre, un sérieux problème de géométrie euclidienne se poserait, pour qui cherche à ce que revivent des récits dont la conception n'a pas pris les poches de pantalon en considération.

Pour qu'entre une planche sur un mobile, la version homothétique en format EPUB fut longtemps privilégiée : zoomer, dézoomer, glisser de droite à gauche. À ce compte-là, on en regrette le papier, et l'innovation numérique perd de sa superbe.

Société française portée avec quatre autres associés, Bang! s’est attaquée au problème en transformant des BD franco-belges, des comics et des mangas pour la lecture verticale, dans l’esprit du webtoon. Notre application, lancée le 20 octobre 2025, a servi de terrain d’expérimentation et forte d'un savoir-faire reconnu, nous souhaitons ouvrir la solution directement aux maisons d’édition. Bang! déplace son centre de gravité, considérant que la lecture importera toujours plus que le format, mais que toucher les jeunes publics implique de parler leur langue, de connaître leurs codes.

Une plateforme de moins, un atelier de plus

Encore faudra-t-il les convaincre que nous sommes moins une plateforme de plus qu’un véritable atelier d’adaptation, avec une approche déjà éprouvée : travailler de concert sur les oeuvres que les éditeurs commercialisent, avec l'accord des autrices, auteurs et ayants droit (un QCM parfois complexe), pour changer la donne. Bang! verticalise la lecture, intervenant certes un peu plus que les producteurs de fichiers EPUB sur les versions homothétique, voilà vingt ans, pour toucher de nouveaux publics.

De la sorte, les éditeurs nous confieraient des titres choisis de leurs fonds, nous opérons la webtoonisation et ils gardent la maîtrise des droits et de la diffusion. Nous optons pour les coulisses, afin de travailler pour le plus grand nombre et cette nuance compte.

Le secteur ne manque d'ailleurs pas d'opérateurs qui font cette promesse: rapprocher les livres du public. Encore faut-il disposer des moyens pour que circulent des créations que ledit public compte déjà dans sa bibliothèque, sans surcoûts intenables. Pour convertir une BD, découper les planches et empiler les cases comme des cartons ne suffit pas.

Chez Bang!, l’automatisation et l’intelligence artificielle servent notamment à identifier les éléments graphiques, replacer les bulles et prolonger certains décors. Dans notre article sur l’adaptation d’On Mars, de Sylvain Runberg et Grun (Daniel Maghen), j'évaluais à 70 à 75 % la part automatisée du processus menant à une première version. Les réglages du rythme et de la composition restent, eux, entre les mains de designers. Ce chiffre demeure.

Le scroll n’a pas tous les droits

Petite précision : personne chez nous ne joue à Ikea avec une BD. Une double page peut ménager un silence, provoquer une surprise ou retarder une révélation. La dérouler verticalement transforme forcément quelque chose. Bang! affirme vouloir préserver l’intention des auteurs et soumettre le résultat à leur validation, avec celle des éditeurs. Il faudra en juger titre par titre : la fidélité artistique ne se décrète pas, même avec un logiciel performant.

Même prudence sur l’économie du dispositif. Gagner du temps sur une adaptation est une perspective séduisante, mais le coût final, la qualité et les conditions de rémunération restent à examiner. D’ailleurs, nous travaillons avec un nombre limité de partenaires, plutôt que d'opter pour l'industrialisation de masse.

Les fonds dorment, les lecteurs scrollent

Reste le sujet le plus stimulant : les fonds éditoriaux. Une série publiée il y a trente ans n’a pas nécessairement vieilli dans son propos. Elle a parfois simplement été conçue pour un support que les nouveaux publics ne fréquentent pas de la même façon. Et posséder un fichier numérisé n’équivaut pas à proposer une lecture confortable sur téléphone.

Pourquoi, dès lors, ne pas offrir une seconde porte d’entrée à ces histoires ? Ni pour remplacer l’album ni pour décréter que toute la BD devra se lire du pouce. Pour permettre à des personnages, à des univers et à des signatures de circuler autrement. Le patrimoine éditorial pourrait ainsi devenir autre chose qu’un stock de fichiers soigneusement rangés.

Après la Foire de Francfort 2026, grand rendez-vous des échanges de droits, la proposition prend un relief particulier : je crois personnellement qu'adapter un titre à la verticale deviendra dans les prochains temps aussi courant que le faire traduire. Et que je sois bien clair : comparaison n'est pas raison, et recomposer le langage graphique d’une œuvre exige des choix créatifs et des accords précis. Mais cette image a le mérite de poser une question utile à l’industrie.

Les éditeurs n’ont pas forcément besoin d’un nouvel intermédiaire entre leurs livres et le public. Peut-être leur manque-t-il surtout des moyens de faire voyager ce qu’ils ont déjà publié. Le papier n’a pas dit son dernier mot ; le smartphone non plus. Et si une BD peut rencontrer d’autres lecteurs sans perdre son caractère, ce serait dommage de la laisser prendre la poussière, même numérique.

Si ce projet vous parle, nous avons certainement des choses à imaginer ensemble.

Crédits illustration : Bang!

Par Auteur invité

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