J’invente des mondes : Aujourd’hui, je choisis de défendre le nôtre

Je vais peut-être perdre des lecteurs. Des gens qui aiment mes romans mais préféreraient que je reste bien gentiment dans mes mondes imaginaires. Que je parle de fantasy, d’âmes-sœurs, de héros et de créatures fantastiques. Que je fasse rêver. Et surtout, surtout que je ne parle pas de politique. Tant pis. Parce qu’à un moment, se taire revient aussi à prendre position. Propos recueillis par Guilhem Méric.
Le 13/10/2026 à 16:59 par Auteur invité
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13/10/2026 à 16:59
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J’écris depuis vingt ans sur les dérives du pouvoir, la quête de domination absolue, la peur, la résistance, la fraternité, les sociétés qui basculent et les êtres qui choisissent de se lever ou de courber l’échine. Il serait donc assez grotesque de consacrer ma vie à tout cela et de devenir, à ce moment crucial de notre époque où ces questions s’affranchissent de mes livres et de tant d’autres, aussi muet qu’une tombe.
Alors je vais le dire clairement : je m’engage aujourd’hui aux côtés de LFI.
Pas parce que je considère Jean-Luc Mélenchon comme un prophète. Pas parce que ce parti aurait réponse à tout. Et certainement pas parce que j’aurais soudain découvert le goût des appareils politiques. Ceux qui me connaissent savent même plutôt que j’aime me tenir loin de ce territoire dévolu aux vrais monstres de ce monde.
Je m’engage parce qu’il faut bien regarder les programmes. Les lire. Pas seulement les petites phrases que les réseaux nous jettent au visage quinze secondes à la fois. Pas seulement les polémiques. Pas seulement la tête de celui ou celle qui les porte. Le programme.
Et quand je regarde ce qui m’importe réellement, je retrouve là une très grande partie de mes combats.
Le vivant, d’abord.
Je ne veux plus d’une écologie décorative. Celle qui demande au citoyen de trier son pot de yaourt pendant que l’organisation générale de l’économie continue à épuiser les sols, l’eau, les ressources et le climat. LFI propose explicitement une planification écologique, fondée sur une « règle verte » : organiser l’économie et l’action publique pour ne pas prélever sur la nature davantage qu’elle ne peut reconstituer.
On peut discuter les moyens, mais au moins l’ambition systémique est posée.
Moi, cette question m’obsède. Parce que nous ne sommes pas « à côté » du vivant : nous sommes le vivant. Et nous sommes en train de détruire les conditions mêmes qui nous permettent d’exister.
Ensuite, il y a les services publics. L’hôpital. L’école. La justice. Les collectivités. Les administrations. Je sais ce que signifie devoir se battre pendant des mois pour simplement faire reconnaître un droit. Je l’ai vécu dans ma chair, dans mon désespoir, pendant trois ans. Je sais aussi ce que signifie voir des gens passionnés consacrer une énergie folle non pas à accomplir leur mission, mais à compenser le manque de moyens, la bureaucratie ou l’abandon progressif de certaines politiques publiques.
Je refuse qu’on continue à parler de tout cela uniquement en termes de « dépenses ». Une école qui fonctionne n’est pas une charge. Un hôpital qui soigne correctement n’est pas une charge. Une justice qui dispose du temps de rendre la justice n’est pas une charge. C’est une civilisation. Et le programme de LFI assume justement une extension des services publics et une redistribution plus importante de la richesse.
Puis il y a évidemment la culture. Là, je parle de ce que je connais vraiment : écrire un livre. Monter un spectacle. Organiser une rencontre. Sauver un monument. Se démener nuit et jour pour trouver de l’argent. Convaincre des éditeurs, des médias, des lecteurs. Imprimer, louer, transporter, communiquer pour continuer d’exister. Et recommencer.
Je vois trop d’artistes, d’auteurs, d’associations et de petites structures culturelles passer davantage de temps à essayer de survivre qu’à créer. Et ça me met souvent en colère. Parce que la culture n’est pas le petit supplément d’âme qu’on finance quand tout le reste va bien. La culture est précisément ce qui permet à une société de rester humaine lorsque tout va mal.
Les livres. Le théâtre. La musique. Le patrimoine. Les lieux où des gens qui ne se connaissent pas se retrouvent physiquement et parlent ensemble.
J’ai aujourd’hui la responsabilité d’une abbaye que mon père et ses bénévoles ont sauvée de la ruine pendant plus d’un demi-siècle. Si nous la protégeons uniquement pour pouvoir dire qu’elle existe encore dans cinquante ans, nous aurons fait la moitié du travail. Car le patrimoine doit être vivant. Il doit accueillir des voix, des artistes, des idées, des désaccords, de la beauté.
Et puis il y a la question sociale. Là encore, j’en ai assez des euphémismes. Nous vivons dans un pays extrêmement riche où des gens travaillent souvent comme des dingues et ne parviennent pourtant plus à boucler correctement la fin du mois. Où l’on explique continuellement qu’il faut économiser sur les services publics pendant que la concentration des patrimoines privés de certaines grandes entreprises atteint des niveaux totalement indécents.
Ce n’est en rien une loi de la nature. C’est un choix politique. Et on peut en faire d’autres.
Voilà aussi pourquoi je me retrouve davantage dans un programme qui assume une fiscalité plus redistributive et une contribution accrue des plus hauts revenus et patrimoines.
Je ne vais pas m’attarder ici sur le Rassemblement national. À l’heure où j’écris ces lignes, la plupart des enquêtes d’opinion le placent très largement en tête du premier tour. La vraie question, pour moi, est plutôt : qui en face ? Qui pour porter une alternative suffisamment forte, suffisamment construite, pour ne pas arriver désarmé devant une telle échéance ?
C’est là que Jean-Luc Mélenchon s’impose à moi. Non comme un homme providentiel, mais comme celui qui réunit aujourd’hui une expérience politique considérable, une capacité de mobilisation nationale et surtout un programme de rupture déjà construit, pensé, chiffré et débattu depuis des années.
Je sais parfaitement ce que son nom déclenche : les caricatures, les procès en outrance, les phrases sorties de leur contexte, répétées jusqu’à l’écœurement. Rien de mystérieux là-dedans : un homme qui prétend remettre en cause certains privilèges économiques et refonder les institutions ne peut qu’affronter de puissantes résistances. Bien sûr, il n’est pas exempt d’erreurs. Qui l’est ? Ce qui m’intéresse, en fait, est beaucoup plus simple : est-ce que ce qu’il propose correspond à la société que je veux défendre ?
Sur l’écologie, les services publics, la redistribution des richesses, la culture, la démocratie et la nécessité de rompre avec un modèle qui nous conduit vers l’impasse ? Pour moi, la réponse est oui.
Voilà. Je suis auteur. Je suis aussi un citoyen engagé dans la vie de son pays. Et je refuse de séparer artificiellement les deux pour ne froisser personne. Un choix qui conduira sans doute certains à arrêter de me lire.
C’est regrettable. Mais je préfère perdre quelques lecteurs que de ne plus pouvoir me regarder dans une glace, uniquement parce que parler pouvait me coûter quelque chose.
À LIRE - Facturation électronique : “Aux petits, la traçabilité ; aux puissants, le brouillard administratif”
Je ne demande à personne de penser comme moi. Je demande simplement qu’on lise. Qu’on vérifie. Qu’on discute. Qu’on se dispute même, s’il le faut. Mais qu’on se libère des poncifs débilitants et des réflexes conditionnés.
J’invente des mondes pour vivre. Ce n’est pas incompatible avec la volonté chevillée au cœur d’essayer de défendre le nôtre.
Guilhem Méric
Auteur & scénariste
Crédits photo (Frans Masereel) : ActuaLitté CC BY SA 2.0
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
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Exclusif - C'est à en perdre son latin : cette fois, les Modernes siègent sous la Coupole. Deux prix de poésie de l’Académie française sont contestés pour avoir couronné des écritures qui prennent leurs aises avec la versification régulière. Anton Goubier, jeune étudiant en lettres classiques, réclame la règle, le grand médiéviste et Immortel Michel Zink, 81 ans, lui répond que le classique n’a jamais cessé de bouger.
07/10/2026, 17:00
Bookys, plateforme pirate diffusant des livres, des revues et des magazines protégés par le droit d'auteur, est visée par une demande de blocage portée par le Syndicat national de l'édition (SNE) et l'Alliance de la presse d'information générale. Adressée aux fournisseurs d'accès à internet, l'assignation ouvre la voie à d'autres actions, comme des mesures contre les sites miroirs ou les prestataires de paiement.
07/10/2026, 16:57
Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. Lorsqu’il n’écrit pas ses propres histoires, il étudie celles des autres. Chercheur à l’Université Toulouse Jean Jaurès, spécialiste de Neil Gaiman, du fantastique, de la bande dessinée et des cultures populaires, il a fait de l’analyse des récits un autre versant de son travail. Ces recherches ont directement nourri Grand-Guignol, de la construction des ambiances au goût pour une documentation fouillée.
07/10/2026, 14:35
Ilios Chailly, écrivain et comédien qui travaille depuis plusieurs années sur Antonin Artaud, s’intéresse ici à une question plus large : comment notre identité se construit, se transforme et se raconte. En croisant Ricœur, Deleuze, Derrida, Lacan ou Artaud, on en se refait pas, avec des expériences plus personnelles, il explore ce qui, dans une vie, relève de l’héritage, du récit que l’on fait de soi et de la possibilité de changer.
06/10/2026, 18:11
Au 27, boulevard Saint-Michel, il ne reste rien du café Vachette où Verlaine, Moréas, Yahya Kemal ou İbrahim Çallı ont laissé leurs traces. Rien, sinon des récits, des plaques déplacées et quelques souvenirs incertains. Entre littérature, peinture et mémoire parisienne, Adnan Algın, correcteur, remonte le fil d’un lieu disparu, où l’on payait parfois ses dettes en vers, en leçons ou en tableaux. Aujourd’hui, une banque tient les comptes. À sa manière.
05/10/2026, 17:35
Phénomène identitaire largement porté par les réseaux sociaux, le thérianisme désigne le sentiment d’une proximité profonde avec un animal, jusqu’à parfois se vivre comme partiellement animal. Le psychanalyste Jean-Charles Bettan interroge ce que cette identification dit du rapport au corps, à l’adolescence et à la construction de soi, tout en mettant en garde contre les rapprochements trop rapides avec la dysphorie de genre.
05/10/2026, 10:52
Une intrigue qui freine mal, des personnages secondaires à peine visibles, des clichés qui enfument l’habitacle : chaque année, des centaines de romans sont mis en circulation sans que personne ne vérifie leur état général. Avec 461 nouveautés annoncées pour la rentrée littéraire 2026, il devenait urgent d’ouvrir un centre agréé. Cinq livres ont accepté de passer sur le pont. Certains auraient mieux fait de ne pas regarder le procès-verbal.
03/10/2026, 07:30
En trois siècles, la traduction française des Mille et Une Nuits est passée du geste fondateur d’Antoine Galland, adaptation libre devenue mythe européen, à l’entreprise savante et sensible de Jamel Eddine Bencheikh et André Miquel, qui restitue dans la Pléiade un texte arabe dans son ampleur, ses rugosités et sa poésie. Entre ces deux bornes, Mardrus, Khawam et bien d’autres ont chacun inventé leur Orient, entre excès d’exotisme et quête d’authenticité. Par Amel Aït-Hamouda.
02/10/2026, 18:11
Avec La Rédemption, Jean-Noël Orengo revient sur un couple pris dans les bouleversements du XXe siècle : Pierre Drieu la Rochelle et sa première épouse, Colette Jéramec. Derrière l’écrivain collaborationniste et antisémite, le romancier fait réapparaître une femme longtemps restée dans l’ombre, médecin et chercheuse à l’Institut Pasteur, arrêtée avec ses deux enfants en 1943.
02/10/2026, 18:04
Cécile Deniard, traductrice littéraire, s’est rendue deux semaines en Ukraine pour apporter son soutien à ses collègues au nom du Conseil européen des associations de traducteurs littéraires (CEATL). Elle y a participé au festival BookForum de Lviv mi-septembre, puis est allée à Kyiv afin d'y rencontrer d'autres acteurs de la chaîne du livre. Leur énergie, leur créativité, mais aussi le besoin de solidarité qui s’est souvent exprimé au cours de ces entretiens, lui ont inspiré cette tribune.
02/10/2026, 13:02
Exclusif - Makassar a été placé en liquidation judiciaire le 1er septembre, contraignant les éditeurs partenaires à changer de diffuseur et/ou de distributeur. Pour nombre d’entre eux, c’est chose faite. Reste un détail à régler : les livres. Car des centaines de milliers d’exemplaires attendent de quitter l’entrepôt d’Indre-et-Loire où ils sont toujours détenus. Fâcheux ?
02/10/2026, 11:45
Le nom d’un auteur change-t-il notre manière de lire ? À partir du Prix de la Page 111, qui soumet au jury des textes anonymisés, Adnan Algın, écrivain, poète et correcteur, interroge le poids de la réputation dans le jugement littéraire. Prix, éditeur, critiques et œuvres antérieures composent un « capital de la signature » capable d’accorder davantage de crédit à une phrase — ou d’en refuser à celle d’un inconnu. Une invitation à relire les textes avant leurs auteurs.
01/10/2026, 16:14
James Joyce avait fait entrer l’épopée dans la vie ordinaire, jusqu’à faire tenir une Odyssée entière dans une journée. Clémentine Mélois choisit, elle aussi, de partir de presque rien : un déménagement, une séparation, quelques cartons, un verre à moutarde, un rouleau de Sopalin. Dans Choses que je croyais perdues, finaliste du 93e prix des Deux Magots, l’autrice-artiste fait de « l’infraordinaire » sa matière romanesque.
01/10/2026, 15:33
On connaît Véronique Ovaldé pour ses fictions et leurs vies toujours prêtes à bifurquer. Avec Vivre sans bonheur et n’en point dépérir, paru chez Flammarion en cette rentrée littéraire, elle se tourne cette fois vers sa propre mère. Le récit est plus intime, sans abandonner l’imaginaire, et la place parmi les finalistes du prix des Deux Magots 2026.
30/09/2026, 17:03
Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. S’il revendique depuis l’enfance une passion pour les livres et l’horreur, l’écrivain entretient avec la musique une relation tout aussi profonde — quoique née plus tardivement, presque par accident. Du punk français aux chants celtiques, de Bob Dylan au free-jazz, des musiques de films à la darksynth, ses écoutes accompagnent autant son quotidien que son travail d’écriture. Au point de faire de la bande-son de Grand-Guignol une composante à part entière du roman. Il revient sur cette « musicobsession », ses découvertes fondatrices et ces morceaux qui, parfois, donnent à la fiction sa couleur avant même que les mots ne l’installent.
30/09/2026, 13:35
Auteur et président de l’Association de sauvegarde de l’Abbaye Saint-Félix de Montceau, Guilhem Méric revendique un parcours d’« auteur hybride », entre maisons d’édition et publication indépendante. À l’occasion du lancement de MORLHED – L’Ombre des Primordiaux, il explique pourquoi il a choisi le financement participatif, entre maîtrise des droits, cohérence de son univers, contexte économique du livre et relation directe avec ses lecteurs.
30/09/2026, 12:48
À 80 ans, Lucky Luke n’a pas fini de galoper. Commissaire de l’exposition Lucky Luke court toujours !, présentée à Quai des Bulles, Joub a replongé dans l’ensemble de la série pour raconter autrement le cow-boy de Morris : par le dessin, la couleur, les gags et les motifs qui traversent huit décennies d’albums.
30/09/2026, 12:04
Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ? Une question qui a conduit Lucie Rico jusqu’à la finale du prix des Deux Magots 2026. Dans ce troisième roman publié chez P.O.L, une phrase inachevée ouvre une enquête sur un souvenir d’enfance, entre le baroque du giallo, reconstitution comme les vrais enquêteurs judiciaires, et mémoire familiale.
29/09/2026, 15:07
L’Académie Goncourt a donc retiré de Thélyson Orélien, de sa première sélection, au nom de plagiats antérieurs et d’analyses concluant que le roman serait « selon toute vraisemblance » produit avec IA. Une décision loin d'être unanime, on compte au moins Pascal Bruckner dans la résistance. Puisque l’Académie introduit le détecteur dans son prétoire, qu’elle aille au bout de sa logique : même outil, même protocole, même soupçon. Sinon, ce n’est plus une règle. C’est un traitement d’exception.
29/09/2026, 14:48
Paru le 22 avril 2026 aux Éditions Dangles, Fatigue chronique, et si c’était un épuisement surrénalien ? d’Elsa Holfert explore les mécanismes de l’épuisement liés au stress chronique. Kinésithérapeute de formation, l’autrice exerce aujourd’hui comme praticienne en santé fonctionnelle et en hormonologie.
28/09/2026, 16:40
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