J’invente des mondes : Aujourd’hui, je choisis de défendre le nôtre

J’écris depuis vingt ans sur les dérives du pouvoir, la quête de domination absolue, la peur, la résistance, la fraternité, les sociétés qui basculent et les êtres qui choisissent de se lever ou de courber l’échine. Il serait donc assez grotesque de consacrer ma vie à tout cela et de devenir, à ce moment crucial de notre époque où ces questions s’affranchissent de mes livres et de tant d’autres, aussi muet qu’une tombe.

Alors je vais le dire clairement : je m’engage aujourd’hui aux côtés de LFI.

Pas parce que je considère Jean-Luc Mélenchon comme un prophète. Pas parce que ce parti aurait réponse à tout. Et certainement pas parce que j’aurais soudain découvert le goût des appareils politiques. Ceux qui me connaissent savent même plutôt que j’aime me tenir loin de ce territoire dévolu aux vrais monstres de ce monde.

Je m’engage parce qu’il faut bien regarder les programmes. Les lire. Pas seulement les petites phrases que les réseaux nous jettent au visage quinze secondes à la fois. Pas seulement les polémiques. Pas seulement la tête de celui ou celle qui les porte. Le programme.

Et quand je regarde ce qui m’importe réellement, je retrouve là une très grande partie de mes combats.

Le vivant, d’abord.

Je ne veux plus d’une écologie décorative. Celle qui demande au citoyen de trier son pot de yaourt pendant que l’organisation générale de l’économie continue à épuiser les sols, l’eau, les ressources et le climat. LFI propose explicitement une planification écologique, fondée sur une « règle verte » : organiser l’économie et l’action publique pour ne pas prélever sur la nature davantage qu’elle ne peut reconstituer.

On peut discuter les moyens, mais au moins l’ambition systémique est posée.

Moi, cette question m’obsède. Parce que nous ne sommes pas « à côté » du vivant : nous sommes le vivant. Et nous sommes en train de détruire les conditions mêmes qui nous permettent d’exister.

Ensuite, il y a les services publics. L’hôpital. L’école. La justice. Les collectivités. Les administrations. Je sais ce que signifie devoir se battre pendant des mois pour simplement faire reconnaître un droit. Je l’ai vécu dans ma chair, dans mon désespoir, pendant trois ans. Je sais aussi ce que signifie voir des gens passionnés consacrer une énergie folle non pas à accomplir leur mission, mais à compenser le manque de moyens, la bureaucratie ou l’abandon progressif de certaines politiques publiques.

Je refuse qu’on continue à parler de tout cela uniquement en termes de « dépenses ». Une école qui fonctionne n’est pas une charge. Un hôpital qui soigne correctement n’est pas une charge. Une justice qui dispose du temps de rendre la justice n’est pas une charge. C’est une civilisation. Et le programme de LFI assume justement une extension des services publics et une redistribution plus importante de la richesse.

Puis il y a évidemment la culture. Là, je parle de ce que je connais vraiment : écrire un livre. Monter un spectacle. Organiser une rencontre. Sauver un monument. Se démener nuit et jour pour trouver de l’argent. Convaincre des éditeurs, des médias, des lecteurs. Imprimer, louer, transporter, communiquer pour continuer d’exister. Et recommencer.

Je vois trop d’artistes, d’auteurs, d’associations et de petites structures culturelles passer davantage de temps à essayer de survivre qu’à créer. Et ça me met souvent en colère. Parce que la culture n’est pas le petit supplément d’âme qu’on finance quand tout le reste va bien. La culture est précisément ce qui permet à une société de rester humaine lorsque tout va mal.

Les livres. Le théâtre. La musique. Le patrimoine. Les lieux où des gens qui ne se connaissent pas se retrouvent physiquement et parlent ensemble.

J’ai aujourd’hui la responsabilité d’une abbaye que mon père et ses bénévoles ont sauvée de la ruine pendant plus d’un demi-siècle. Si nous la protégeons uniquement pour pouvoir dire qu’elle existe encore dans cinquante ans, nous aurons fait la moitié du travail. Car le patrimoine doit être vivant. Il doit accueillir des voix, des artistes, des idées, des désaccords, de la beauté.

Et puis il y a la question sociale. Là encore, j’en ai assez des euphémismes. Nous vivons dans un pays extrêmement riche où des gens travaillent souvent comme des dingues et ne parviennent pourtant plus à boucler correctement la fin du mois. Où l’on explique continuellement qu’il faut économiser sur les services publics pendant que la concentration des patrimoines privés de certaines grandes entreprises atteint des niveaux totalement indécents.

Ce n’est en rien une loi de la nature. C’est un choix politique. Et on peut en faire d’autres.

Voilà aussi pourquoi je me retrouve davantage dans un programme qui assume une fiscalité plus redistributive et une contribution accrue des plus hauts revenus et patrimoines.

Je ne vais pas m’attarder ici sur le Rassemblement national. À l’heure où j’écris ces lignes, la plupart des enquêtes d’opinion le placent très largement en tête du premier tour. La vraie question, pour moi, est plutôt : qui en face ? Qui pour porter une alternative suffisamment forte, suffisamment construite, pour ne pas arriver désarmé devant une telle échéance ?

C’est là que Jean-Luc Mélenchon s’impose à moi. Non comme un homme providentiel, mais comme celui qui réunit aujourd’hui une expérience politique considérable, une capacité de mobilisation nationale et surtout un programme de rupture déjà construit, pensé, chiffré et débattu depuis des années.

Je sais parfaitement ce que son nom déclenche : les caricatures, les procès en outrance, les phrases sorties de leur contexte, répétées jusqu’à l’écœurement. Rien de mystérieux là-dedans : un homme qui prétend remettre en cause certains privilèges économiques et refonder les institutions ne peut qu’affronter de puissantes résistances. Bien sûr, il n’est pas exempt d’erreurs. Qui l’est ? Ce qui m’intéresse, en fait, est beaucoup plus simple : est-ce que ce qu’il propose correspond à la société que je veux défendre ?

Sur l’écologie, les services publics, la redistribution des richesses, la culture, la démocratie et la nécessité de rompre avec un modèle qui nous conduit vers l’impasse ? Pour moi, la réponse est oui.

Voilà. Je suis auteur. Je suis aussi un citoyen engagé dans la vie de son pays. Et je refuse de séparer artificiellement les deux pour ne froisser personne. Un choix qui conduira sans doute certains à arrêter de me lire.

C’est regrettable. Mais je préfère perdre quelques lecteurs que de ne plus pouvoir me regarder dans une glace, uniquement parce que parler pouvait me coûter quelque chose.

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Je ne demande à personne de penser comme moi. Je demande simplement qu’on lise. Qu’on vérifie. Qu’on discute. Qu’on se dispute même, s’il le faut. Mais qu’on se libère des poncifs débilitants et des réflexes conditionnés.

J’invente des mondes pour vivre. Ce n’est pas incompatible avec la volonté chevillée au cœur d’essayer de défendre le nôtre.

Guilhem Méric

Auteur & scénariste

Crédits photo (Frans Masereel) : ActuaLitté CC BY SA 2.0

Par Auteur invité

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