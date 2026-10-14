Que peut-on transmettre à un adolescent qui n’a peut-être plus beaucoup de temps à vivre ?

Paris, une nuit de juillet. Lisa, ancienne professeure d’histoire devenue chauffeuse de taxi, prend la route avec Noé, son neveu malade. Au programme de cette traversée singulière : vingt-quatre haltes devant des monuments et des lieux emblématiques de la capitale, de la préhistoire au XXIe siècle. De la Vénus de Lespugue au parc Martin Luther King, chaque étape ouvre une fenêtre sur une époque, une découverte ou une question qui traverse l’humanité.

Mais cette visite nocturne ne se résume pas à une leçon d’histoire. Au fil des rues et des rencontres, des passagers montent et descendent du taxi, apportant avec eux leurs propres interrogations sur l’art, les révolutions, le progrès ou encore la condition humaine. Pour Lisa, qui ne peut offrir davantage de temps à Noé, il s’agit de lui transmettre ce qu’elle peut : une traversée du monde, tandis qu’un secret familial enfoui depuis douze ans menace de refaire surface avant l’aube.

Vingt-quatre étapes pour comprendre ce qui nous lie

Derrière ce parcours historique se dessine une question universelle : qu’avons-nous compris du monde avant de le quitter ? En mettant en scène le dialogue entre une femme qui semble avoir beaucoup perdu et un adolescent qui veut encore tout vivre, Pierre Antoine fait de la transmission le cœur de son récit. La connaissance devient ici un héritage précieux, capable de rapprocher les êtres lorsque le temps manque et que certaines blessures ne peuvent plus être réparées.

Les éditions City Éditions nous en proposent un extrait, à paraître le 4 novembre :

Publié chez City Éditions, Le Monde de Noé compte 512 pages et a déjà suscité un intérêt international avant même sa parution française. Selon les éditions City, les droits du roman ont été cédés dans une trentaine de pays, notamment aux États-Unis, au Brésil, au Japon et en Italie. L’ouvrage paraîtra également en poche et en livre audio.

Pierre Antoine est le pseudonyme de Gavin’s Clemente-Ruiz, auteur de cinq comédies dramatiques. Il a consacré vingt-cinq ans à la rédaction de guides de voyage pour Le Routard, dont il a été le secrétaire général. Après avoir raconté la Thaïlande, le Portugal, la France ou encore l’Argentine à la radio et à la télévision, il pose cette fois ses valises à Paris, le temps d’une nuit en taxi, pour raconter l’histoire de l’humanité à travers le destin de Lisa et de Noé.

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Par Lina Tinel-Sebie

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