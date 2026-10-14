Raphaël Sigal explore les liens entre naissance, lait et mémoire dans Au commencement, le lait

Au commencement, il y a un enfant qui naît. Et avec lui, le lait, cette matière blanche, tiède, essentielle, mais aussi douloureuse. À partir de cette expérience intime, Raphaël Sigal déploie une méditation sur la naissance, la fragilité du père face au corps qui nourrit et les multiples significations d’un liquide qui accompagne les premiers instants de la vie.

Du lait maternel aux premières traites du Néolithique, l’auteur élargit progressivement son propos pour explorer les rapports entre la vie et la mort. Le lait devient le point de départ d’une traversée où se croisent les traces de l’histoire, la littérature et l’expérience du corps. Le texte convoque notamment le « lait noir » de Paul Celan, faisant apparaître les liens entre cette matière nourricière et la mémoire des tragédies du XXe siècle.

Ce que nous transmettons dès les premiers instants

La naissance ne se limite pas à l’arrivée d’un enfant : elle ouvre aussi une réflexion sur les origines du langage et sur l’héritage, parfois inconscient, que les parents transmettent à leur descendance. La langue maternelle elle-même, souillée par la mort, devient l’un des enjeux de ce livre qui entrelace l’intime et le collectif.

Les éditions Robert Laffont nous en proposent un extrait, à paraître le 7 janvier 2027 :

Raphaël Sigal est né en 1983 à Paris. Après des études de littérature yiddish dans la capitale, il part aux États-Unis pour y réaliser son doctorat et enseigner la littérature française. Son premier ouvrage, Géographie de l’oubli, paru chez Robert Laffont en 2025, a été salué par la critique et récompensé par le prix Méduse.

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Par Lina Tinel-Sebie

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