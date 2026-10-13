Un roman de Dickens relié avec le bois de la prison où son héros était enfermé

La prison a disparu, mais une partie de ses murs aurait trouvé une seconde vie dans un livre. À Londres, le Charles Dickens Museum conserve un exemplaire de Barnaby Rudge dont la couverture aurait été confectionnée avec du bois récupéré à Newgate, ancien établissement pénitentiaire de la capitale britannique. Une particularité plutôt bien trouvée : dans ce roman historique publié en 1841, le héros finit précisément derrière les barreaux de cette même prison.

L'objet sera présenté dans l'exposition Dickensian London: The Magic Lantern City, consacrée au Londres de Charles Dickens et aux lieux qui ont nourri ses œuvres. Organisée dans l'ancienne maison de l'écrivain, à Doughty Street, elle ouvrira ses portes le 21 octobre prochain.

Le magazine spécialisé Fine Books & Collections, qui présente cette curiosité dans un article du 6 octobre, évoque une édition de 1904. La notice d'inventaire du musée, référencée sous le numéro [lib]946, indique pour sa part une datation approximative de 1905 et mentionne les éditeurs Chapman & Hall et Charles Scribner's Sons.

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Quand Dickens envoyait son héros à Newgate

L'histoire prend une autre dimension à la lecture de Barnaby Rudge. Publié en 1841, le roman plonge dans les émeutes de Gordon, qui embrasèrent Londres en juin 1780. Déclenchées dans un climat d'hostilité envers les catholiques, ces violences entraînèrent des pillages, des incendies et l'attaque de plusieurs bâtiments publics.

Entraîné dans les troubles, le jeune Barnaby est arrêté puis incarcéré à Newgate. Les émeutiers prennent ensuite d'assaut la prison et y mettent le feu, permettant à plusieurs détenus, dont le personnage principal, de s'échapper. Ce dernier sera néanmoins repris avant d'obtenir finalement sa grâce.

La destruction de Newgate constitue l'un des épisodes majeurs du récit. Dickens y décrit la violence de la foule, la confusion des événements et les conséquences de l'agitation politique sur des personnages emportés dans une histoire qui les dépasse.

Les faits dont il s'inspire se sont réellement produits. Le London Museum rappelle que les émeutiers incendièrent l'établissement et libérèrent ses prisonniers en juin 1780. Le soulèvement fut ensuite réprimé par l'armée. Quelque soixante ans plus tard, Dickens puisait dans cet épisode pour composer son premier roman historique.

Newgate occupait une place particulière dans la capitale britannique. Prison pendant plusieurs siècles, elle accueillait notamment des condamnés à mort et fut longtemps associée aux exécutions publiques. Dickens en fit également mention dans plusieurs autres œuvres, parmi lesquelles Oliver Twist.

L'établissement ferma ses portes en 1902, avant sa démolition en 1904. Le terrain fut réutilisé pour la construction du nouveau tribunal criminel central, connu sous le nom d'Old Bailey. Le London Museum retrace cette histoire mouvementée, depuis les premières prisons établies sur le site jusqu'à la disparition du dernier bâtiment.

La reliure conservée au musée aurait donc été réalisée au moment même où Newgate disparaissait du paysage londonien. Elle ne date en tout cas pas de l'époque de Dickens, mort en 1870, et ne saurait être considérée comme un exemplaire personnel de l'écrivain.

Le Londres de Dickens à travers ses objets

Le livre fait partie d'un ensemble plus vaste, destiné à montrer combien Londres a façonné l'imaginaire du romancier. Pour cette exposition, le Charles Dickens Museum réunira plusieurs pièces associées à ses déplacements, à son travail et aux lieux évoqués dans ses récits.

Parmi elles figure le manuscrit original d'Oliver Twist, daté de 1837 : une partie de ce roman fut rédigée dans la maison de Doughty Street, où Dickens résida entre 1837 et 1839. Un dessin original de Fagin, l'un des personnages les plus connus du livre, sera également présenté.

Les visiteurs découvriront aussi la canne de marche de l'écrivain. Dickens parcourait régulièrement de longues distances à pied, une habitude étroitement liée à son travail. Dans une lettre à son ami William Macready, citée par le magazine américain, il évoquait ses promenades incessantes, au cours desquelles il réfléchissait à de nouveaux livres.

Autre vestige annoncé : une ancienne balustrade en bois provenant de l'auberge White Hart, à Southwark. Le lieu apparaît dans Les Papiers posthumes du Pickwick Club, lorsque M. Pickwick rencontre Sam Weller : cette pièce sera montrée pour la première fois depuis près d'un siècle.

L'exposition comprendra également une enseigne représentant un jeune aspirant de marine, autrefois installée devant une boutique d'instruments nautiques de Leadenhall Street. Dickens s'en inspira dans Dombey et Fils. Un heurtoir provenant de la maison londonienne où il vécut enfant complétera la sélection.

Emma Harper, directrice adjointe du musée et commissaire de l'exposition, décrit Londres comme une « lanterne magique » fournissant à Dickens une succession d'images qu'il transformait en histoires. Pour restituer cet univers, le parcours intégrera des ambiances sonores et olfactives, depuis les rues voisines de Doughty Street jusqu'aux abords de la Tamise.

Intitulée Dickensian London: The Magic Lantern City, l'exposition se tiendra du 21 octobre 2026 au 18 avril 2027, au Charles Dickens Museum, à Londres. Son accès sera compris dans le billet d'entrée de l'établissement.

Crédits photo : Charles Dickens Museum

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com