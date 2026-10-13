François Ost, Prix du Livre juridique 2026

Prix du Livre juridique 2026

François Ost, pour son ouvrage Temps difficiles pour le droit. À quoi sert le droit ? 10 ans plus tard (Intersentia)

Pourquoi le droit peine-t-il autant à s'imposer ? A quoi sert le droit ? En 2016 , François Ost publiait sous ce titre un ouvrage remarqué, dont les hypothèses ont fait école. Mais le monde a énormément changé en une décennie, le droit ne fait plus entendre sa voix ; dès lors , la question devient : pourquoi le droit peine-t-il autant à s'imposer ? C'est l'interrogation qu'instruit ce livre, au regard des catégories et des thèses de l'ouvrage de 2016. - Le résumé de l'éditeur pour Temps difficiles pour le droit

Depuis sa création, en 2009, le Prix du livre juridique vient récompenser un ouvrage juridique paru au cours des 12 derniers mois.

Prix du Livre de la pratique juridique 2026

Garance Mathias, Eva Aspe et François Gorriez, pour leur ouvrage IA, cybersécurité et data : garantir la conformité numérique (LexisNexis)

Cybersécurité, IA, data : comment organiser et garantir la conformité de votreentreprise est l'ouvrage indispensable pour assurer la conformité numérique de toute entreprise. Les innovations technologiques en matière de cybersécurité, d'IA et de data ne cessent de transformer les organisations qui doivent mettre en oeuvre un système de gouvernance efficace, conformeà une réglementation en perpétuelle évolution. - Le résumé de l'éditeur pour IA, cybersécurité et data : garantir la conformité numérique

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Le jury réunissait Valérie-Laure Benabou, professeure de droit privé à l’Université Versailles Saint-Quentin-en Yvelines ; Sandrine Clavel, professeure à l’Université Paris-Saclay (UVSQ) ; Martin Collet, professeur de droit à l’Université Paris-Panthéon-Assas ; Olivier Fauqueux, directeur juridique du Groupe La Poste ; Natalie Fricero, professeure à l’Université Nice Côte d’Azur ; Nicolas Guérin, secrétaire général d’Orange ; Christophe Jamin, professeur de droit à Sciences Po Paris ; Fabrice Melleray, professeur de droit à Sciences Po Paris ; Nicolas Molfessis, professeur de droit à l’Université Paris-Panthéon-Assas ; Jean-Emmanuel Ray, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; Didier Rebut, professeur de droit à l’Université Paris-Panthéon-Assas, et Laurent Vallée, secrétaire général du Groupe Carrefour, sous la présidence de Christiane Féral-Schuhl.

L'année dernière, les Prix du Livre juridique avaient salué François-Xavier Testu et Christophe Radé.

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Par Dépêche

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