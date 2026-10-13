Le correcteur est prothésiste dentaire : il polit la porcelaine, le propriétaire sourit

Le correcteur n’y est pour rien

1631, Londres. Les imprimeurs du roi impriment une Bible. Des Dix Commandements, un seul mot tombe : « not ». En français, il faudrait en perdre deux : « ne » et « point ». Le livre ordonne au lecteur : Tu commettras l’adultère ! Amende de trois cents livres sterling, privilège retiré, tirage détruit. Ce « not », personne ne l’avait repéré.

Vous avez ouvert le livre ? Bravo. Le nom de l’auteur sur la couverture, celui de l’éditeur sur le dos, celui du traducteur à l’intérieur, celui du graphiste dans l’achevé d’imprimer… Et le correcteur ? Le correcteur, vraiment ? Qui est-ce ? Lui, on l’efface toujours. En turc, le correcteur s’appelle musahhih : celui qui rend le texte sahih, juste. Le texte devient sahih ; le correcteur reste sahipsiz : sans maître, sans nom.

Il enlève une virgule, personne ne le voit ; il ne l’enlève pas, trois cents personnes le voient. Le destin du métier tient à une virgule : à sa place, elle n’existe pas ; mal placée, on ne parle que d’elle. Il a accordé le participe passé, remis l’accent circonflexe, chassé l’espace avant la virgule, glissé l’insécable avant le point-virgule. Et alors ? Qu’as-tu fait de ta journée ? Rien. J’ai empêché le livre de se couvrir de ridicule. Le ridicule n’ayant pas eu lieu, l’acte non plus, forcément !

Le pompier éteint l’incendie, l’immeuble reste debout : c’est un héros. Le correcteur retire l’allumette des mains avant l’incendie : « Qu’est-ce que tu as fait ? » Vous n’avez pas brûlé, bon sang ! On l’a vu cet été. Fin juin 2026, les correcteurs et les éditeurs du Monde se sont mis en grève ; l’édition datée du 30 juin n’a pas paru. Pas de correcteurs, pas d’éditeurs : pas de journal.

Chez nous, l’imprimerie est née avec ses correcteurs. En 1727, quand İbrahim Müteferrika obtient le droit d’ouvrir la première imprimerie autorisée à publier des livres en turc, le privilège impérial pose une condition : quatre correcteurs choisis parmi les oulémas. D’anciens cadis d’Istanbul, de Salonique et de Galata, et le cheikh du couvent mevlevi de Kasımpaşa. Le premier livre imprimé, en 1729, est un dictionnaire, le Vankulu Lugatı ; sa correction est passée par les mains d’İshak Efendi. Le correcteur, à l’époque, figurait dans le privilège.

Nâzım Hikmet, le grand poète turc, est correcteur en 1929 à la revue Resimli Ay. Son premier poème dans la revue paraît en juin de la même année : « Yarıda Kalan Bir Bahar Yazısı » (« Un texte de printemps resté inachevé »), signé « l’Homme sans signature ». Dans le même numéro commence la série « Nous abattons les idoles » : la photo d’Abdülhak Hâmid, monument de la poésie ottomane, barrée d’une croix rouge. Le poète sort de prison et entre dans les livres d’histoire ; le correcteur se lève de sa table et n’entre même pas dans l’ours. Nâzım a son géant aux yeux bleus ; le correcteur, son stylo-bille rouge, inépuisable.

Rouge ! Autrefois, devant la faute, c’était le papier qui rougissait ; aujourd’hui, c’est le correcteur. « Vous pourriez désactiver le suivi des modifications ? » Bien sûr. Accepter les modifications. Refuser le correcteur. Certains ont voulu le faire pour de vrai : en 2025, Le Point a annoncé un plan de sauvegarde de l’emploi menaçant les 18 postes de son service de correction ; à L’Équipe, la direction envisageait aussi de supprimer ce service, mais la mobilisation syndicale a finalement permis le maintien de ses quatre correcteurs, en 2026.

Adnan Özyalçıner, nouvelliste, a été correcteur à la revue Kim, aux éditions Varlık, puis plus de vingt ans au quotidien Cumhuriyet ; la main qui écrivait des histoires ramassait aussi les bavures dans celles des autres. On appelait l’équipe des correcteurs de Cumhuriyet « l’Académie Cumhuriyet », moitié par moquerie, moitié par respect : ils ne se contentaient pas de traquer les coquilles. Işık Ergüden a été correcteur et traducteur dans des maisons d’édition et des revues ; l’homme qui a fait passer Foucault et Bataille en turc commençait par débarrasser la phrase de la boue qu’elle a aux pieds.

Que graver sur la tombe d’un correcteur ? « Ci-gît une coquille. » Y en a-t-il une ? Non. La forme est bouclée. En forme, le correcteur ? Il court le long de la ligne comme un juge de touche, drapeau rouge à la main ! Un « malgré que » hors-jeu, une apostrophe errante dans la surface, et face au gardien : « parmis ». Tout le monde crie : Buuuut ! Le correcteur lève le drapeau : Parmi ! But refusé. La tribune insulte toute la famille de l’arbitre.

Le lendemain, une ligne dans le journal : « Le nouveau livre de l’auteur se distingue par sa langue impeccable. » La langue de l’auteur ! Mais bien sûr. Pendant qu’à trois heures du matin nous lui détartrions la langue… passons ! Le correcteur est le prothésiste dentaire de la littérature : il polit la porcelaine, le propriétaire sourit.

Puis le livre paraît. Il sent bon. Sentez, allez, sentez ! L’encre, la cellulose, un peu d’orgueil, une trace de labeur. « Qu’il est bien imprimé ! » dit-on. Bien imprimé, d’accord, mais qui a enterré ces phrases mortes ? Qui a empêché « pallier » de traîner un « à » derrière lui ? Qui a séparé les nuances à la lame de rasoir ? Garder l’honneur de la lettre est un dur métier, mon vieux ; dans l’alphabet ottoman, l’elif se tient droit, le lâm s’incline, le mîm se referme, et le vâv se recroqueville comme un fœtus.

Le correcteur est à la maternité. Ni médecin, ni sage-femme… Quand l’enfant naît en bonne santé, la famille distribue des loukoums ; le correcteur sort doucement par la porte de derrière de l’imprimerie, trois fautes de plus en poche : une chez l’auteur, une à la composition, une dans la vie.

Celle de la vie, lui non plus ne peut pas la corriger.

Si seulement le stylo rouge était passé par là aussi ! Une virgule à la dernière phrase de mon père, « supprimer » au départ de mon premier amour, « à revoir » dans la marge de ma jeunesse, et sur le pays un énorme STET (« que ça reste ») : laissez ça, bon sang, n’y touchez pas !

Voilà : la vie envoie bien des épreuves, mais jamais pour correction. Elle part directement au tirage. Avec ses fautes. Et pas même d’erratum, la canaille ! Les livres ottomans se terminaient par un tableau « hatâ / savâb » : faute / correct. La vie n’a que la première colonne. Le correcteur se contente de regarder ; dans la marge de sa vie, il pose un signe minuscule : ?

Puis il referme le livre. Le lecteur ne remarque rien.

Crédits photo : stevepb CC 0

Par Adnan Algın

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