En Espagne, une rivière fait céder une porte et inonde une bibliothèque

Il n’a pas fallu que la rivière sorte de son lit. Sous l’effet des fortes pluies, le Riu Sec a grossi jusqu’à exercer une pression suffisante pour briser une porte aménagée dans le mur qui le sépare de la bibliothèque. L’ouverture a laissé pénétrer l’eau dans le bâtiment. La municipalité de Cerdanyola l’a confirmé le 4 octobre : contrairement à la riera de Sant Cugat, qui a débordé dans le quartier de Montflorit, le Riu Sec est resté contenu dans son lit.

Les précipitations avaient commencé le samedi 3 octobre vers 13 heures et se sont prolongées jusqu’au lendemain matin. La station Meteo Cerdanyola, située au centre-ville, a enregistré 168,8 litres par mètre carré sur cet épisode. Vers cinq heures, l’eau arrivait au ras du mur de protection ; deux heures plus tard, le niveau avait commencé à redescendre.

Le maire, Carlos Cordón, s’est rendu sur place avec la police locale. « C’est ici que se concentre notre attention », a-t-il déclaré au média catalan. Les intempéries avaient également provoqué la chute d’arbres et des inondations dans plusieurs rues de la commune.

Des salles de lecture parmi les espaces touchés

Derrière cette porte, deux niveaux ont pris l’eau. Le niveau − 1 a été envahi par l’eau et la boue ; plus bas, le niveau − 2 s’est retrouvé entièrement submergé. Le 6 octobre, les opérations se poursuivaient sans interruption : les équipes nettoyaient le premier niveau sinistré en tentant de récupérer livres, équipements et mobilier, tandis que des pompes plus puissantes étaient déployées au sous-sol, selon Cerdanyola.info.

L’étage − 1 n’est pas une simple zone de stockage. Il abrite notamment une salle de lecture, un espace d’étude et des bureaux, comme le précisait la mairie en juin, lors de précédents travaux. L’établissement dispose aussi d’importantes collections, dont un fonds consacré au blues et un autre à l’histoire locale. Rien ne permet toutefois de déterminer si ces fonds particuliers ont été atteints, ni combien de volumes sont détériorés.

Dans les premières heures, la brigade municipale avait entrepris d’obturer provisoirement la brèche et de dégager les abords. Des renforts sont venus de Rubí, commune voisine. Aigües de Barcelona a aussi dépêché un camion spécialisé et du personnel pendant quatre heures, dimanche, pour aider à évacuer l’eau et les boues, notamment aux accès et à l’extérieur du bâtiment.

Le pompage doit permettre d’inspecter les locaux et d’établir l’ampleur des dommages. La municipalité n’a pas publié, dans les derniers communiqués consultés, de bilan chiffré des ouvrages endommagés ou devenus irrécupérables. Elle ne donne pas davantage de calendrier pour remettre les installations en service.

Après le plafond, l’inondation

Cette fermeture intervient quelques mois après une première interruption. Le 8 mai, des désordres détectés dans le faux plafond avaient conduit à fermer préventivement la bibliothèque. Certains services avaient repris le 14 mai, avant l’engagement, fin juin, de travaux destinés à sécuriser les espaces. Ceux-ci avaient précisément commencé au niveau − 1, dans les salles d’étude et de lecture. L’inondation touche désormais cette même partie de l’équipement, sans qu’un lien entre les deux incidents soit établi.

Les activités programmées sur place ont été suspendues. Pour que les habitants disposent malgré tout d’un endroit où lire et travailler, la mairie a ouvert le 9 octobre un espace provisoire à l’Ateneu, rue de la Indústria. Doté du Wi-Fi et de prises électriques, il est accessible de 8 heures à 22 heures en semaine, ainsi que de 10 h 30 à 14 heures et de 17 heures à 21 heures le week-end. Des horaires élargis sont prévus pendant les examens.

En parallèle, la ville poursuit l’évaluation des dégâts et prévoit de solliciter les aides annoncées par la Généralité de Catalogne pour les communes touchées par les intempéries. Au 9 octobre, la Bibliothèque centrale restait fermée jusqu’à nouvel ordre.

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Crédits photos : municipalité de Cerdanyola

Par Nicolas Gary

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