À Aixe-Sur-Vienne, la Librairie d'Elfes en redressement judiciaire

Ouverte en fin d'année 2021 par Delphine Vergne, la Librairie d'Elfes, située au 4, rue du Docteur-Duverger, à Aixe-sur-Vienne, avait été inaugurée officiellement quelques mois plus tard, en 2022, comme le rapportait alors La Montagne.

Aux espaces dédiés à la librairie — entre livres jeunesse, BD, comics et mangas —, à la papeterie et à la carterie s'ajoutait alors une offre d'objets d'artisanat et d'ésotérisme.

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Avec les comics, les mangas ou encore les figurines Warhammer, la gérante du lieu avait misé sur la culture « geek », comme elle l'expliquait en mars 2023 au micro de France 3 Nouvelle-Aquitaine : « La culture geek est quelque chose qui se transmet. C’est parti de notre génération, de la génération des parents, qui ont eu envie de faire découvrir les Dragon Ball Z, ou encore les Naruto à leurs enfants. Par exemple, les parents ont lu Naruto, leurs enfants se mettent à les lire aussi. »

Nous avons tenté de joindre la Librairie d'Elfes pour obtenir plus de précisions sur cette procédure, sans succès.

Photographie : Vue de l'Aixette, à Aixe-Sur-Vienne (illustration, Yzergues, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

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