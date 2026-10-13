Nantes Calling, une chanson des temps passés

Les vies intérieures des trois personnages romantiques Mathias, Paul et Samia dépeignent leurs forces d’âme. Rythmé par des titres de chansons du groupe mythique The Clash, le roman trace sa route depuis les scènes du lycée, la formation d’un groupe de rock Divin Suicide jusqu’aux aléas de la jeune vie adulte des trois protagonistes.

Sans cynisme aucun, sans nostalgie des années 80 durant lesquelles le roman se déroule, l’auteur narre les turpitudes du nouveau groupe de rock, les rencontres, les mutations, les évolutions des uns et des autres. On ne s’ennuie jamais, ça bouge, ça bouscule, et on sourit souvent. Une forme de grandeur est donnée aux révoltes individuelles et passionnées des trois héros, dissemblables mais liés et unis. Car une même idée les consume : échapper au destin prolétaire qui les attend.

Trois destins en quête de liberté

De quoi sera fait leur avenir ? La fresque sous-tend un propos engagé, une critique sociale de l’époque gauche caviardée avec Mitterrand et Lang, moqués, en tête de gondole. Les trois personnages attendent de réaliser leurs rêves. Férue de cinéma, Samia apparaît plus distancée, plus romantique, plus posée et passionnée que les deux garçons, (Paul est littéraire, Mathias beaucoup plus frondeur).

On retrouve dans Stay free un côté Jules et Jim cher à Truffaut, triplé de Rohmer et de Claude Sautet. « Les choses de la vie » auraient pu raconter ces deux garçons ados apparemment plus immatures, mais terriblement tendres et ambitieux, qui parlent du monde – « leur monde » - tel qu’il est, tel qu’il évolue et tel qu’il apparaît, avec fracas, aux yeux du lecteur.

C’est à ce titre que les chansons des Clash font office de caisse de résonnance en ce qu’elles révèlent la liberté créatrice des trois héros et leur farouche volonté pour échapper au déterminisme social qui leur tend les bras. Pas facile non plus de se libérer de ce sentiment de lutte des classes qui les ronge et qui revient sporadiquement dans le récit, à chaque démarche de progrès dans l’espace et le temps.

L’écriture de Patrice Jean est vive. Elle dépeint férocement, habilement et par petites touches, à la manière d’un Murray, combien, dès les années 80, l’Etat s’immisçait dans la vie des gens en souhaitant faire le bonheur malgré eux.

Les illusions perdues d’une génération

Stay free est également un livre mélancolique sur l’absence de futur, sur la résignation qui a suivi le rêve, sur « les illusions perdues ». Il est imprégné quelquefois d’un crépuscule tout baudelairien : les lectures Nietzsche/Kant/Shakespeare se cognent aux lectures anti capitalistes marxistes de Martial.

On aime chez Patrice Jean cette façon de réinventer le passé, de plonger au cœur de l’époque qu’il raconte en la passant au peigne fin, d’en épouser la fièvre, d’en dépeindre les désirs, les ressorts et les ressacs. La fin sur les manifestations contre la loi Devaquet possèdent une certaine écholalie avec les événements d’aujourd’hui.

L’ellipse finale semble dire que toute chose connait son éternel recommencement, afin que l’on se souvienne exclusivement des moments heureux. Stay free est « une chanson des temps passés », comme l’a écrit Louis Aragon dans Les yeux d’Elsa et sur lequel planche le héros Paul. Très grand livre.

Premier extrait :

« De temps en temps, surtout le matin, si le ciel est bleu, il reprend espoir, il imagine d’autres causes : elle doit être accablée de travail ; ou bien ses lettres, par la cruelle négligence d’un postier, se seront-elles perdues ; peut-être lui écrit-elle en prenant du temps, nourrie par un trop-plein de pensées et de questions ? Est-elle si triste qu’elle en serait paralysée ? Un malheur a-t-il frappé sa famille, et pire, l’a-t-il atteint elle-même ? Martial, face à cette dernière hypothèse, s’efforce de se maquer qu’il en souffre moins que de supposer qu’elle l’a oublié. Ses efforts sont vains : Oui, se dit-il, j’aimerais mieux qu’elle soit malade, alitée, sans la possibilité de me répondre, plutôt qu’elle baise avec un crétin de Bordelais. Je suis une ordure, Isabelle a raison de me tromper. Si je l’aimais vraiment, je la voudrais heureuse, même entre les bras de ce connard d’étudiant en école d’ingénieur (Il préfère ne pas songer au téléphone, à ce téléphone sur la table de chevet de l’hôpital, ou dans le salon, avec lequel elle pourrait le rassurer.) Dans ces heures de déréliction, le « No Future » et le cynisme des Sex Pistols le soulagent plus que l’activisme politique de Joe Strummer. Puisque le monde n’est qu’une tourbe où les êtres se déchirent, se trompent, se tuent, rien n’est plus honnête que de reconnaître l’abjection universelle – tout en entretenant le regret des utopies. L’abandon, par Martial, de la lutte politique, ne dure que quelques heures. Il se reprend très vite : le malheur a une cause : le capitalisme ; un allié : la bourgeoisie ; un ennemi : la fausse gauche, celle de Mitterrand. »

Second extrait :

« Désire-t-il devenir écrivain ? ll n’y pense pas, pas sérieusement. Il écrit dans un cahier comme un enfant joue dans le sable à construire des ponts et des routes : pour voir ce que ça donne. Il se ment à lui-même en recourant à cette comparaison. Quand il jouait de la guitare électrique, il pratiquait un art à son niveau ; en écrivant, il a l’impression de s’aventurer dans des palais seigneuriaux, sous des plafonds à caissons et des lustres de cristal, étrangers à sa condition provinciale et populaire, plus accoutumée à des pièces de dix mètres carrés et de laides tapisseries, répétées à l’infini en ces grands ensembles qui bordent la périphérie des villes. Il n’écoute presque plus les disques des Ramones, des Clash, des Jam. Il a changé de disquaire le jour où, aorès avoir appris la passion de Baudelaire pour Wagner, il a acheté un 33 tours des ouvertures du musicien de Bayreuth ; il s’est allongé sur son lit, les écouteurs sur les oreilles, pour écouter le disque une fois, deux fois, jusqu’à dix fois. Il n’arrive pas à l’aimer. Rien qui l’émeuve et le transporte dans ses langueurs germaniques. Il lui faudra attendre Bach, Schubert ou Chopin, pour remplacer, sans snobisme, le rock par « les compositeurs de la bourgeoisie » (pour citer la périphrase avec laquelle, un jour prochain, Martial les flagellerait »

Par Laurence Biava

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