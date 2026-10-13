En Inde, des livres usagés contre des plantes pour équiper les bibliothèques scolaires

Un livre qui dort sur une étagère peut désormais rapporter une plante. À Indore, dans l’État du Madhya Pradesh, la municipalité propose aux habitants de remettre leurs publications inutilisées ou leurs déchets plastiques dans l’un de ses quinze centres de récupération. En retour, ils repartent avec un jeune plant. La contrepartie n’a donc rien de monétaire.

L’intérêt de l’opération se mesure surtout à ce que deviennent les dons. Plutôt que de laisser les volumes s’accumuler dans les dépôts, les services de la ville les redistribuent, notamment à des enfants et à des élèves. Une partie permet de constituer des fonds dans les établissements publics.

Le dispositif porte un nom : Read, Reuse, Repeat (« Lire, réutiliser, recommencer »). Il ne s’agit donc pas seulement de récupérer des matériaux, mais de remettre des ouvrages en circulation.

Une première bibliothèque, avec 2100 livres

Mardi 29 septembre, le commissaire adjoint de la municipalité, Prakhar Singh, a inauguré la première de ces bibliothèques à la Government Sharda Girls’ School, dans le quartier de Malharganj. Quelque 2100 volumes étaient alors mis à la disposition des élèves, selon le Times of India.

D’autres écoles de la ville ont également accueilli des « bibliothèques RRR ». Le quotidien cite notamment l’école publique ourdoue de South Toda-Hathipala, l’établissement secondaire de filles n° 5, l’école primaire de Pipliya Kumar-Kankad, dans le secteur de Nipania, ainsi que l’école de filles n° 26, à Banganga. Lapresse locale souligne que les dons ne restent pas cantonnés aux établissements scolaires : les livres sont aussi remis à des enfants et à des personnes qui en ont besoin, en fonction des demandes.

Le devenir précis des ouvrages reste toutefois difficile à apprécier. Les articles ne détaillent ni les titres récupérés, ni leur état, ni leurs langues, ni les modalités de sélection pour les collections scolaires. Il n’est donc pas possible de savoir quelle proportion des ouvrages recueillis a déjà trouvé sa place dans une bibliothèque. Une précision nécessaire pour interpréter les chiffres avancés par la ville.

Quinze points de dépôt et plus de cinq mille plants

Selon le bilan communiqué par Prakhar Singh, les centres avaient reçu 18.503 livres et 1310 kilogrammes de plastique. Ils avaient distribué, dans le même temps, 5077 jeunes plants de différentes espèces.

L’association des livres et des plantes a déjà connu une déclinaison française. En 2019, ActuaLitté racontait comment un concierge de l’université de Bourgogne, à Dijon, proposait des boutures contre des ouvrages pour enrichir une bibliothèque participative. À Indore, cette logique d’échange se déploie à l’échelle municipale, avec des écoles publiques comme destinataires identifiés des dons.

L’initiative locale s’inscrit dans Swachhata Hi Seva, campagne nationale indienne consacrée depuis plusieurs années à la propreté et à la réduction des déchets, lancée cette année le 17 septembre. Le ministère indien de Jal Shakti prévoit expressément, dans son programme 2026, des actions de don de livres, de vêtements et de jouets, ainsi que de réemploi des matériaux.

À Indore, les centres soutiennent également, selon les autorités municipales, des activités de réemploi et de création à partir de déchets, susceptibles d’offrir des débouchés à des groupes d’entraide et des artistes locaux.

Crédits photo : Swachh Bharat Urban

Par Clément Solym

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