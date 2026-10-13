Prix Méditerranée 2027 : L’Antilope refuse de concourir sous la municipalité RN de Perpignan

Le 5 octobre, les éditions de l’Antilope apprennent que Signora Sarfatti, de Serge Airoldi, est retenu pour la sélection du Prix Méditerranée 2027. Une semaine plus tard, elles signifient leur refus aux organisateurs.

Dans une lettre adressée à André Bonet, président du Prix Méditerranée, et à Yann Proix, responsable du service des manifestations de la mairie de Perpignan, Anne-Sophie Dreyfus et Gilles Rozier précisent que leur décision a été prise avec l’accord de l’écrivain.

Un roman sur la maîtresse juive de Mussolini

Les deux éditeurs invoquent les valeurs sur lesquelles ils ont construit leur catalogue : « À l’Antilope, nous n’aimons rien plus que le multiculturalisme, le cosmopolitisme et les passages de frontières tant physiques que spirituelles et symboliques. » Et de poursuivre : « Nous tentons de vivre loin de toute forme de xénophobie et de nationalisme et croyons que le monde est plus beau quand il est animé par l’égalité et la fraternité. »

Leur refus restera valable tant que la récompense sera portée par la municipalité actuelle. Dans leur courrier, ils reprochent au parti qui la dirige « la xénophobie, le rejet de l’autre, la brutalité », qu’ils considèrent comme ses principaux moteurs.

Paru en cette rentrée littéraire chez L’Antilope, Signora Sarfatti revient sur la vie de Margherita Sarfatti, intellectuelle italienne d’origine juive, qui fut la maîtresse de Benito Mussolini et contribua à son ascension politique.

Le roman s’ouvre en 1947, lorsque Sarfatti revient en Italie après neuf années d’exil. Elle retrouve son domaine familial, près du lac de Côme, et les souvenirs d’une existence traversée par le fascisme, la guerre et les persécutions antisémites. Longtemps proche du dictateur et engagée dans la promotion de son régime, elle avait elle-même dû fuir l’Italie après l’adoption des lois raciales de 1938.

Serge Airoldi y explore notamment les contradictions d’une femme qui participa à la construction d’un pouvoir dont les politiques antisémites finirent par la contraindre à l’exil.

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Quel rôle joue la mairie de Perpignan dans le prix ?

Créé en 1984 à l’initiative du Centre méditerranéen de littérature (CML), lui-même fondé en 1982 par André Bonet, le prix récompense des ouvrages liés à l’espace méditerranéen. Au fil des années, il a notamment distingué Jules Roy, Tahar Ben Jelloun, Amin Maalouf, Umberto Eco, Wajdi Mouawad, Kamel Daoud, Boualem Sansal ou encore Colette Fellous.

Le Centre méditerranéen de littérature est une association distincte de la municipalité. Mais la Ville joue désormais un rôle direct dans l'organisation et le financement des récompenses.

En effet, depuis 2021, la Ville de Perpignan est « organisateur et gestionnaire des Prix Méditerranée ». Elle prend notamment en charge les dotations et la cérémonie de remise des prix, ainsi que les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des lauréats et des jurés présents. Le conseil municipal approuve également la composition du jury. En avril 2025, il a ainsi validé sa liste nominative, conformément au règlement intérieur adopté en 2023.

Le soutien financier est lui aussi documenté : en 2025, la municipalité a attribué une subvention de 30.000 € au Centre méditerranéen de littérature, assortie de la mise à disposition de locaux à l’hôtel Pams pour ses activités.

André Bonet occupe, de son côté, une double position : fondateur du Centre méditerranéen de littérature et figure historique du prix, il est également adjoint au maire de Perpignan, chargé de la culture. Il a rejoint l’équipe municipale de Louis Aliot en 2020 et figure parmi les élus de sa liste à l’issue des municipales de mars 2026. Louis Aliot, figure du Rassemblement national, a été réélu maire dès le premier tour de ce scrutin.

Nous avons interrogé André Bonet, Yann Proix, responsable du service des manifestations de la mairie, et Françoise Claverie, présidente du Centre méditerranéen de littérature, pour comprendre comment les ouvrages sont proposés et sélectionnés. À l’heure où nous écrivons, nous n’avons obtenu aucune précision sur ces différents points.

En 2020, plusieurs lauréats avaient déjà boycotté la cérémonie

En juillet 2020, quelques semaines après l’élection de Louis Aliot à la mairie, trois lauréats du Prix Méditerranée avaient annoncé qu’ils ne participeraient pas à la cérémonie de remise des récompenses : l’écrivain marocain Mahi Binebine, récompensé pour Rue du pardon (Stock), le romancier italien Giosuè Calaciura, lauréat du prix étranger, et la poétesse Souad Labbize, distinguée pour Je franchis les barbelés (Bruno Doucey).

Les éditions Bruno Doucey avaient elles aussi annoncé leur absence, motivée par le refus de paraître soutenir une équipe municipale dont les orientations politiques étaient jugées incompatibles avec les valeurs de la maison.

Les trois écrivains expliquaient vouloir éviter toute récupération ou instrumentalisation politique de la culture. Ils avaient toutefois accepté leurs distinctions : leur boycott concernait la cérémonie, à la différence de L’Antilope, qui refuse aujourd’hui la présence même de son roman dans une sélection. La polémique avait également provoqué le départ de l’écrivain et académicien Dominique Fernandez de la présidence du jury.

Interrogé par l’AFP, André Bonet avait parlé d’une « petite cabale totalement hors sujet », défendant la vocation du prix et son attachement au partage entre les cultures méditerranéennes. Le Prix Méditerranée a finalement poursuivi ses activités sous la municipalité de Louis Aliot.

Six ans plus tard, interrogé par ActuaLitté sur les critiques formulées par L’Antilope et sur une éventuelle évolution des liens entre le prix et la municipalité, André Bonet répond simplement : « Nous prenons acte de la décision de l’auteur de Signora Sarfatti de ne pas concourir à l’édition 2027 du prix Méditerranée. » Également sollicitée sur cette décision, Françoise Claverie n’avait pas répondu au moment de la publication.

En avril 2026, le Prix Méditerranée a notamment distingué Dominique Bona pour Le Roi Arthur (Gallimard) et Federica Manzon pour Retour à Trieste (Albin Michel). Deux autres récompenses avaient été attribuées à des ouvrages publiés chez Fayard : le Prix Méditerranée du premier roman à Jacques de Villiers pour Le Bâtard du Roussillon, et le Prix Méditerranée Spiritualités au cardinal François Bustillo pour Carnets corses.

Le jury, aux dernières nouvelles, réunit Thierry Clermont, Romain Puértolas, Bernard Thomasson, Alain Vircondelet, Alexandre Najjar, Noha Baz, Yves Gazzo, Françoise Claverie, Philippe Vilain, Carles Diaz, Denis Fadda et Patrice Franceschi.

Le précédent du Visa d’or

La municipalité s'était retrouvée au centre d'une autre polémique culturelle en août 2024. Lors du festival international de photojournalisme Visa pour l’image, Louis Aliot avait refusé de remettre le Visa d’or de la Ville de Perpignan – Rémi Ochlik au photographe palestinien Loay Ayyoub, récompensé pour son reportage sur la guerre à Gaza, publié dans le Washington Post.

Le maire reprochait au journaliste d'avoir présenté le Hamas comme une « résistance palestinienne » sur les réseaux sociaux, tout en précisant ne pas contester la qualité de son travail. Interrogé par Le Monde, Loay Ayyoub avait rejeté les soupçons de proximité avec le Hamas, affirmant n'appartenir à aucun parti ni à aucune faction.

Le directeur du festival, Jean-François Leroy, avait de son côté rappelé que le prix avait été attribué par un jury indépendant. Loay Ayyoub avait conservé sa récompense et sa dotation, malgré le refus du maire de les lui remettre.

Sollicité par ActuaLitté au sujet du refus de L’Antilope, des critiques formulées à l’encontre du Rassemblement national et d’une éventuelle réaction de Louis Aliot, Yann Proix, responsable du service des manifestations de la mairie de Perpignan, n’avait pas répondu à nos questions au moment de la publication.

Une maison qui fête ses 10 ans

Fondées en janvier 2016 par Anne-Sophie Dreyfus et Gilles Rozier, les éditions de l’Antilope publient des œuvres littéraires consacrées à la diversité des expériences juives sur les cinq continents. Leur catalogue fait notamment une place aux littératures yiddish et hébraïques, mais aussi à des textes traduits d’autres langues et à des auteurs francophones.

La maison a notamment publié Le Chevalier Paris et la princesse Vienne, roman courtois du XVIe siècle écrit en yiddish ancien par Elia Levita, traduit en alexandrins par Arnaud Bikard. En novembre 2024, L'Ombre pâle, premier roman de David Naïm, a remporté le prix Hors Concours.

En octobre 2025, l'éditeur a fait paraître deux ouvrages de Peretz Markish, écrivain yiddish exécuté en URSS en 1952 : Une génération passe, une génération vient, roman traduit par Rachel Ertel, et Le Tas et autres poèmes, traduit par Batia Baum. ActuaLitté revenait sur ces deux publications, qui donnent à lire les bouleversements de la société juive d'Ukraine, les révolutions et les pogroms du début du XXe siècle.

Une autre œuvre de Peretz Markish, La Ville aux coupoles or et bleues, également traduite par Rachel Ertel, est annoncée pour le 23 octobre 2026. Ce roman se déroule en Ukraine en 1919, après un pogrom, sur fond de guerre civile.

Gilles Rozier, écrivain et traducteur du yiddish et de l’hébreu, a dirigé la Maison de la culture yiddish de 1994 à 2014. Anne-Sophie Dreyfus a travaillé pendant plus de vingt ans dans différents secteurs de l’édition.

Dans leur lettre aux organisateurs, ils rappellent : « C’est en ce sens que nous développons un catalogue autour de la présence juive conçue comme un miroir de la diversité du monde. »

Du livre au cinéma, les tensions avec les municipalités d’extrême droite

Le refus de L’Antilope s’inscrit dans une série de tensions entre les acteurs culturels et les municipalités dirigées par le Rassemblement national ou ses alliés, particulièrement depuis les élections municipales de mars 2026.

En mars, Mazarine Pingeot avait annulé sa participation à une rencontre autour de son essai Inappropriable. Ce que l’IA fait à l’humain (Flammarion), prévue à La Flèche dans la Sarthe, après l’élection du maire RN Romain Lemoigne. Le journaliste Arnaud Gonzague, qui devait animer la discussion, s'était également retiré.

En mai, Didier Daeninckx renonçait à parrainer le Salon du livre de l’Agglomération montargoise, après la victoire de Côme Dunis (RN) à Montargis, dans le Loiret. L’écrivain expliquait ne pas vouloir « s’afficher avec le RN ». Depuis, Côme Dunis a démissionné début août, remplacé par Dominique Coquelle. Le 24 septembre, le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’élection municipale, en raison de la diffusion d’une vidéo à caractère diffamatoire entre les deux tours. La municipalité a annoncé son intention de faire appel de cette décision.

À Vauvert dans le Gard, en avril, le maire RN Nicolas Meizonnet a, cette fois du côté des pouvoirs publics, annulé une exposition photographique de Sylvain Brino, âgé de 83 ans, en invoquant notamment ses prises de position politiques. Installées dans la commune depuis 2000, les éditions Au Diable Vauvert, dirigées par Marion Mazauric, ont alors alerté sur les conséquences possibles de ces décisions pour les structures culturelles locales, notamment les résidences d'écrivains.

Quand la politique change l’affiche

Le théâtre est lui aussi concerné : à Castres dans le Tarn, la nouvelle municipalité RN dirigée par Florian Azéma a retiré de sa programmation Passeport, pièce d’Alexis Michalik consacrée au parcours d’un réfugié érythréen, qui devait être représentée en février 2027. Le metteur en scène dénonce une décision politique. Le maire conteste toute censure, soutenant notamment qu’aucun contrat n’avait encore été signé et que le spectacle ne correspondait pas à ses orientations.

Le 21 septembre, à Vierzon dans le Cher, Yannick Le Roux, élu maire avec le soutien du RN, a également décidé de déprogrammer Amazonia, un seul-en-scène d’Aurélien Labruyère consacré à la lutte syndicale dans un entrepôt logistique. Prévue le 1er avril 2027 au Théâtre Mac-Nab, la représentation disposait déjà d’une billetterie ouverte. Interrogé par Le Monde, le directeur de cabinet du maire expliquait que ce dernier ne souhaitait pas d’un théâtre « partisan ou clivant ». La compagnie Grand Angle conteste cette justification.

À Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, dès janvier 2025, la municipalité RN de Steeve Briois a repris la gestion du théâtre de l’Escapade, après avoir mis fin à la convention permettant à l’association du même nom d’occuper les locaux. Présente depuis plusieurs décennies, celle-ci a dû poursuivre ses activités hors du bâtiment. La mairie défendait une reprise en main destinée à proposer une « nouvelle offre culturelle ».

À Elne dans les Pyrénées-Orientales, le maire Steve Fortel, classé divers extrême droite, a débaptisé le cinéma René-Vautier en septembre dernier, jugeant le nom du cinéaste résistant et anticolonialiste trop politique. Une centaine de salles ont protesté en adoptant symboliquement son nom. Un exploitant a également refusé une convention accordant au maire un droit de regard sur la programmation.

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Une affaire qui rappelle celle de Bruay-la-Buissière, dans le Pas-de-Calais, où la municipalité RN de Ludovic Pajot avait fait retirer en 2025 un documentaire consacré à la photojournaliste palestinienne Fatma Hassona, avant de rebaptiser le cinéma Les Étoiles du nom de Brigitte Bardot en avril dernier.

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Crédits photo : façade de l’hôtel de ville de Perpignan (Pascale Marchesan, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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