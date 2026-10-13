L'Ogre, l'Arbre et l'Enfant, le nouveau livre de David Willer

L’Ogre, L’Arbre et L’Enfant n’est pas qu’un simple livre, c'est la pierre angulaire d'un univers visuel puissant et sans concession. Ce projet est né d'une vision cinématographique exigeante : celle d'adapter ce conte en un court-métrage en stop motion (marionnettes animées image par image). Porté par une esthétique expressionniste strictement en noir et blanc, le projet puise ses inspirations dans les œuvres de Tim Burton ou de l'âge d'or du cinéma fantastique.

Pour donner vie à cette ambition, l'équipe de production s'est entourée de collaborateurs de renommée mondiale, notamment les célèbres studios britanniques Mackinnon & Saunders (connus pour leur travail sur Les Noces Funèbres ou Pinocchio de Guillermo del Toro).

Malgré un parcours de financement semé d'embûches et des défis institutionnels, la détermination de l'équipe créative reste inébranlable. L'art ne se dicte pas par des commissions administratives, il se forge dans la passion et la résilience.

C'est de cette volonté farouche qu'est née l'urgence de sanctuariser l'œuvre originelle. Avant d'être des marionnettes sous les projecteurs, l'histoire a pris vie sous les traits de crayon acérés de François Aubin.

Aujourd'hui, notre campagne Ulule se concentre sur un objectif essentiel et immédiat : éditer le livre contenant les illustrations originales. Nous voulons offrir au public un objet physique, un tirage de grande qualité qui rend hommage à la densité des encres et aux contrastes francs qui définissent notre identité.

La campagne bat son plein et nous traversons une phase décisive. Pour célébrer le soutien de nos contributeurs et franchir le cap crucial des 60% de financement, un événement exceptionnel est en cours. Un grand tirage au sort aura lieu ce dimanche à 18h30. La récompense ? Rien de moins que l'illustration originale au format A4 ayant servi à la création de la couverture. Cette œuvre unique, précieusement encadrée, numérotée 1/1 et signée, sera offerte à l'un de nos soutiens.

En participant à cette campagne, vous ne précommandez pas seulement un livre ; vous devenez les producteurs indépendants d'une vision radicale. Vous soutenez un réalisateur et une équipe qui refusent les compromis et se battent pour faire exister une œuvre hors des sentiers battus.

Rejoignez nous dans les ombres, sécurisez votre exemplaire et aidez nous à sculpter ce monde merveilleux et inquiétant.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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