Le CNL se prépare à un déficit en 2027, malgré un budget stabilisé

Les débats s'annoncent houleux, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, autour du projet de loi de finances 2027. La commission des finances de la chambre basse a d'ores et déjà rejeté la première partie, centrée sur les recettes, et le gouvernement peine à former une majorité favorable à ses propositions.

Sébastien Lecornu, ce mardi 13 octobre a ainsi invité les députés socialistes à ouvrir trois « chantiers » ensemble, sur la lutte contre les violences faites aux femmes et la protection des enfants, l'agriculture, ainsi que la jeunesse et l'avenir de l'école. Mais le groupe aurait peu intérêt à soutenir un gouvernement macroniste finissant à quelques mois de l'élection présidentielle : il a d'ailleurs annoncé le dépôt d'une motion de rejet préalable [depuis rejetée, NdR], dès l'ouverture des débats, ce mardi également.

Sans trop de surprise, le PLF 2027 avancé par le gouvernement reste sur le même mode que le précédent : réduire les dépenses de l'État, sans pour autant chercher à améliorer significativement ses recettes. Comme nous l'analysions dans un article, début octobre, le budget du ministère de la Culture perd encore quelques millions supplémentaires : en deux ans, ses moyens auront baissé de 8,42 % en autorisations d'engagement (AE) et de 6,86 % en crédits de paiement (CP).

Le tout dans un contexte particulièrement inflationniste, où la seule stabilité des moyens équivaudrait en réalité à une baisse...

Le CNL à la peine

Le Centre national du Livre en sait quelque chose, à double titre. Ses moyens ont en effet été considérablement abîmés à l'occasion du budget 2026, lequel avait intégré un recul sans précédent de ses crédits. Ces derniers s'établissaient alors à 22,39 millions €, contre 26,7 millions € en 2025, soit un recul de 15 %, comme le soulignaient les députées Géraldine Bannier (Les Démocrates, Mayenne) et Céline Calvez (Ensemble pour la République, Hauts-de-Seine).

Toutes deux rappelaient que l'opérateur du ministère de la Culture avait subi, en l'espace de deux ans, « une diminution budgétaire cumulée d’environ 22 % »...

De telles coupes ont bien sûr un effet sur l'équilibre des comptes du CNL. D'après les documents fournis aux parlementaires pour orienter leur examen du budget passé et de celui à venir, le Centre a affiché un déficit de 5,3 millions € en 2026. En effet, l'opérateur a maintenu son niveau d'intervention (20,3 millions € en AE en 2026, contre 20,6 millions € en crédits de paiement en 2025), comme il s'y était engagé, tout en réduisant ses dépenses de fonctionnement, de près de 1,6 million €, mais aussi d'investissement.

Le léger recul des dépenses totales du CNL en 2026 n'a pas permis de compenser la baisse singulière de ses recettes, débouchant donc sur ce déficit considérable, puisqu'il représente tout de même le quart de son budget d'intervention. Afin de boucler l'année à l'équilibre, l'opérateur est par conséquent allé puiser dans son fonds de roulement, lequel « est par nature provisoire », rappelait son directeur général, Olivier Lombardie, en juin dernier. À l'époque, il nous indiquait que ces réserves laisseraient encore une année de répit.

Les documents transmis aux parlementaires font état, pour le PLF 2027, de subventions pour charges de service public d'un montant de 22,1 millions € en AE comme en CP. Au total, l'enveloppe du CNL « devrait s’établir à 23,875 millions €, en hausse de 1,5 million € par rapport à 2026, ce qui est un progrès au regard des coupes que l’établissement a subies au cours des deux derniers exercices (2025 et 2026) », nous confirme le Centre national du livre.

Le montant reste toutefois bien en deçà des besoins exprimés par l'opérateur, qui souhaitait un retour au niveau de 2024, soit 28,6 millions €. « À ce stade, cette demande n’a pas pu être satisfaite », ne peut que constater l'opérateur. Lors de cette nouvelle année, le CNL entend maintenir son niveau d'intervention, et affichera encore un budget en déficit, peut-être un peu moindre.

Le fonds de roulement sera donc encore mis à contribution. « À fin 2026, le niveau du fonds de roulement devrait se situer aux alentours de 15 millions €, et 2027 devrait être la dernière année de recours à celui-ci, pour des raisons de bonne gestion de la trésorerie », souligne l'établissement. Les « marges d’économie se réduisent peu à peu » reconnait-on aussi au CNL, qui ne compte que 65 Équivalents Temps Plein (ETP) et dont le coût de fonctionnement, masse salariale incluse, représente 7,5 % de son budget total.

Mathématiquement, sans évolution à la hausse de ses dotations, le CNL sera donc contraint de réduire ses dépenses d'intervention. D'autant plus que ses recettes propres restent limitées (543.000 € en 2026) et qu'il « n’a quasiment pas de solution auprès du secteur privé, en dehors du développement des partenariats », nous explique-t-on. « Ces derniers lui permettent de multiplier les actions, mais pas de financer la structure et la politique du CNL. »

Une filière peu aidée

Les coups de rabot sur le budget du CNL sont d'autant plus inquiétants, pour les acteurs et actrices du livre, que la filière est « en réalité peu subventionnée », comme l'établissait le sénateur Jean-Raymond Hugonet (Essonne, Les Républicains) dans un rapport présenté en juillet 2025. Il saluait d'ailleurs globalement l'intervention de l'État à travers le CNL, évoquant seulement un possible effet de « saupoudrage » [des aides trop nombreuses, aux montants trop faibles pour être véritablement efficaces, NdR] tout en notant néanmoins « un ciblage pertinent ».

Rappelons que le Centre national du livre intervient auprès des auteurices, traducteurices, illustrateurices, éditeurices, libraires, bibliothécaires et structures organisatrices de manifestations littéraires. En 2025, ses dépenses totales s'élevaient à 31,2 millions €, dont 20,6 millions € dédiés à l'intervention auprès de la chaine du livre.

D'après les données citées dans le rapport de Jean-Raymond Hugonet, portant sur l'année 2024, 20 % des 3000 aides accordées revenaient cette année-là aux auteurs, 23 % aux éditeurs et 16 % aux librairies (le reste se répartissant entre les manifestations littéraires, les structures ou encore les prêts). Les librairies recevaient alors en moyenne des aides deux fois supérieures à celles accordées aux auteurs et aux éditeurs.

Les coupes budgétaires appliquées au CNL, qui fêtera cette année ses 80 ans d'existence, ont largement ému le secteur l'année dernière. Si les députées Géraldine Bannier et Céline Calvez avaient réussi à faire adopter à l'Assemblée nationale un amendement rétablissant le niveau de ses crédits l'an dernier, le recours à l'article 49.3 par le gouvernement avait réduit ces efforts à néant.

À la recherche d'une piste de financement

Au cœur de l'été, la possibilité d'instaurer une taxe sur les revenus des grands acteurs de la filière du livre, comme les plateformes de vente de livres d'occasion ou les éditeurs dont le chiffre d'affaires dépasse un certain seuil, avait été évoquée. Deux amendements au projet de loi de finances, déposés le vendredi 9 octobre dernier, concrétisent partiellement cette idée, en instaurant une taxe sur les ventes en ligne de livres neufs ou d’occasion réalisées via des places de marchés [marketplaces, NdR] en ligne.

Les deux amendements présentent une approche similaire, avec une taxe acquittée par « les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui fournissent une place de marché en ligne et encaissent [...] les prix », seul le niveau du prélèvement varie. Celui déposé par Dorine Bregman (Socialistes et apparentés, Paris) le fixe à 3,75 % du montant hors taxe, celui porté par Laure Miller (Ensemble pour la République, Marne) à 2,25 %.

Dans les deux cas, ces amendements, travaillés avec le CNL, prévoient que le produit de la taxe lui soit affecté. Toutefois, nous précise l'opérateur, « [l]es ressources de cette taxe ne viendraient pas financer le CNL, mais permettraient à celui-ci de lancer une vaste campagne annuelle en faveur de la lecture ainsi que d’apporter son soutien aux librairies et aux auteurs ».

Une autre menace

Cette année, plusieurs organisations du livre ont exprimé leur vive opposition à la suppression de l'opérateur, suggérée par une proposition de loi « visant à repenser l'agencification pour renforcer l'action publique », déposée le 27 avril par les sénateurs Pauline Martin (Loiret, groupe Les Républicains) et Mathieu Darnaud (Ardèche, Les Républicains).

Le texte entend supprimer l'opérateur dès le 1er janvier prochain, et transférer ses missions et crédits « à l'administration centrale du ministère de la Culture, au sein de la direction générale des Médias et des Industries culturelles (DGMIC) comptant déjà un service du livre et de la lecture ».

La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, la Ligue des auteur·ices professionnels, le Syndicat national de l'édition (SNE), le Club 99 — Fédération des festivals Bd et arts associés, ou encore la Société des gens de lettres (SGDL) se sont opposés à cette disparition programmée, rappelant l'importance du CNL pour le secteur.

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Le Sénat a créé une commission spéciale sur cette proposition de loi en mai dernier, laquelle a auditionné Régine Hatchondo, présidente du CNL, et Olivier Lombardie, son directeur général, le 15 septembre dernier. Sans surprise, la première a indiqué que « cette proposition ne convient pas du tout au CNL, son adoption serait une erreur majeure pour la politique du livre ». Le texte reste en cours d'examen au Sénat.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

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