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Le CNL se prépare à un déficit en 2027, malgré un budget stabilisé

Exclusif — Le projet de loi de finances pour l'année 2026 avait été particulièrement rude pour les moyens du Centre national du livre, en baissant le niveau des crédits alloués par l'État de 15 %. Conséquence prévisible, le solde budgétaire de l'opérateur a présenté un déficit de 5,3 millions €, qu'un prélèvement sur son fonds de roulement est venu combler. 2027 reconduit peu ou prou les mêmes crédits, et une situation similaire s'annonce : l'opérateur pourra-t-il tenir longtemps ainsi ?

Le 14/10/2026 à 16:28 par Antoine Oury

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Publié le :

14/10/2026 à 16:28

Antoine Oury

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Les débats s'annoncent houleux, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, autour du projet de loi de finances 2027. La commission des finances de la chambre basse a d'ores et déjà rejeté la première partie, centrée sur les recettes, et le gouvernement peine à former une majorité favorable à ses propositions.

Sébastien Lecornu, ce mardi 13 octobre a ainsi invité les députés socialistes à ouvrir trois « chantiers » ensemble, sur la lutte contre les violences faites aux femmes et la protection des enfants, l'agriculture, ainsi que la jeunesse et l'avenir de l'école. Mais le groupe aurait peu intérêt à soutenir un gouvernement macroniste finissant à quelques mois de l'élection présidentielle : il a d'ailleurs annoncé le dépôt d'une motion de rejet préalable [depuis rejetée, NdR], dès l'ouverture des débats, ce mardi également.

Sans trop de surprise, le PLF 2027 avancé par le gouvernement reste sur le même mode que le précédent : réduire les dépenses de l'État, sans pour autant chercher à améliorer significativement ses recettes. Comme nous l'analysions dans un article, début octobre, le budget du ministère de la Culture perd encore quelques millions supplémentaires : en deux ans, ses moyens auront baissé de 8,42 % en autorisations d'engagement (AE) et de 6,86 % en crédits de paiement (CP).

Le tout dans un contexte particulièrement inflationniste, où la seule stabilité des moyens équivaudrait en réalité à une baisse...

Le CNL à la peine

Le Centre national du Livre en sait quelque chose, à double titre. Ses moyens ont en effet été considérablement abîmés à l'occasion du budget 2026, lequel avait intégré un recul sans précédent de ses crédits. Ces derniers s'établissaient alors à 22,39 millions €, contre 26,7 millions € en 2025, soit un recul de 15 %, comme le soulignaient les députées Géraldine Bannier (Les Démocrates, Mayenne) et Céline Calvez (Ensemble pour la République, Hauts-de-Seine).

Toutes deux rappelaient que l'opérateur du ministère de la Culture avait subi, en l'espace de deux ans, « une diminution budgétaire cumulée d’environ 22 % »...

De telles coupes ont bien sûr un effet sur l'équilibre des comptes du CNL. D'après les documents fournis aux parlementaires pour orienter leur examen du budget passé et de celui à venir, le Centre a affiché un déficit de 5,3 millions € en 2026. En effet, l'opérateur a maintenu son niveau d'intervention (20,3 millions € en AE en 2026, contre 20,6 millions € en crédits de paiement en 2025), comme il s'y était engagé, tout en réduisant ses dépenses de fonctionnement, de près de 1,6 million €, mais aussi d'investissement.

Le léger recul des dépenses totales du CNL en 2026 n'a pas permis de compenser la baisse singulière de ses recettes, débouchant donc sur ce déficit considérable, puisqu'il représente tout de même le quart de son budget d'intervention. Afin de boucler l'année à l'équilibre, l'opérateur est par conséquent allé puiser dans son fonds de roulement, lequel « est par nature provisoire », rappelait son directeur général, Olivier Lombardie, en juin dernier. À l'époque, il nous indiquait que ces réserves laisseraient encore une année de répit.

Les documents transmis aux parlementaires font état, pour le PLF 2027, de subventions pour charges de service public d'un montant de 22,1 millions € en AE comme en CP. Au total, l'enveloppe du CNL « devrait s’établir à 23,875 millions €, en hausse de 1,5 million € par rapport à 2026, ce qui est un progrès au regard des coupes que l’établissement a subies au cours des deux derniers exercices (2025 et 2026) », nous confirme le Centre national du livre.

Le montant reste toutefois bien en deçà des besoins exprimés par l'opérateur, qui souhaitait un retour au niveau de 2024, soit 28,6 millions €. « À ce stade, cette demande n’a pas pu être satisfaite », ne peut que constater l'opérateur. Lors de cette nouvelle année, le CNL entend maintenir son niveau d'intervention, et affichera encore un budget en déficit, peut-être un peu moindre.

Le fonds de roulement sera donc encore mis à contribution. « À fin 2026, le niveau du fonds de roulement devrait se situer aux alentours de 15 millions €, et 2027 devrait être la dernière année de recours à celui-ci, pour des raisons de bonne gestion de la trésorerie », souligne l'établissement. Les « marges d’économie se réduisent peu à peu » reconnait-on aussi au CNL, qui ne compte que 65 Équivalents Temps Plein (ETP) et dont le coût de fonctionnement, masse salariale incluse, représente 7,5 % de son budget total.

Mathématiquement, sans évolution à la hausse de ses dotations, le CNL sera donc contraint de réduire ses dépenses d'intervention. D'autant plus que ses recettes propres restent limitées (543.000 € en 2026) et qu'il « n’a quasiment pas de solution auprès du secteur privé, en dehors du développement des partenariats », nous explique-t-on. « Ces derniers lui permettent de multiplier les actions, mais pas de financer la structure et la politique du CNL. »

Une filière peu aidée

Les coups de rabot sur le budget du CNL sont d'autant plus inquiétants, pour les acteurs et actrices du livre, que la filière est « en réalité peu subventionnée », comme l'établissait le sénateur Jean-Raymond Hugonet (Essonne, Les Républicains) dans un rapport présenté en juillet 2025. Il saluait d'ailleurs globalement l'intervention de l'État à travers le CNL, évoquant seulement un possible effet de « saupoudrage » [des aides trop nombreuses, aux montants trop faibles pour être véritablement efficaces, NdR] tout en notant néanmoins « un ciblage pertinent ».

Rappelons que le Centre national du livre intervient auprès des auteurices, traducteurices, illustrateurices, éditeurices, libraires, bibliothécaires et structures organisatrices de manifestations littéraires. En 2025, ses dépenses totales s'élevaient à 31,2 millions €, dont 20,6 millions € dédiés à l'intervention auprès de la chaine du livre.

D'après les données citées dans le rapport de Jean-Raymond Hugonet, portant sur l'année 2024, 20 % des 3000 aides accordées revenaient cette année-là aux auteurs, 23 % aux éditeurs et 16 % aux librairies (le reste se répartissant entre les manifestations littéraires, les structures ou encore les prêts). Les librairies recevaient alors en moyenne des aides deux fois supérieures à celles accordées aux auteurs et aux éditeurs.

Les coupes budgétaires appliquées au CNL, qui fêtera cette année ses 80 ans d'existence, ont largement ému le secteur l'année dernière. Si les députées Géraldine Bannier et Céline Calvez avaient réussi à faire adopter à l'Assemblée nationale un amendement rétablissant le niveau de ses crédits l'an dernier, le recours à l'article 49.3 par le gouvernement avait réduit ces efforts à néant.

À la recherche d'une piste de financement

Au cœur de l'été, la possibilité d'instaurer une taxe sur les revenus des grands acteurs de la filière du livre, comme les plateformes de vente de livres d'occasion ou les éditeurs dont le chiffre d'affaires dépasse un certain seuil, avait été évoquée. Deux amendements au projet de loi de finances, déposés le vendredi 9 octobre dernier, concrétisent partiellement cette idée, en instaurant une taxe sur les ventes en ligne de livres neufs ou d’occasion réalisées via des places de marchés [marketplaces, NdR] en ligne.

Les deux amendements présentent une approche similaire, avec une taxe acquittée par « les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui fournissent une place de marché en ligne et encaissent [...] les prix », seul le niveau du prélèvement varie. Celui déposé par Dorine Bregman (Socialistes et apparentés, Paris) le fixe à 3,75 % du montant hors taxe, celui porté par Laure Miller (Ensemble pour la République, Marne) à 2,25 %.

Dans les deux cas, ces amendements, travaillés avec le CNL, prévoient que le produit de la taxe lui soit affecté. Toutefois, nous précise l'opérateur, « [l]es ressources de cette taxe ne viendraient pas financer le CNL, mais permettraient à celui-ci de lancer une vaste campagne annuelle en faveur de la lecture ainsi que d’apporter son soutien aux librairies et aux auteurs ».

Une autre menace

Cette année, plusieurs organisations du livre ont exprimé leur vive opposition à la suppression de l'opérateur, suggérée par une proposition de loi « visant à repenser l'agencification pour renforcer l'action publique », déposée le 27 avril par les sénateurs Pauline Martin (Loiret, groupe Les Républicains) et Mathieu Darnaud (Ardèche, Les Républicains).

Le texte entend supprimer l'opérateur dès le 1er janvier prochain, et transférer ses missions et crédits « à l'administration centrale du ministère de la Culture, au sein de la direction générale des Médias et des Industries culturelles (DGMIC) comptant déjà un service du livre et de la lecture ».

La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, la Ligue des auteur·ices professionnels, le Syndicat national de l'édition (SNE), le Club 99 — Fédération des festivals Bd et arts associés, ou encore la Société des gens de lettres (SGDL) se sont opposés à cette disparition programmée, rappelant l'importance du CNL pour le secteur.

À LIRE - Le CNL en danger : “Les maisons d’édition doivent aussi prendre position clairement

Le Sénat a créé une commission spéciale sur cette proposition de loi en mai dernier, laquelle a auditionné Régine Hatchondo, présidente du CNL, et Olivier Lombardie, son directeur général, le 15 septembre dernier. Sans surprise, la première a indiqué que « cette proposition ne convient pas du tout au CNL, son adoption serait une erreur majeure pour la politique du livre ». Le texte reste en cours d'examen au Sénat.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com

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Et si la romance ne se contentait plus de faire battre les cœurs ? Auteure indépendante, Caro M. a fait de la « Romaction » sa signature : des histoires où sentiments, action et suspense s’entremêlent. Ses romans explorent des univers très différents, du romantic suspense à la dark romance, avec un même fil rouge : des intrigues atypiques, des personnages marquants et cette envie de surprendre le lecteur jusqu’à la dernière page. Projet porté par Caro M.

14/10/2026, 15:33

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New York Comic Con 2026 : Magneto, Hulk, X-Men… Marvel dévoile son programme pour 2027

Du 8 au 11 octobre, le New York Comic Con (NYCC) a réuni au Javits Center de New York les amateurs de comics, de cinéma, de séries, d’anime, de jeux vidéo et de cosplay. Marvel en a profité pour présenter plusieurs comics attendus début 2027. Au programme : une nouvelle mini-série consacrée au personnage de Magneto, la suite de la saga de Hulk, mais aussi des annonces autour des X-Men, des Avengers et du crossover avec Star Wars.

14/10/2026, 15:05

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Naruto : au tribunal, un duel entre Mediatoon et l'éditeur de jeux Topi Games

Exclusif — Saisi par Mediatoon, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s'est exprimé, le 30 septembre dernier, sur un litige opposant la filiale du groupe Média-Participations à l'éditeur de jeux Topi Games. L'exploitation des licences Naruto, Naruto Shippûden et Boruto sont en cause. En attendant le jugement au fond, Mediatoon a été débouté de l'intégralité de ses demandes, mais a fait appel de la décision.

14/10/2026, 14:30

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Accusé d'avoir utilisé l'IA pour écrire son roman, Thélyson Orélien dénonce une “calomnie”

Pris dans une intense polémique, l'auteur québécois Thélyson Orélien est sorti du silence dans un texte revenant sur les accusations qui le visent. S'il reconnait des « erreurs de jeunesse » et s'être « attribu[é] des textes qui ne sont pas les miens », il dément l'utilisation d'un outil d'intelligence artificielle générative pour la rédaction de C’était ça ou mourir (Grasset).

14/10/2026, 11:43

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L'enseigne LirandCo ouvre une nouvelle librairie à Montélimar

Installée en Ardèche, au Teil, depuis 2021, la librairie LirandCo déménage prochainement dans la Drôme, à Montélimar. L'inauguration de cette nouvelle adresse est imminente, avec près de 25.000 références à la clé, sur une superficie totale de 140 m2. La librairie sera aussi un salon de thé, proposant gourmandises et boissons.

14/10/2026, 10:45

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L'Ogre, l'Arbre et l'Enfant, le nouveau livre de David Willer

Plongez dans l'univers sombre et poétique de L'Ogre, L'Arbre et L'Enfant, un conte gothique aux accents résolument burtoniens. À l'origine pensé comme un ambitieux court-métrage d'animation en stop motion, ce projet se dévoile aujourd'hui au public à travers son essence toute première : le livre original magnifiquement illustré par François Aubin. Une campagne de financement participatif est actuellement en cours sur la plateforme Ulule pour éditer cet ouvrage graphique singulier. C'est une occasion unique de soutenir une création indépendante, de découvrir des illustrations en clair-obscur d'une intensité rare, et de participer à la naissance d'une œuvre visuelle hors du commun. Projet porté par David Willer. 

13/10/2026, 14:39

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À Aixe-Sur-Vienne, la Librairie d'Elfes en redressement judiciaire

Inaugurée en fin d'année 2021, la Librairie d'Elfes, à Aixe-Sur-Vienne (Haute-Vienne), est en difficulté. Le commerce a été placé en redressement judiciaire, a appris ActuaLitté. L'enseigne propose à la vente des mangas, des figurines Warhammer, de la papeterie et des objets artisanaux.

13/10/2026, 13:24

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HexaTrek — Le Livre et Topoguide officiel

Traverser la France à pied par ses montagnes, le long d'un itinéraire reliant les plus beaux massifs de l'Hexagone… Voilà une idée qui a fait du chemin depuis la création de l'HexaTrek en 2021  ! Aujourd'hui, pour célébrer les 5 ans du projet, nous lançons l'édition du livre officiel du sentier. Un ouvrage pensé pour permettre aux futurs HexaTrekeurs comme aux finishers de rêver, de se lancer ou de se souvenir. Après avoir vu des milliers de randonneurs partir dans ce voyage aussi long qu'initiatique, nous souhaitions offrir à cette grande traversée le guide qu'elle mérite. Projet porté par HexaTrek.

13/10/2026, 11:27

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Refusé par les éditeurs, devenu culte : La Horde du Contrevent débarque aux États-Unis

Il avait fallu créer une maison d’édition pour publier La Horde du Contrevent en France. 22 ans plus tard, le roman culte d’Alain Damasio arrive aux États-Unis. Sa première traduction anglaise, signée Alexander Dickow, paraît le 13 octobre chez Abrams Press. 

13/10/2026, 05:00

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En 1976, Keith Jarrett bouleversait le Japon : 50 ans après, une enquête

Le Shinkansen file vers Tokyo. Je reviens du Kansai, où j’ai photographié les architectures de Tadao Ando. Dans mon casque, Keith Jarrett improvise. Depuis longtemps, ses Sun Bear Concerts accompagnent mes voyages japonais. Un jour, j’ai voulu savoir ce qui subsistait des lieux où cette musique avait pris naissance. Ce livre, Keith Jarrett, Japon 1976, est né de ce désir : partir à la rencontre d’une œuvre à travers les villes, les salles et les mémoires qui en gardent la trace.

12/10/2026, 18:05

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Fear of the dark, un manga d'horreur par Raion Éditions

Avec Fear of the Dark, Raion Éditions vous invite à découvrir un manga d’horreur hongkongais signé Wai On, inédit en France. Ce récit complet en un volume mêle fascination pour le paranormal, culture du direct et question vertigineuse : jusqu’où peut-on aller pour obtenir des images que personne n’a jamais vues ? Projet porté par WAI ON et Raion Éditions. 

12/10/2026, 18:00

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Festivals et salons du livre en danger : deux jours à Paris pour changer la donne

Bien davantage que des rendez-vous littéraires, les festivals et salons du livre jouent un rôle essentiel dans la rencontre entre auteurs, éditeurs et lecteurs, ainsi que dans la vie culturelle des territoires. Mais comment préserver leur avenir et renforcer leur influence ? Les 3 et 4 novembre 2026, à Paris, la Sofia, organisme de gestion collective qui soutient près de 300 manifestations chaque année, réunit les professionnels pour l'Acte III des États généraux. Les inscriptions sont ouvertes.

12/10/2026, 17:00

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Rentrée littéraire 2026 : les dix romans préférés des libraires indépendants

Les Défricheurs de la rentrée littéraire ont dévoilé leur sélection 2026. 10 ouvrages ont été retenus à l’issue d’un vote réunissant 470 libraires de 250 librairies indépendantes. Organisée par la plateforme Edelweiss, avec le Syndicat de la librairie française (SLF) et leslibraires.fr, cette cinquième édition a recueilli 1904 votes.

12/10/2026, 16:34

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Chacha et Zali : deux petits héros sourds font leur entrée dans la littérature jeunesse

Atama Éditions lance Chacha et Zali, une collection jeunesse destinée aux enfants de 2 à 6 ans, dont les deux héros sont sourds. Le premier album, Chacha porte des appareils auditifs, raconte le parcours d’un enfant qui découvre sa surdité et son appareillage. Écrit par deux professionnelles qui accompagnent des enfants sourds et leurs familles, l’album associe histoire, illustrations et langue des signes française (LSF). Projet porté par Stéphanie Trémeau et Cécile Rousse.

12/10/2026, 15:47

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Agatha Christie : son appartement de Chelsea et le manoir de sa sœur sont à vendre

L'appartement de Chelsea où Agatha Christie a travaillé pendant près de trois décennies et Abney Hall, manoir du Grand Manchester lié à son enfance et à plusieurs romans, sont proposés à la vente. Il faut compter 1,95 million £ pour le premier, plus de 3,75 millions pour le second. Derrière cette coïncidence immobilière, deux chapitres très différents de la vie de la reine du crime.

12/10/2026, 15:33

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Les Éditions Cercle d’Art quittent Les Belles Lettres pour rejoindre Madrigall

À compter du 1er janvier 2027, les Éditions Cercle d’Art, maison spécialisée dans les livres d’art et appartenant au groupe Richard Mille, confieront leur diffusion à la Sofédis et leur distribution à la Sodis, deux filiales de Madrigall. L’accord comprend également l’accompagnement des équipes export du groupe, un enjeu particulièrement important pour cette maison qui a réalisé près de 80 % de son chiffre d’affaires à l’export en 2024.

12/10/2026, 15:05

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Au Royaume-Uni, neuf visiteurs sur dix disent que les librairies leur remontent le moral

Neuf visiteurs sur dix ayant récemment poussé la porte d’une librairie britannique déclarent que l’expérience améliore leur humeur. Le chiffre provient d’un sondage YouGov commandé par la Booksellers Association, rendu public pour le Bookshop Day du 10 octobre, également Journée mondiale de la santé mentale. Derrière cet argument en faveur des commerces du livre se dessine aussi une revendication très concrète : obtenir un allègement de leur fiscalité locale.

12/10/2026, 14:39

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Gates of Krystalia : le jeu de rôle animé et isekai poursuit son aventure avec Lumina

Gates of Krystalia est un jeu de rôle sur table inspiré des anime, des JRPG (jeu de rôle japonais) et du genre isekai. Ici, pas de dés : chaque joueur utilise son propre jeu de cartes pour donner vie à son héros, affronter des créatures, maîtriser des techniques spectaculaires et écrire son histoire dans le monde fantastique de Lumina. Après plusieurs campagnes internationales, Gates of Krystalia revient avec Lumina, une nouvelle étape majeure de son univers. La campagne Ulule s'adresse notamment au public francophone et permet de découvrir le jeu, ses ouvrages illustrés et ses nouveaux contenus. Projet porté par Alberto Dianin et Andrea Ruggeri. 

12/10/2026, 13:29

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Allemagne : les Verts veulent des aides durables pour les petits éditeurs

En Allemagne, les Verts réclament un soutien public pérenne aux petites maisons d’édition indépendantes. Leur motion, déposée au Bundestag le 6 octobre, vise les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel moyen ne dépasse pas deux millions d’euros. Elle propose aussi de revoir l’attribution de deux prix fédéraux, après une polémique sur l’exclusion de librairies.

12/10/2026, 13:12

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Bookwire veut utiliser l’IA pour optimiser le prix des livres

À Francfort, le distributeur allemand Bookwire a évoqué deux développements : un moteur d’optimisation tarifaire fondé sur l’intelligence artificielle et un assistant capable d’analyser les ventes à partir de questions formulées en langage courant. Des projets qui prolongent plusieurs années d’expérimentations.

12/10/2026, 11:47

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Face à l'IA, 37 % des traducteurs littéraires interrogés envisageraient de changer de métier

Une enquête européenne menée auprès de 1785 traducteurs littéraires révèle que 37 % ont songé à changer de profession, tandis que près de 30 % déclarent subir les conséquences économiques de l'intelligence artificielle. Moins de commandes, rémunérations dégradées, multiplication des propositions de correction de textes produits par des machines : à la Foire de Francfort, ces résultats ont relancé les discussions sur les garanties que les éditeurs et les organismes de soutien peuvent apporter aux professionnels.

12/10/2026, 11:45

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Brésil : la justice exige la suppression d'un groupe Facebook consacré aux livres piratés

Plus de 47 000 membres, des manuels juridiques échangés en PDF et, après des années de procédure, une suppression ordonnée par la justice. Au Brésil, le contentieux opposant l'Association brésilienne des droits reprographiques (ABDR) à un groupe Facebook de partage illégal d'ouvrages fait l'objet d'une confirmation judiciaire annoncée le 6 octobre 2026 par le syndicat national des éditeurs.

12/10/2026, 10:28

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Du livre de poche au beau livre : aménager une bibliothèque murale adaptée à ses lectures

Romans contemporains, classiques de la littérature, bandes dessinées ou beaux livres illustrés : les collections de livres ne se ressemblent pas, et leur rangement mérite un aménagement adapté. Dans un salon, un bureau ou une chambre, la bibliothèque murale permet d'organiser ses ouvrages tout en intégrant le rangement à la décoration intérieure. Elle peut occuper un pan de mur entier ou se limiter à quelques étagères murale de livres au-dessus d'un meuble. Voici sept pistes pour concevoir une bibliothèque murale adaptée à ses habitudes de lecture et à son intérieur.

10/10/2026, 09:58

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La Divine comédie en réalité virtuelle : voyage en enfer avec Dante

La Bibliothèque universitaire de Naples réunit, pour la première fois, toutes les éditions illustrées de la Divine Comédie conservées dans ses fonds, des incunables aux impressions du XVIIe siècle. Ouverte le 4 octobre, l’exposition Dante ai torchi ajoute aux vitrines un dispositif immersif : le public peut suivre Dante et Virgile aux portes de l’Enfer, puis entrer dans la reconstitution virtuelle d’un atelier d’imprimerie de la Renaissance.

10/10/2026, 09:00

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Guy Scarpetta, grand défenseur de l'“impureté” artistique, est mort

L'écrivain, essayiste et critique d'art Guy Scarpetta est mort le 28 septembre 2026 à Paris, à l'âge de 79 ans, nous apprennent les éditions Tristram. Figure des revues Tel Quel, Art Press et La Règle du jeu, il avait consacré son œuvre aux échanges entre littérature, théâtre, musique et arts visuels. 

09/10/2026, 16:33

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Censure de la fresque de Chloé Wary : la mairie de Champigny-sur-Marne condamnée

Le tribunal judiciaire de Paris indique, dans une décision publiée le 1er octobre dernier, que la commune de Champigny-sur-Marne s'est rendue coupable d'une « atteinte au droit moral » de l'autrice Chloé Wary, en procédant à la destruction de son œuvre. Après trois ans de procédure, l'effacement d'une fresque réalisée avec l'aide des habitants vaut une condamnation à la municipalité.

09/10/2026, 15:50

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"Maman, je veux faire le sport avec toi !" : l’histoire d’une box qui fait bouger les enfants sans écran

Et si bouger trouvait naturellement sa place dans la journée des enfants, au même titre que manger, se brosser les dents ou lire une histoire avant de dormir ? Entre les journées bien remplies, les écrans et les activités à organiser, le mouvement peut vite devenir une case supplémentaire dans l’emploi du temps.  

09/10/2026, 13:08

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Maria au pays de l’enchantement : un livre jeunesse poétique entièrement illustré à l’aquarelle

Et si l’émerveillement devenait une façon de grandir ? Avec Maria au pays de l’enchantement, deux créatrices alsaciennes invitent les enfants à pousser la porte d’un monde où chaque rencontre peut changer le regard que l’on porte sur les autres et sur la nature. Né d’une histoire imaginée au départ pour une petite fille, ce projet artisanal mêle écriture et aquarelle pour donner vie à un univers sensible, peuplé de personnages attachants et de paysages enchanteurs. Une parenthèse hors du temps, où l’imaginaire devient un terrain de découvertes, de courage, de partage et d’émerveillement. Un récit qui invite petits et grands à retrouver la magie des choses simples et à regarder le vivant avec un peu plus de curiosité. Projet porté par Mathilde Vargas et Mélanie Sutter.

09/10/2026, 09:40

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Ukraine : quand les voix de l’exil se mettent à chanter

Dans Le Chœur ukrainien, Coralie Grimand raconte la rencontre d’une narratrice française avec une chorale formée autour de la diaspora ukrainienne et rejointe, depuis l’invasion russe, par de nouveaux exilés. À travers les voix de Svitlana, Valentyn, Tetyana et d’autres, le récit mêle histoires de départ, mémoire, guerre et chant collectif. L’autrice revient ici sur la naissance du livre, son rapport à l’Ukraine et la place qu’y occupent la musique et la littérature.

08/10/2026, 17:33

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Du podcast au papier : naissance du magazine COMPLORAMA

COMPLORAMA, c'est le nouveau magazine consacré à l'analyse des dérives complotistes et aux enjeux de la désinformation, dirigé par Rudy Reichstadt. Face à la multiplication des théories du complot et à la crise de confiance dans l'information, la rédaction de Conspiracy Watch, qui observe et décrypte ces phénomènes depuis près de vingt ans, signe ce magazine de 164 pages pour les analyser et en comprendre mieux les ressorts, les acteurs et les évolutions. Projet porté par Rudy Reichstadt.

08/10/2026, 13:24

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L'Harmattan : au tribunal, un nouveau revers pour Xavier Pryen

Exclusif — En conflit ouvert avec son oncle Denis Pryen, le directeur du groupe L'Harmattan, Xavier Pryen, avait saisi la justice, estimant que les critiques sur sa gestion de l'entreprise appartenaient aux registres du « dénigrement » et de la « désorganisation ». Le tribunal judiciaire de Paris a annulé l'assignation, qui relevait plutôt de la diffamation mais n'a pas respecté les formalités légales. 

08/10/2026, 12:23

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Jeu de cartes Mon Rituel et Moi : quand prendre soin de soi devient ludique et intuitif

Véritable outil de développement personnel, ce jeu de cartes est plus qu’un oracle, c’est un compagnon de route pour prendre un temps pour soi, créer de l’espace en soi et écouter ce qu’il se passe à l’intérieur, se sentir plus aligné.e, libérer des tensions et retrouver de l’énergie. Entre livre, oracle et cahier d'exercices, Mon Rituel et Moi invite à explorer de façon ludique et intuitive les univers suivants : "j’habite mon corps", "je fais circuler mon énergie", "je respire et je me recentre", "je me reconnecte à la nature", "j’ouvre mon coeur", "je transforme mon esprit", "je m’inspire des sagesses ancestrales", "je libère mon intuition et ma créativité", "j’harmonise mon énergie". Projet porté par Stéphanie Piton.

08/10/2026, 09:44

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Malgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Prix Goncourt 2026 : plus que huit romans en compétition “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
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