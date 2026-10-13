HexaTrek — Le Livre et Topoguide officiel

Traverser la France à pied par ses montagnes, le long d'un itinéraire reliant les plus beaux massifs de l'Hexagone… Voilà une idée qui a fait du chemin depuis la création de l'HexaTrek en 2021 ! Aujourd'hui, pour célébrer les 5 ans du projet, nous lançons l'édition du livre officiel du sentier. Un ouvrage pensé pour permettre aux futurs HexaTrekeurs comme aux finishers de rêver, de se lancer ou de se souvenir. Après avoir vu des milliers de randonneurs partir dans ce voyage aussi long qu'initiatique, nous souhaitions offrir à cette grande traversée le guide qu'elle mérite. Projet porté par HexaTrek.
Le 13/10/2026 à 11:27 par Projet Ulule
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13/10/2026 à 11:27
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Ce livre va te préparer à toutes les situations… sauf à celles qui t’arriveront ! Son but : te faire voyager bien avant ton premier pas. Oublie le topo-guide rigide qui te tient la main. L’HexaTrek ne s'organise pas comme une sortie week-end : c’est une aventure qui se vit au rythme de la liberté. Plutôt que de suivre des étapes figées, prépare-toi à reprendre les commandes d'un voyage rempli d'imprévus vers Hendaye !
Une fois le sac rangé et la routine peut-être déjà réinstallée, les souvenirs s’adoucissent et l'on finit par se demander : « Est-ce que j’ai vraiment vécu tout ça ? » Ce livre est là pour entretenir le souvenir et faire revivre ton épopée.
Comme une image vaut mille mots, si tu as déjà essayé d'expliquer à tes proches l'inexplicable expérience que l'on vit sur le sentier, ce livre t'évitera les longs discours pour enfin leur faire mesurer la folie et la beauté de ce que tu as traversé.
Tu n'as pas 4 mois devant toi, mais tu souhaites vivre un bout de la magie du sentier ! Ce livre est découpé en 16 sections d'environ 180 km, le format idéal pour s'évader le temps d'une semaine. Que tu cherches l'inspiration ou des conseils pratiques, tu y trouveras toutes les infos sur la randonnée, le matériel, ainsi que des anecdotes régionales et des pépites locales à découvrir.
Le livre parfait pour piocher tes prochaines escapades au cœur des plus beaux paysages de l'Hexagone !
Pour le lancement et garantir un tarif accessible tout en maintenant une qualité d'impression irréprochable, nous devons atteindre un volume minimum d'exemplaires imprimés.
En participant à cette campagne, vous bénéficiez d'un tarif préférentiel de prévente et d'une livraison avant l'édition publique.
- Un prix réduit, le livre est disponible au prix de 24 € au lieu de 29 €.
- Une livraison en avant-première, garantie avant Noël pour l'offrir (ou vous l'offrir !) au pied du sapin
- Le Livre en édition spéciale, livre numéroté et signé unique a l'événement de la précommande.
- Des contreparties uniques réservées aux premiers soutiens du projet
Retrouvez cette campagne sur Ulule.
DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule
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Le Premier ministre, sur un rapport de la ministre de la Culture, a signé un décret nommant les membres du collège des sanctions de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins. Celui-ci est intégré à la Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins, elle-même placée auprès de la Cour des comptes.
08/10/2026, 16:23
Déposée le lundi 5 octobre dernier à l'Assemblée nationale, une proposition de loi constitutionnelle souhaite inscrire « le respect de l’usage, de la promotion et de la protection des langues régionales » au sein de la Constitution française. Un ajout à son article 2 permettrait « de concilier la protection de la langue française avec la sauvegarde et la promotion des langues régionales », selon les députés qui la portent.
08/10/2026, 12:27
Exclusif — En conflit ouvert avec son oncle Denis Pryen, le directeur du groupe L'Harmattan, Xavier Pryen, avait saisi la justice, estimant que les critiques sur sa gestion de l'entreprise appartenaient aux registres du « dénigrement » et de la « désorganisation ». Le tribunal judiciaire de Paris a annulé l'assignation, qui relevait plutôt de la diffamation mais n'a pas respecté les formalités légales.
08/10/2026, 12:23
La Foire internationale du livre de Francfort a abrité la remise du premier Freedom of Expression Defenders Award [Prix des défenseurs de la liberté d'expression, NdR], décerné par l'Union internationale des éditeurs (UIE, ou International Publishers Association en version originale). L'organisation américaine The Media Coalition ouvre le palmarès.
08/10/2026, 09:26
La mobilisation contre la disparition programmée du Centre national du livre comme établissement public s’élargit. Ce 6 octobre, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et la Ligue des auteur·ices professionnels apportent leur soutien au CNL et demandent aux maisons d’édition de prendre clairement position. Leur intervention survient trois semaines après une audition particulièrement nourrie de la direction du Centre au Sénat.
06/10/2026, 18:33
Le 7 octobre, à Beyrouth, le Réseau national pour la protection des bibliothèques, des archives et du patrimoine culturel au Liban, Tālīd, donnera une nouvelle ampleur à sa campagne « Un million de livres pour le Liban ». Plus de 40.000 ouvrages ont déjà été collectés. L’objectif : reconstituer des fonds dispersés ou détruits, rééquiper les établissements touchés et remettre des livres à disposition des populations déplacées.
06/10/2026, 17:01
À partir d’avril 2027, Bertelsmann disposera à Gütersloh d’une nouvelle chaîne d’impression à la demande pensée pour les très petits tirages. Environ un million d’exemplaires sont prévus durant la première année d’exploitation, pour une capacité annuelle pouvant atteindre 1,5 million. Développé avec Penguin Random House Allemagne, le dispositif doit aussi s’ouvrir aux éditeurs extérieurs au groupe : derrière l’outil industriel, ce sont notamment la disponibilité durable des fonds et la réduction des stocks qui sont visées.
06/10/2026, 15:19
Jeffrey Archer est mort lundi 5 octobre à l’âge de 86 ans. Son éditeur HarperCollins a annoncé que l’écrivain britannique était décédé « subitement et paisiblement » à son domicile, entre deux séances d’écriture. Auteur de Kane et Abel, des Chroniques des Clifton et de dizaines de romans, nouvelles et pièces de théâtre, il avait vendu plus de 300 millions de livres dans le monde. Son dernier roman, Adam & Eve, paraît ce 6 octobre, au lendemain de sa mort.
06/10/2026, 15:12
Exclusif - Interdit de vente aux mineurs et de publicité par le ministère de l'Intérieur, le livre négationniste Encyclopédie de l'Holocauste : non censurée et non contrainte est désormais visé par une procédure contre X pour « contestation de crimes contre l’humanité, d’apologie de crimes contre l’humanité et de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine ou de l’appartenance à une religion ». Une plainte avec constitution de partie civile portée par l'association SOS Racisme.
06/10/2026, 15:08
Plus de trente ans de notes personnelles de Jorge Mario Bergoglio vont rejoindre les librairies. La Libreria Editrice Vaticana annonce pour le 24 novembre 2026 une parution en cinq langues destinée à 94 pays. En France, Albin Michel mettra en vente le 25 novembre Le Journal spirituel du pape François, ouvrage dans lequel le cardinal Víctor Manuel Fernández, préfet du Dicastère pour la Doctrine de la foi et proche collaborateur de François, présente et commente des écrits consignés entre le 20 décembre 1992 et le 18 août 2024.
06/10/2026, 13:34
Aux États-Unis, une révision du code éthique des agents littéraires a provoqué une première rupture publique. Dystel, Goderich & Bourret a quitté l’Association of American Literary Agents, jugeant que les nouvelles règles brouillent la frontière entre représentation et prestations payantes. L’AALA défend au contraire un dispositif destiné à accompagner l’évolution du métier, assorti de garde-fous pour les auteurs.
06/10/2026, 13:06
Panini croise Mortelle Adèle ? Une nouvelle qui fera sans doute sourire de nostalgie certains parents — et qui pourrait rendre leurs enfants fous lorsqu’il manquera précisément la dernière carte pour compléter le classeur. Ou, pire, l’une de ces cartes rares imprimées en quantité limitée. C’est le nouveau pari de Panini France : une première collection consacrée à Mortelle Adèle, composée de 185 cartes et disponible en prévente à partir de ce 6 octobre 2026.
06/10/2026, 12:24
La nomination d'Anne Gérard à la tête de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de la région Grand Est entraine, assez logiquement, son départ de la Drac des Pays de la Loire, qu'elle dirigeait depuis 2024.
06/10/2026, 12:02
Wolfram Weimer, le délégué du gouvernement fédéral allemand à la Culture et aux Médias — sorte d'équivalent du ministre de la Culture —, ne se sort pas d'une fâcheuse polémique. En mars dernier, trois librairies avaient été écartées d'un prix institutionnel, puis qualifiées d'« extrémistes » par Weimer. Après l'intervention de la justice, de nouvelles révélations fragilisent la ligne de défense du responsable politique.
06/10/2026, 11:22
Top ArticlesMalgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique La Grande Librairie : cette semaine, mères, mémoire et héritage “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
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