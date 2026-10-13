HexaTrek — Le Livre et Topoguide officiel

Tu es un futur HexaTrekeur ?

Ce livre va te préparer à toutes les situations… sauf à celles qui t’arriveront ! Son but : te faire voyager bien avant ton premier pas. Oublie le topo-guide rigide qui te tient la main. L’HexaTrek ne s'organise pas comme une sortie week-end : c’est une aventure qui se vit au rythme de la liberté. Plutôt que de suivre des étapes figées, prépare-toi à reprendre les commandes d'un voyage rempli d'imprévus vers Hendaye !

Tu es un finisher de l'HexaTrek ?

Une fois le sac rangé et la routine peut-être déjà réinstallée, les souvenirs s’adoucissent et l'on finit par se demander : « Est-ce que j’ai vraiment vécu tout ça ? » Ce livre est là pour entretenir le souvenir et faire revivre ton épopée.

Comme une image vaut mille mots, si tu as déjà essayé d'expliquer à tes proches l'inexplicable expérience que l'on vit sur le sentier, ce livre t'évitera les longs discours pour enfin leur faire mesurer la folie et la beauté de ce que tu as traversé.

Tu rêves d'explorer la France en micro-aventure ?

Tu n'as pas 4 mois devant toi, mais tu souhaites vivre un bout de la magie du sentier ! Ce livre est découpé en 16 sections d'environ 180 km, le format idéal pour s'évader le temps d'une semaine. Que tu cherches l'inspiration ou des conseils pratiques, tu y trouveras toutes les infos sur la randonnée, le matériel, ainsi que des anecdotes régionales et des pépites locales à découvrir.

Le livre parfait pour piocher tes prochaines escapades au cœur des plus beaux paysages de l'Hexagone !

Pourquoi faire une précommande ?

Pour le lancement et garantir un tarif accessible tout en maintenant une qualité d'impression irréprochable, nous devons atteindre un volume minimum d'exemplaires imprimés.

En participant à cette campagne, vous bénéficiez d'un tarif préférentiel de prévente et d'une livraison avant l'édition publique.

- Un prix réduit, le livre est disponible au prix de 24 € au lieu de 29 €.

- Une livraison en avant-première, garantie avant Noël pour l'offrir (ou vous l'offrir !) au pied du sapin

- Le Livre en édition spéciale, livre numéroté et signé unique a l'événement de la précommande.

- Des contreparties uniques réservées aux premiers soutiens du projet

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

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Par Projet Ulule

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