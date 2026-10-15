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Première embauche : “Devenir employeur dans l’édition, ça ne s’improvise pas”

L’embauche du premier salarié est une étape décisive pour une maison d’édition indépendante. Contrat de travail, convention collective, déclarations, paie, retraite complémentaire, prévoyance… Elle s’accompagne de nouvelles responsabilités. 

Le 15/10/2026 à 12:22 par Nicolas Gary

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Publié le :

15/10/2026 à 12:22

Nicolas Gary

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ActuaLitté

C’est précisément l’objet du premier épisode du podcast Sous couverture, proposé par ActuaLitté et Audiens : donner aux éditrices et aux éditeurs indépendants des repères concrets pour préparer sereinement cette étape.

Au fil de l’échange avec Pascal Foy, responsable missions entreprises chez Audiens, une idée revient comme un fil rouge : mieux vaut poser les bonnes questions avant l’arrivée du salarié que découvrir une obligation une fois le contrat signé. « Il faut distinguer deux aspects dans une première embauche : le contrat de travail et la protection sociale qui accompagnera le salarié. »

Un échange capital pour les créatrices et créateurs d’entreprise, et surtout, un inventaire complet des bonnes pratiques, à écouter dans notre nouveau podcast, Sous couverture.

Premier réflexe : identifier la convention collective applicable. Pour une maison d’édition, c’est celle de l’édition, qui complète les règles du Code du travail et peut notamment prévoir des dispositions spécifiques. « Avant même l’arrivée du salarié, le point important, c’est d’identifier la convention collective applicable. », insiste Pascal Foy.

Vient ensuite la rédaction du contrat : CDI ou CDD, mentions obligatoires, éventuelles clauses particulières… « Le CDI est la règle; le recours au CDD est l’exception et doit répondre à des motifs précis. » Là encore, le podcast rappelle qu’un accompagnement spécialisé peut être précieux, particulièrement lorsqu’il s’agit d’intégrer des clauses de non-concurrence ou de non-sollicitation.

Autre sujet : la protection sociale. Derrière ce terme souvent obscur se cachent des réalités et des obligations concrètes : sécurité sociale, retraite complémentaire, complémentaire santé et prévoyance. Cette dernière protège notamment contre des risques dits « lourds », comme l’arrêt de travail longue durée, l’invalidité ou le décès. « La prévoyance complémentaire, ce sont des garanties qui viennent s’ajouter à la couverture de la Sécurité sociale pour protéger le salarié face à ces risques. », explique le spécialiste.

Et la paie ? Pas question de ressortir le vieux tableur familial : l’établissement des bulletins de salaire et la transmission de la déclaration sociale nominative (DSN) nécessitent des outils adaptés. Encore faut-il disposer des compétences pour s’en servir. « Il faut un logiciel de paie adapté aux particularités de la convention collective, mais aussi quelqu’un qui connaisse la paie et sache utiliser ce logiciel. » Pour les petites structures, le recours à un prestataire spécialisé ou à un cabinet comptable constitue une solution à envisager.

Depuis plus de vingt ans, Audiens accompagne les professionnels de la création, de l’information et des loisirs. Sa connaissance des métiers de la culture lui permet de leur proposer un accompagnement adapté à leurs réalités. Une expertise sectorielle reconnue pour l’édition : Audiens est recommandé en prévoyance par les partenaires sociaux de la branche (Découvrir InÉdit Prévoyance).

Ce podcast propose finalement une règle simple pour cette première embauche : anticiper, vérifier et ne pas rester seul face aux questions. Pascal Foy résume les priorités : « Les trois points de vigilance, ce sont la convention collective, la rédaction du contrat et la protection sociale, notamment les cotisations de prévoyance. » Trois bons réflexes pour accueillir son premier salarié avec un peu moins de questions et beaucoup plus de sérénité.

Crédits photo : Audiens / ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 
 
 
 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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