Demba : Daniel Picouly redonne une voix aux Amazones du Dahomey

Elle fut Amazone du Dahomey, soldate de la garde de Béhanzin. Elle a combattu l’armée française, connu la défaite, quitté Abomey et gagné Marseille dans des circonstances où la liberté tenait à peu de chose. Son corps conserve ce que les archives officielles préfèrent ignorer : « Ma peau raconte l’histoire d’une absence. » L’absence du souverain exilé, bien sûr, mais aussi celle des sœurs d’armes, d’un pays, d’un pardon. Une récade sacrée, signe de l’autorité royale, lui a été confiée. Elle n’a pas mené sa mission à bien. Douze ans plus tard, la faute demeure vive.

Cette histoire pourrait n’être qu’une fresque de la conquête coloniale. Picouly la fait déborder de partout. Il y a les marchands d’armes, prompts à vendre aux adversaires ce qu’ils rachètent aux autres. On abat ainsi des Français avec des fusils français : « Une sorte d’économie circulaire meurtrière. » Il y a les entrepreneurs de spectacles qui recyclent les anciennes combattantes en attractions exotiques.

Et il y a cette France qui se raconte civilisatrice en enfermant les autres peuples dans des décors destinés à son amusement. La satire fuse au milieu des massacres, jamais pour les excuser, toujours pour débusquer l’hypocrisie. Un mot d’esprit naît d’un détail sinistre, une formule de foire dévoile toute une politique. Il y a quelque chose de formidablement insolent dans cette manière de faire grincer les rouages d’un monde qui se croyait irréprochable.

Demba, elle, n’a rien d’une statue qu’on viendrait admirer. Elle règne sur ses souvenirs, trébuche sur ses secrets, s’obstine jusqu’à l’injustice. Face à Béhanzin, elle demeure « l’Amazone orpheline d’un regard manqué ». L’héroïsme se fissure à cet endroit précis. Un seul regard absent pèse davantage que les batailles. Et autour de cette blessure se déploie une vie entière : Guiseppe, qui apporte la tendresse, Louise, qui lui ouvre l’accès aux mots écrits, Démé, dont la présence fait surgir une part plus secrète de sa vie.

Le roman a surtout une manière bien à lui de raconter. Le récit se cabre, change de tête, de voix, de siècle parfois. Aux souvenirs de Demba répondent des notes de traversée, des rapports, des récits parallèles, jusqu’aux confidences de la Vierge de Notre-Dame-de-la-Garde. Les morts, les symboles et les objets ont droit de cité. L’invisible n’est pas un ornement folklorique plaqué sur l’histoire : il appartient au monde de l’héroïne, formée au vaudou et attentive aux « Forces du visible et de l’invisible ». Picouly accueille ces puissances sans les expliquer à tout prix. Sa prose invente des surnoms, fait crépiter les images, glisse un trait d’esprit au bord du tragique.

Tout n’est pas aussi souple. L’abondance des digressions, des personnages et des détours historiques retarde parfois l’émotion ; certaines pages aiment tant leur propre éloquence qu’elles diffèrent le moment d’avancer. Mais cette exubérance porte aussi le projet du livre. Comment raconter un pays dépossédé en acceptant le classement net, le dossier clos, l’ordre impeccable des conquérants ? La mémoire déborde parce qu’on a tenté de la contenir.

Louise aide Demba à apprivoiser « la langue de Louise », mais c’est bien l’Amazone qui impose sa cadence au récit. Elle refuse d’être réduite à une survivante pittoresque, à une image d’exposition, à la dernière ligne d’une histoire rédigée ailleurs. Le Dahomey n’est plus chez elle ; il demeure « partout en moi ». Avec cette voix farouche, drôle, blessée, Daniel Picouly ne se contente pas de ressusciter une époque. Il nous oblige à écouter ceux que cette époque croyait avoir fait taire.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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