Sarah Marquis : ce que les crocodiles lui ont appris sur la vie

L’autrice suisse a parcouru le monde à pied, seule, affronté la faim, les intempéries et l’incertitude du prochain point d’eau. Pourtant, dans ce livre, pas d’itinéraire à suivre ni de sommet à conquérir. Vingt-huit chapitres réunissent souvenirs, blessures, convictions et conseils. Celle qui se présente comme une « faiseuse » offre, selon ses propres mots, « mon manuel de vie ». L’expression pourrait faire craindre une succession de maximes. Heureusement, Sarah Marquis sait mieux raconter un corps en danger qu’aligner de grandes vérités.

Direction les Kimberley, dans le nord-ouest australien. Les chenilles urticantes se glissent sous les vêtements, les rivières cachent des prédateurs, la peau chauffe sur la pierre alors que le ventre crie famine. Ici, un mouvement précipité peut coûter cher. La marche exige de lire les berges, les remous, les traces presque invisibles. L’exploratrice capte « l’enivrante odeur du danger » avec une intensité qui tient le lecteur au plus près de ses sensations. Ni décor exotique ni bravade : l’attention devient une condition pour « rester en vie ».

Ailleurs, en Mongolie, le vent mord, le ravitaillement tarde et le désert de Gobi déroule ses étendues glacées. En Thaïlande, une récolte de noix de coco révèle le sort de macaques dressés pour ce travail : la douceur du paysage n’empêche pas la cruauté. Ces échappées ont leur rythme propre, leur colère parfois. Le récit ne célèbre jamais longtemps la beauté sans rappeler ce qu’elle peut cacher. La nature nourrit, blesse, surprend ; elle ne nous doit rien.

Mais le plus émouvant surgit loin de la performance. Dans un box de stockage, Sarah Marquis retrouve les livres de sa mère disparue, les annotations dans les marges, la sensation presque physique d’une présence. Plus loin, un foulard devient le fil discret d’une histoire entre elles. Et il y a Dolce Vita, la vieille compagne à quatre pattes dont l’obstination impose une école de patience. L’autrice résume cette relation en une formule tendre : « Une loyauté à double sens. » Derrière la femme qui avance coûte que coûte apparaît celle qui sait désormais écouter ce qui ralentit.

On reconnaît sa manière : elle tutoie, interpelle, plaisante, puis repart au combat contre les habitudes et les renoncements. La phrase ne cherche pas toujours l’élégance ; elle avance à grandes enjambées, quitte à bousculer son lecteur. C’est aussi ce qui rend sa présence si sensible dans ces pages.

Sa parole gagne en force lorsqu’elle reste au contact du vécu. Elle convainc moins quand les coïncidences semblent devenir des messages de l’Univers et que les intuitions se changent en certitudes générales. Cette spiritualité lui appartient, sans doute ; elle prend davantage de relief lorsqu’elle accompagne une scène plutôt que lorsqu’elle en tient lieu. Les pages consacrées au deuil, aux animaux ou à l’épuisement n’ont pas besoin d’être expliquées pour toucher juste.

Reste cette contradiction fertile : après avoir appris à avancer, Sarah Marquis apprend à demeurer. Dans sa maison des Alpes, elle cherche à garder « le sauvage en moi » ; devant une tasse fumante, elle reconnaît dans le thé « un éloge à la lenteur ». On referme le livre avec une envie modeste, qui vaut bien toutes les conquêtes : ouvrir la fenêtre, regarder longtemps, prendre enfin le temps de voir.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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