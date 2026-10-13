Coécrit par Alice Zeniter, Petite Casbah accède au grand écran

Derrière Petite Casbah s'exprimait la volonté de raconter ce moment particulier de l'histoire de l'Algérie et de la France, à travers les yeux d'enfants d'Alger. « La guerre d’Algérie a donné lieu à une littérature scientifique conséquente, à de nombreux témoignages, à des documentaires, mais peu ou pas à des fictions populaires qui auraient permis de la rendre familière à la société française », remarque Alice Zeniter, qui a coécrit le scénario de la production.

L'Art de perdre (Flammarion, 2017) répondait déjà à cette envie de l'autrice d'aborder la « grande » histoire par des trajectoires individuelles. Petite Casbah était une autre occasion de le faire : « Tous les faits et les personnages sont fictifs, néanmoins, nous accordons la plus haute importance à la véracité historique de chaque situation. Cependant, comme nos héros sont des enfants à l’imaginaire débordant ils sont parfois capables de rêver ou de croire à des évènements oniriques qui s’immiscent dans leur quotidien », détaille l'autrice.

Réalisé par Antoine Colomb, le long-métrage Petite Casbah réunit, au sein de son casting vocal, Alicia Hava, Céline Ronte, Magali Rosenzweig, Alice Orsat et Mathilde Carmes. Une bande dessinée en 3 tomes a été tirée de la production (par Capucine Lewalle, Bayard Jeunesse), ainsi qu'un livre documentaire, Petite Casbah : 1955-1965 — Une histoire de l'Algérie vécue par deux enfants (par Sylvain Pattieu et Laura Orban, Bayard Jeunesse).

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com