Mots, noms et familles : La Grande librairie parle d'héritage

Romancière, lauréate du Prix Goncourt en 2016 pour Chanson douce (Gallimard/folio), Leïla Slimani se confronte pour la première fois à l’écriture théâtrale. Résurrection (Gallimard) est une variation pour la scène du dernier grand roman de Tolstoï publié en 1899. L’histoire d’un homme adulé, hédoniste et puissant, coupable d’avoir abusé et abandonné une jeune femme par le passé et qui cherche à racheter sa faute. Mais y aura-t-il une place pour le pardon ? Portrait vertigineux d’une humanité frappée par l’injustice et l’absurdité de sa condition, la pièce, créée au Théâtre de Lorient (CDN), sera bientôt en tournée dans toute la France.

Le comédien et féru de littérature Vincent Lindon se frotte, lui aussi, à un classique — et pas des moindres ! Dans Les Misérables, adaptation pour le cinéma du chef d’œuvre de Victor Hugo signée Fred Cavayé, en salles le 14 octobre, il incarne l’un des personnages les plus célèbres du patrimoine littéraire français : Jean Valjean. Nous lui avons donné rendez-vous à la Bibliothèque Nationale de France face au manuscrit original des Misérables écrit de la main de Victor Hugo. Un trésor national.

Je change de nom (Flammarion), c’est le titre du nouveau livre de Christine Angot. Un texte fulgurant dans lequel elle raconte les circonstances qui l’ont conduite à reprendre le patronyme qu’elle portait avant que son père ne la reconnaisse à l’adolescence : Schwartz. Un nom pour renouer avec celle qu’elle était avant l’inceste. Un geste de rupture et de réappropriation. Une réflexion intime et politique sur la place des femmes et de tous les dominés au sein d’un ordre social bourgeois et patriarcal.

Il sera aussi question d’ordre et de désordre dans N’efface pas mes cercles (Verdier) d’Emma Marsantes. Un troisième roman où le double fictionnel de l’autrice tente d’élucider les raisons du suicide de sa mère, « femme au foyer, prostituée légale, incarcérée dans son écrin de luxe », et exhume, sur quatre générations, les destins d’une lignée de femmes brisées par la violence des pères et des hommes. De quelles souffrances sommes-nous les héritiers ? Et comment s’en libérer ?

Dans Minotaure (Albin Michel), le jeune Boris Bergmann (Prix de la vocation en 2018 pour Nage libre [Calmann-Lévy]) s’aventure quant à lui sur le terrain de l’autobiographie, et remonte le fil qui le relie à son géniteur, un homme qui l’a abandonné à la naissance et dans la vie duquel il décide un jour de faire irruption. Une enquête vibrante et viscérale dans le dédale d’une histoire familiale.

Boris Bergmann s’est d’ailleurs rendu au collège Franklin à Lille pour échanger avec des élèves de 3ème, inscrits à notre concours « Si on lisait à voix haute », autour du Père Goriot de Balzac !

Enfin, comme chaque semaine, les libraires seront de la partie. Direction Amboise (Centre-Val de Loire) et la librairie « L’Encre Sympathique ». C’est là qu’Estelle Dohin Bayle, ancienne ingénieure à la SNCF, partage au quotidien son amour de la littérature.

Par Dépêche

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