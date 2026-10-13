Culture : Frédéric Gaston chef du service du livre et de la lecture, par intérim

Après l'officialisation du départ de Nicolas Georges de la direction du service du livre et de la lecture du ministère de la Culture, Catherine Pégard a désigné, pour assurer l'intérim, Frédéric Gaston. Ce dernier était l'adjoint du directeur sortant.
Le 13/10/2026 à 11:13 par Antoine Oury
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13/10/2026 à 11:13
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S'il avait surpris une partie du monde du livre par les circonstances qui l'entouraient, le départ de Nicolas Georges du service du livre et de la lecture était connu depuis des mois : en mars dernier, ActuaLitté relayait un avis de vacance publié en février par le ministère de la Culture.
Un décret présidentiel, daté du 1er octobre dernier, a officialisé le départ de Nicolas Georges, en poste depuis 2010. Il reste, à ce jour, le plus long titulaire de ce poste, puisqu'il l'a assumé depuis le 13 janvier 2010 — et même, en incluant la période d'intérim, depuis le 20 mai 2009.
Au sein du ministère de la Culture, le service du livre et de la lecture « assure un rôle d'évaluation et de réglementation dans le domaine de la chaîne du livre, et en particulier dans les champs de la librairie et de l'édition, de la lecture publique, des politiques numériques et patrimoniales. Il exerce la tutelle sur la Bibliothèque nationale de France (BnF), la Bibliothèque publique d'information et le Centre national du livre et suit les carrières et effectifs des personnels des bibliothèques affectés au ministère », détaille la rue de Valois.
Le SLL est rattaché à la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) du ministère.
Par un arrêté, daté du 6 octobre et publié au Journal officiel de ce 13 octobre, Catherine Pégard a chargé Frédéric Gaston, administrateur de l'État du deuxième grade, d'assurer l'intérim en tant que chef du service du livre et de la lecture.
À LIRE - Bibliothèques pénitentiaires : au Havre, l'État reconnait sa défaillance
Frédéric Gaston connait bien le ministère de la Culture, puisqu'il y est entré après son passage à l'École nationale d'administration (ENA) en tant qu'adjoint au chef du bureau du régime économique de la presse et des aides publiques, dont il prendra la tête quelques mois plus tard.
Rapporteur extérieur de la Cour des comptes à partir de 2013, il fait son retour rue de Valois en 2019 en tant que sous-directeur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en architecture à la Direction générale des patrimoines. À partir de septembre 2025, il travaille aux côtés de Nicolas Georges.
Photographie : Le ministère de la Culture, à Paris (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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C’est comme ça qu’est né Cthulhu, le Rêveur Ancien, un album illustré basé sur L’appel de Cthulhu, la nouvelle la plus connue de H. P. Lovecraft. Projet porté par Juliane Bosch.
07/10/2026, 12:53
L’enchantement est partout… : voilà ce que ce livre hors du commun nous donne à voir, à travers un joyeux patchwork de photos et d’illustrations superbes, qui nous rappellent que l’enchantement est partout… Projet porté par Stéphane Hette et Marcello Pettineo.
07/10/2026, 10:25
Le 7 octobre, à Beyrouth, le Réseau national pour la protection des bibliothèques, des archives et du patrimoine culturel au Liban, Tālīd, donnera une nouvelle ampleur à sa campagne « Un million de livres pour le Liban ». Plus de 40.000 ouvrages ont déjà été collectés. L’objectif : reconstituer des fonds dispersés ou détruits, rééquiper les établissements touchés et remettre des livres à disposition des populations déplacées.
06/10/2026, 17:01
À partir d’avril 2027, Bertelsmann disposera à Gütersloh d’une nouvelle chaîne d’impression à la demande pensée pour les très petits tirages. Environ un million d’exemplaires sont prévus durant la première année d’exploitation, pour une capacité annuelle pouvant atteindre 1,5 million. Développé avec Penguin Random House Allemagne, le dispositif doit aussi s’ouvrir aux éditeurs extérieurs au groupe : derrière l’outil industriel, ce sont notamment la disponibilité durable des fonds et la réduction des stocks qui sont visées.
06/10/2026, 15:19
Jeffrey Archer est mort lundi 5 octobre à l’âge de 86 ans. Son éditeur HarperCollins a annoncé que l’écrivain britannique était décédé « subitement et paisiblement » à son domicile, entre deux séances d’écriture. Auteur de Kane et Abel, des Chroniques des Clifton et de dizaines de romans, nouvelles et pièces de théâtre, il avait vendu plus de 300 millions de livres dans le monde. Son dernier roman, Adam & Eve, paraît ce 6 octobre, au lendemain de sa mort.
06/10/2026, 15:12
Exclusif - Interdit de vente aux mineurs et de publicité par le ministère de l'Intérieur, le livre négationniste Encyclopédie de l'Holocauste : non censurée et non contrainte est désormais visé par une procédure contre X pour « contestation de crimes contre l’humanité, d’apologie de crimes contre l’humanité et de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine ou de l’appartenance à une religion ». Une plainte avec constitution de partie civile portée par l'association SOS Racisme.
06/10/2026, 15:08
Plus de trente ans de notes personnelles de Jorge Mario Bergoglio vont rejoindre les librairies. La Libreria Editrice Vaticana annonce pour le 24 novembre 2026 une parution en cinq langues destinée à 94 pays. En France, Albin Michel mettra en vente le 25 novembre Le Journal spirituel du pape François, ouvrage dans lequel le cardinal Víctor Manuel Fernández, préfet du Dicastère pour la Doctrine de la foi et proche collaborateur de François, présente et commente des écrits consignés entre le 20 décembre 1992 et le 18 août 2024.
06/10/2026, 13:34
Nouveau rebondissement dans le redressement judiciaire d’Eilean Books, la société qui porte notamment De Saxus, Sabran et Komikku. Alors que deux candidats restaient en lice, Editis et le japonais Kadokawa, l’audience du 23 septembre n’a finalement pas débouché sur une décision. Selon L’Informé, NJJ Holding, la structure d’investissement de Xavier Niel, a déposé une offre de dernière minute.
06/10/2026, 13:29
Top ArticlesMalgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique La Grande Librairie : cette semaine, mères, mémoire et héritage “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
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