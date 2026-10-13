Culture : Frédéric Gaston chef du service du livre et de la lecture, par intérim

S'il avait surpris une partie du monde du livre par les circonstances qui l'entouraient, le départ de Nicolas Georges du service du livre et de la lecture était connu depuis des mois : en mars dernier, ActuaLitté relayait un avis de vacance publié en février par le ministère de la Culture.

Un décret présidentiel, daté du 1er octobre dernier, a officialisé le départ de Nicolas Georges, en poste depuis 2010. Il reste, à ce jour, le plus long titulaire de ce poste, puisqu'il l'a assumé depuis le 13 janvier 2010 — et même, en incluant la période d'intérim, depuis le 20 mai 2009.

Au sein du ministère de la Culture, le service du livre et de la lecture « assure un rôle d'évaluation et de réglementation dans le domaine de la chaîne du livre, et en particulier dans les champs de la librairie et de l'édition, de la lecture publique, des politiques numériques et patrimoniales. Il exerce la tutelle sur la Bibliothèque nationale de France (BnF), la Bibliothèque publique d'information et le Centre national du livre et suit les carrières et effectifs des personnels des bibliothèques affectés au ministère », détaille la rue de Valois.

Le SLL est rattaché à la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) du ministère.

Par un arrêté, daté du 6 octobre et publié au Journal officiel de ce 13 octobre, Catherine Pégard a chargé Frédéric Gaston, administrateur de l'État du deuxième grade, d'assurer l'intérim en tant que chef du service du livre et de la lecture.

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Frédéric Gaston connait bien le ministère de la Culture, puisqu'il y est entré après son passage à l'École nationale d'administration (ENA) en tant qu'adjoint au chef du bureau du régime économique de la presse et des aides publiques, dont il prendra la tête quelques mois plus tard.

Rapporteur extérieur de la Cour des comptes à partir de 2013, il fait son retour rue de Valois en 2019 en tant que sous-directeur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en architecture à la Direction générale des patrimoines. À partir de septembre 2025, il travaille aux côtés de Nicolas Georges.

Photographie : Le ministère de la Culture, à Paris (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

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