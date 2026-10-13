Prix Albertine Jeunesse 2027 : 9 titres en compétition

La sélection du Prix Albertine Jeunesse 2027

3-5 ans

Ensemble / Alone & Together d'Emilie Chazerand et Amandine Piu, traduit par Meredith Mundy (La Martinière Jeunesse / Abrams)

Poisson-fesse / Buttfish d'Amandine Pinson et Magali Le Huche, traduit par Yasemin Uçar (Les fourmis rouges / Kids Can Press)

Quatre Pattes / On All Fours de Gaëtan Dorémus, traduit par Emilie Robert Wong (Le Rouergue / Enchanted Lion)

6-8 ans

Le roi et Rien / The King and Nothing d'Olivier Tallec, traduit par Nick Frost et Catherine Ostiguy (L’école des loisirs / Abrams)

La vache la plus riche du monde / The Richest Cow in the World de Barroux, traduit par E. K. Bartlett (Les Arènes / Kids Can Press)

Fleur de dragon / Dragon Flower de Chen Jiang Hong, traduit par Alyson Waters (L’école des loisirs / NYRB Kids)

9-11 ans

Les riches heures de Jacominus Gainsborough / The Ordinary Life of Jacominus Gainsborough de Rébecca Dautremer, traduit par Charis Ainslie (Sarbacane / Postwave publishing)

L’expédition / The Voyage de Stéphane Servant et Audrey Spiry, traduit par Helen Mixter (Thierry Magnier / Greystone)

Frontières / Borders: Understanding the Lines that Unite and Separate Us de Karim Ressouni-Demigneux et Karine Maincent, traduit par Johanna McCalmont (Kilowatt / Blue Dot Kids)

Le Prix Albertine Jeunesse est coorganisé par la Villa Albertine, l'Institut français de la culture et de l'éducation, les ambassades de France aux États-Unis et au Canada, l'Institut français du Canada, l'Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et la librairie Albertine Books (New York).

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Créé en 2018, le prix littéraire s'appuie sur une sélection établie par des experts des ambassades de France aux États-Unis et au Canada, d'Albertine Books et de membres du réseau de l'AEFE en Amérique du Nord.

Tous les établissements d'enseignement français du réseau AEFE-FISNA peuvent participer au prix, mais aussi les écoles publiques américaines disposant d'un programme d'enseignement du français.

L'année dernière, le Prix Albertine Jeunesse avait salué The Great GRRRRR (Red Comet Press / Le Grand Grrrrr, Seuil jeunesse) de Marie-Sabine Roger et Marjolaine Leray, traduit par Angus Yuen-Killick ; The Remarkables, The Most Incredible Children I’ve Met So Far! (Gecko Press / Les incroyables ou les enfants les plus étonnants que j'ai rencontrés, L’école des loisirs) de Clotilde Perrin, traduit par Daniel Hahn, et Lost In the Future (Papercutz / Perdus dans le futur, Dupuis) d'Alex Fuentes et Damian, traduit par Tom Imber.

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Photographie : Prix Albertine Jeunesse/Jennifer Knotts

Par Antoine Oury

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