Critiques littéraires : à force de ménager les éditeurs, qui défend encore les lecteurs ?

Des critiques publient leurs romans dans les maisons dont ils recensent les livres, et des jurés de prix sont édités par les maisons qui concourent. On voudrait que le lecteur trouve cela sans conséquence. Nul besoin, pourtant, de payer quelqu’un pour obtenir un éloge, ni de lui donner des ordres, quand la perspective d’une brouille suffit parfois et que chacun obéit en se croyant libre.

Le 5 mai 2023, Anna Bortniak rapportait dans Spider’s Web Rozrywka que le romancier polonais Przemysław Piotrowski avait reproché crûment, et en public, au blogueur Adam Szaja, qui avait abandonné La Bestia au bout de cent cinquante pages, d’avoir arraché au forceps un exemplaire à l’éditeur avant la parution. Piotrowski précisait avoir interdit à la directrice du marketing de le lui envoyer, parce qu’il le savait mal disposé à son égard. Le critique était donc prié de lire le livre avec les sentiments agréés par son auteur.

Livres Hebdo a compté 461 romans pour cette rentrée, dont 344 français et 68 premiers romans. Pour la plupart, on ne dira rien, faute de place, et je comprends qu’on préfère défendre un bon livre inconnu que de perdre une colonne à en éreinter un mauvais. Devant le roman déjà célébré partout, en revanche, le silence devient la critique négative de ceux qui n’ont pas le courage d’en écrire une. Cela permet de déjeuner tranquille avec l’éditeur du livre qu’on a enterré.

Aux États-Unis, la question a du moins été débattue à découvert. Dans l’American Book Review de mai-juin 2008, Jeffrey Di Leo racontait que des rédacteurs en chef lui avaient soutenu qu’il ne fallait pas publier de recensions négatives. En 2012, quand Jacob Silverman a dénoncé l’enthousiasme sirupeux des milieux littéraires, Laura Miller lui a répondu dans Salon, le 17 août, en défendant l’utilité des recommandations ; elle admettait les critiques sévères, mais doutait de leur intérêt pour des livres que presque personne ne connaissait. Soit.

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Qu’on applique alors cette sévérité aux ouvrages dont personne ne peut ignorer la sortie, et le lecteur saura pourquoi il ferait mieux de garder ses vingt euros. Le marché américain, lui, affiche ses prix. Kirkus Indie vend aux auteurs autoédités une recension standard à 450 dollars et leur laisse, si le verdict est défavorable, le choix de ne pas la publier. L’éloge n’est pas garanti ; sa présence dans la vitrine, elle, se choisit. Kirkus a le mérite du ticket de caisse.

Chez nous, qu’un critique reçoive un livre ne signifie évidemment pas qu’il est acheté. Lorsqu’il est aussi publié par la maison, invité à ses frais ou payé pour une rencontre, on aimerait néanmoins le savoir.

En 2016, une enquête du Temps dénombrait, pour le Goncourt, le Renaudot, le Femina et le Médicis, 97 récompenses chez Gallimard, 59 chez Grasset et 41 au Seuil. Excusez du peu. On en rit sous le nom de « Galligrasseuil », puis on consacre des doubles pages aux lauréats. Dans La Cuisine des prix (Pauvert, 2006), cinquième tome de son Journal, qui couvre les années 1980 à 1993, Jacques Brenner note à la date du 8 novembre 1993 une confidence d’Angelo Rinaldi.

Antoine Gallimard l’aurait appelé pour lui annoncer un accord, les jurés Gallimard votant Grasset au Goncourt et les jurés Grasset votant Gallimard au Renaudot. Le livre est en librairie depuis vingt ans, et Le Temps en reproduisait le passage dès novembre 2006.

Jérôme Garcin quitte le Renaudot en 2020 en dénonçant, dans sa lettre de démission, la recherche de coups au détriment de la littérature. En 2022, le prix revient à Simon Liberati, ami du juré Frédéric Beigbeder ; Clémentine Goldszal rappelle cette proximité dans l’enquête sur le Renaudot qu’elle a publiée le 27 octobre 2024 dans M Le magazine du Monde. On peut couronner un ami qui a écrit un bon livre. Encore faudrait-il expliquer comment on évite d’être juge et partie, plutôt que demander au public de s’en remettre aux délicatesses du jury.

En septembre 2021, Camille Laurens, jurée du Goncourt, attaque dans Le Monde La Carte postale d’Anne Berest, alors que le livre est sélectionné avec celui de son compagnon, François Noudelmann. Le 5 octobre, le Goncourt exclut les ouvrages des conjoints et compagnons de ses membres et demande aux jurés critiques de s’abstenir de chroniquer les livres en lice. Dont acte. Laurens a dit depuis, au Journal du dimanche du 21 mai 2022, avoir préparé sa critique avant la sélection et déclaré sa relation aux autres jurés ; rien ne permet de tenir le sabotage pour établi.

Et qu’on ne fasse pas de la peur des procès une raison de tout approuver. Poursuivi en diffamation par Karin Calvo-Goller pour la recension sévère qu’il avait publiée de son livre, Joseph Weiler a vu le tribunal correctionnel de Paris juger, le 3 mars 2011, que le texte restait dans les limites de la critique ; la plaignante a été condamnée à verser 8000 euros pour procédure abusive. Eh bien, maintenant, aux journaux de défendre leurs critiques.

Je ne réclame pas d’exécutions. La férocité ne règle rien à elle seule. Une critique qui démolit pour faire rire vaut celle qui encense pour plaire. Ce qui compte, c’est de parler du livre (et strictement du livre). Je réclame des critiques capables de dire non, avec des raisons et sous leur nom, y compris à la maison qui les nourrit.

Depuis la loi du 9 juin 2023, un influenceur se voit obligé de signaler ses collaborations commerciales. Un produit reçu sans engagement de promotion n’entre pas automatiquement dans cette catégorie, mais le ministère de l’Économie recommande d’en informer le public. La presse littéraire pourrait supporter cette transparence sans se croire ravalée au commerce de crème solaire, n’en déplaise à ses pudeurs. Je mets donc les suppléments littéraires au défi.

Qu’ils impriment sous chaque recension « livre reçu en service de presse ». Qu’ils précisent, le cas échéant, que le critique est publié par la maison dont il parle, ou qu’il travaille pour elle. Un quota de méchanceté ne servirait à rien. On peut toujours éreinter les inconnus en ménageant les puissants. Une ligne sur les liens du critique serait déjà quelque chose. Les lecteurs sauront quoi en faire.

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Né à Bordeaux en 1998, Charles Garatynski est un écrivain français d’origine polonaise par sa mère. Cet héritage familial et linguistique nourrit une œuvre qui se déploie entre la France et la Pologne. En décembre 2025, l’Académie polonaise des sciences sociales et humaines de Londres lui a décerné le prix d’Artiste de la diaspora polonaise de l’année, dans la catégorie prose.

Ses textes de fiction ont été publiés en France dans Marginales et La Revue des ressources, ainsi qu’en Pologne dans Suburbia et e-eleWator. Il collabore également à La Revue des Deux Mondes, La Quinzaine littéraire et ActuaLitté, où il a notamment consacré des articles à Witold Gombrowicz, Bruno Schulz et Stanisław Witkiewicz. Ses travaux sur ces écrivains l’ont aussi amené à participer à des colloques internationaux à Istanbul, Louvain et à la Sorbonne-Nouvelle.

Charles Garatynski écrit également pour le théâtre. Sa pièce Héraut de la démocratie a été montée à Nantes en janvier 2026. En mars de la même année, il était invité sur Radio Campus Bordeaux, à l’Université Bordeaux Montaigne, pour évoquer son parcours et son travail d’écriture.

Crédits photo : une satire des apparences et des rapports sociaux signée James Ensor. L’Intrigue, 1890, huile sur toile (Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers (KMSKA), domaine public)

Par Auteur invité

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