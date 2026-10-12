En 1976, Keith Jarrett bouleversait le Japon : 50 ans après, une enquête

En novembre 1976, le pianiste américain donne huit récitals en solo au Japon, en treize jours. Cinq seront réunis par le label ECM, en 1978, dans un coffret de dix vinyles : plus de six heures et demie d’improvisation, enregistrées à Kyoto, Osaka, Nagoya, Tokyo et Sapporo.

J’avais découvert Keith Jarrett, comme tant d’autres, avec le Köln Concert. Mais c’est vers les Sun Bear Concerts que je suis revenu inlassablement, jusqu’à éprouver le besoin d’en explorer l’histoire.

Au printemps 2025, j’ai déniché sur un site japonais une édition originale du coffret. Près de trois kilos, un carton couleur sable, des pochettes bleu nuit. Sur les disques, uniquement des noms de villes, des dates et les durées d’enregistrement. Le livret contient dix-huit photographies en noir et blanc, sans légendes, précédées d’une phrase : « think of your ears as eyes ».

Écoutez comme si vos oreilles regardaient. Les images de ce livret, toutes en noir et blanc, où Keith Jarrett n’apparaît que deux fois sur une scène — une fois de face, une fois de dos —, me donnent envie de revenir au Japon, de comprendre les circonstances de ces concerts.

Je pars d’abord à la recherche des salles où il a joué. Certaines ont disparu, d’autres ont été transformées ou sont inaccessibles. Je rencontre des disquaires, des propriétaires de jazz kissa, ces cafés consacrés à l’écoute du jazz, j’entre en contact avec des photographes et des ingénieurs du son. L’enquête me conduit aussi à Munich, auprès de Manfred Eicher, le fondateur d’ECM. À travers ces rencontres se dessinent le Japon musical des années 1970 et l’aventure d’un label qui a donné à cette œuvre sa forme sonore et visuelle.

Pendant neuf ans, j’ai photographié les bâtiments de Tadao Ando, arpentés un à un, puis répertoriés comme on dresse un atlas. Cette fois, il ne s’agit pas de documenter des édifices, mais d’envisager leur effacement. Ne pas seulement tenter de retrouver un emplacement, mais interroger la manière dont un lieu peut se dérober et continuer, malgré tout, à rayonner.

Keith Jarrett, Japon 1976 raconte cette expérience de l’impermanence des choses, si profondément ancrée dans la culture nippone. J’y poursuis une interrogation qui traverse mon travail d’auteur : comment s’approcher d’un artiste en revenant sur ses pas ? À l’approche du cinquantième anniversaire de cette tournée qui fit date dans la discographie du pianiste américain, je souhaite donner au lecteur l’envie d’ouvrir à son tour ce coffret.

Philippe Séclier

Journaliste et photographe, Philippe Séclier a notamment suivi les traces de Pier Paolo Pasolini sur l’itinéraire de La Longue Route de sable et exploré l’œuvre de l’architecte japonais Tadao Ando. Avec Keith Jarrett, Japon 1976, il signe son premier récit littéraire, à paraître le 15 octobre 2026 chez Arléa.

Crédits photo : détail de la couverture de Keith Jarrett, Japon 1976. de Philippe Séclier (Arléa)

Par Auteur invité

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