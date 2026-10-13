Refusé par les éditeurs, devenu culte : La Horde du Contrevent débarque aux États-Unis

Il avait fallu créer une maison d’édition pour publier La Horde du Contrevent en France. 22 ans plus tard, le roman culte d’Alain Damasio arrive aux États-Unis. Sa première traduction anglaise, signée Alexander Dickow, paraît le 13 octobre chez Abrams Press.
Le 13/10/2026 à 05:00 par Hocine Bouhadjera
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13/10/2026 à 05:00
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Ils sont 23, tous formés pour une même mission : remonter le vent. Les membres de la 34e Horde du Contrevent doivent traverser des territoires hostiles pour atteindre l’Extrême-Amont, source supposée de ces vents. Les 33 hordes précédentes ont échoué. La leur devra aller jusqu’au bout.
Publié le 15 octobre 2004, La Horde du Contrevent est le deuxième roman d’Alain Damasio, après La Zone du Dehors, paru en 1999 chez Cylibris. L’écrivain y mêle aventure, philosophie et expérimentation littéraire, au fil d’une quête collective dont les 23 personnages sont autant de voix narratives.
Chaque membre de la Horde possède son propre langage, son tempérament et son symbole typographique, permettant au lecteur d’identifier celui qui prend la parole. Le roman multiplie les inventions lexicales, les variations de rythme et les jeux sur la matérialité du texte.
Dans l’édition originale, les pages étaient même numérotées à rebours, comme pour accompagner la progression des personnages vers l’Extrême-Amont.
L’histoire éditoriale de La Horde du Contrevent est indissociable de celle de La Volte. La maison est fondée en 2004 par Mathias Echenay, précisément pour permettre la publication du manuscrit, après plusieurs tentatives infructueuses auprès d’autres éditeurs.
Le projet avait pourtant suscité l’intérêt de Jacques Chambon, éditeur de science-fiction chez Flammarion, mais sa disparition avait interrompu cette perspective. Après de nouveaux refus, Damasio convainc Mathias Echenay de créer sa propre structure, avec le concours de plusieurs proches. La Volte naît avec peu de moyens, mais la liberté de travailler un texte qui fera date.
Dans un entretien accordé à ActuaLitté en 2024, à l’occasion des 20 ans de la maison, Mathias Echenay expliquait : « La création de La Volte, pour porter La Horde du Contrevent, explique en grande partie notre approche éditoriale : défendre des textes hors-norme qui défient les conventions, ne suivent pas les modèles traditionnels, tout en restant accessibles et captivants. »
Dès sa première édition, le livre se distingue également par son accompagnement sonore : un CD composé par Arno Alyvan, conçu comme une bande originale du roman, prolonge l’univers imaginé par Damasio. Un projet que ActuaLitté présentait dès 2008, lorsque l’éditeur revendiquait cette conception du « livre-univers ».
Le roman reçoit le Grand Prix de l’Imaginaire 2006, dans la catégorie roman francophone, ainsi que le prix Imaginales des lycéens la même année. Une édition de poche paraît chez Folio SF en 2007. En 2024, La Volte annonçait déjà plus de 475.000 exemplaires vendus, un chiffre désormais supérieur à 500 000 selon le communiqué accompagnant la traduction américaine.
La maison poursuit depuis son développement, notamment autour de Les Furtifs, autre roman de Damasio paru en 2019, mais aussi d’auteurs comme Sabrina Calvo, Léo Henry, luvan ou Michael Roch.
Pour traduire un roman dont une grande partie de la singularité repose sur le son, les inventions verbales et les différences de langage entre ses personnages, la traduction a été confiée à un poète, romancier, universitaire et traducteur travaillant en français et en anglais, en la personne d'Alexander Dickow. Professeur de français à Virginia Tech, aux États-Unis, il a notamment traduit Max Jacob, Sylvie Kandé, Henri Droguet et Gustave Roud.
La Volte souligne les années de travail nécessaires pour transposer les 23 voix et les jeux phonétiques du texte. La traduction doit restituer non seulement une histoire, mais aussi les rythmes, les registres et les inventions qui distinguent chacun des personnages. Le livre paraît chez Abrams Press, marque éditoriale du groupe américain Abrams, sous le titre complet Horde of the Counterwind: An Epic Voyage to the Upper Reaches.
D’autres traductions sont également annoncées : en catalan chez Radical Books, en suédois chez Ersatz et en ukrainien chez Lobster. Le roman était déjà disponible en italien sous le titre L’Orda del Vento.
En 22 ans, La Horde du Contrevent a également dépassé le cadre du roman. Depuis 2017, le dessinateur Éric Henninot en réalise une adaptation en bande dessinée chez Delcourt. La série compte désormais cinq tomes. Le dernier, Norska, est paru le 1er octobre dernier.
Dans un entretien accordé à ActuaLitté, Éric Henninot racontait les difficultés rencontrées pour transformer un texte fondé sur le mouvement, la sensation et la multiplicité des voix en récit graphique. Damasio l'avait notamment encouragé à ne pas simplement reproduire son roman, mais à se l'approprier.
Le studio français Sandfall Interactive a également reconnu s’être inspiré de La Horde du Contrevent pour son jeu Clair Obscur: Expedition 33, sorti en avril 2025. Ce lien est désormais mis en avant par Abrams dans la présentation commerciale de l’édition américaine, qui cite explicitement le jeu vidéo pour faire connaître le roman aux lecteurs anglophones.
Pour accompagner cette première publication en anglais, Alain Damasio sera présent aux États-Unis du 19 au 28 octobre, avec le soutien de la Villa Albertine, établissement culturel français chargé notamment de favoriser les échanges artistiques et intellectuels entre la France et les États-Unis.
La programmation littéraire d'automne de la Villa Albertine prévoit plusieurs rencontres à San Francisco, dans la région de Los Angeles et à New York. L'auteur doit notamment participer au festival Litquake, le 20 octobre à San Francisco, aux côtés d'Alexander Dickow et d'Edward Gauvin. D'autres rencontres sont annoncées à l'université de Santa Clara, à l'université de Californie du Sud et à Culver City.
Le 27 octobre, Alain Damasio doit également échanger avec Emily Hockaday à la Villa Albertine de New York.
Crédits photo : Alain Damasio (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Olympe de Gouges ne participera pas à la « dédiabolisation » du Rassemblement national. Le parti d'extrême droite n'a pas réussi à convaincre l'Assemblée nationale de voter sa proposition de résolution, ce jeudi 8 octobre en fin d'après-midi. 133 votes « pour » ont été enregistrés, et 158 « contre ».
09/10/2026, 11:57
Et si l’émerveillement devenait une façon de grandir ? Avec Maria au pays de l’enchantement, deux créatrices alsaciennes invitent les enfants à pousser la porte d’un monde où chaque rencontre peut changer le regard que l’on porte sur les autres et sur la nature. Né d’une histoire imaginée au départ pour une petite fille, ce projet artisanal mêle écriture et aquarelle pour donner vie à un univers sensible, peuplé de personnages attachants et de paysages enchanteurs. Une parenthèse hors du temps, où l’imaginaire devient un terrain de découvertes, de courage, de partage et d’émerveillement. Un récit qui invite petits et grands à retrouver la magie des choses simples et à regarder le vivant avec un peu plus de curiosité. Projet porté par Mathilde Vargas et Mélanie Sutter.
09/10/2026, 09:40
Dans Le Chœur ukrainien, Coralie Grimand raconte la rencontre d’une narratrice française avec une chorale formée autour de la diaspora ukrainienne et rejointe, depuis l’invasion russe, par de nouveaux exilés. À travers les voix de Svitlana, Valentyn, Tetyana et d’autres, le récit mêle histoires de départ, mémoire, guerre et chant collectif. L’autrice revient ici sur la naissance du livre, son rapport à l’Ukraine et la place qu’y occupent la musique et la littérature.
08/10/2026, 17:33
Le Premier ministre, sur un rapport de la ministre de la Culture, a signé un décret nommant les membres du collège des sanctions de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins. Celui-ci est intégré à la Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins, elle-même placée auprès de la Cour des comptes.
08/10/2026, 16:23
COMPLORAMA, c'est le nouveau magazine consacré à l'analyse des dérives complotistes et aux enjeux de la désinformation, dirigé par Rudy Reichstadt. Face à la multiplication des théories du complot et à la crise de confiance dans l'information, la rédaction de Conspiracy Watch, qui observe et décrypte ces phénomènes depuis près de vingt ans, signe ce magazine de 164 pages pour les analyser et en comprendre mieux les ressorts, les acteurs et les évolutions. Projet porté par Rudy Reichstadt.
08/10/2026, 13:24
Déposée le lundi 5 octobre dernier à l'Assemblée nationale, une proposition de loi constitutionnelle souhaite inscrire « le respect de l’usage, de la promotion et de la protection des langues régionales » au sein de la Constitution française. Un ajout à son article 2 permettrait « de concilier la protection de la langue française avec la sauvegarde et la promotion des langues régionales », selon les députés qui la portent.
08/10/2026, 12:27
Exclusif — En conflit ouvert avec son oncle Denis Pryen, le directeur du groupe L'Harmattan, Xavier Pryen, avait saisi la justice, estimant que les critiques sur sa gestion de l'entreprise appartenaient aux registres du « dénigrement » et de la « désorganisation ». Le tribunal judiciaire de Paris a annulé l'assignation, qui relevait plutôt de la diffamation mais n'a pas respecté les formalités légales.
08/10/2026, 12:23
Véritable outil de développement personnel, ce jeu de cartes est plus qu’un oracle, c’est un compagnon de route pour prendre un temps pour soi, créer de l’espace en soi et écouter ce qu’il se passe à l’intérieur, se sentir plus aligné.e, libérer des tensions et retrouver de l’énergie. Entre livre, oracle et cahier d'exercices, Mon Rituel et Moi invite à explorer de façon ludique et intuitive les univers suivants : "j’habite mon corps", "je fais circuler mon énergie", "je respire et je me recentre", "je me reconnecte à la nature", "j’ouvre mon coeur", "je transforme mon esprit", "je m’inspire des sagesses ancestrales", "je libère mon intuition et ma créativité", "j’harmonise mon énergie". Projet porté par Stéphanie Piton.
08/10/2026, 09:44
La Foire internationale du livre de Francfort a abrité la remise du premier Freedom of Expression Defenders Award [Prix des défenseurs de la liberté d'expression, NdR], décerné par l'Union internationale des éditeurs (UIE, ou International Publishers Association en version originale). L'organisation américaine The Media Coalition ouvre le palmarès.
08/10/2026, 09:26
Le canadien Valsoft, déjà propriétaire d’Edelweiss, reprend à Media Do le Firebrand Group, qui rassemble Firebrand Technologies, NetGalley et Supadu. L’opération place sous un même actionnaire deux plateformes majeures de services de presse numériques, tout en ajoutant des outils de métadonnées, de création de sites et de vente directe. Media Do chiffre la transaction à 20 millions de dollars américains.
07/10/2026, 15:28
Depuis une douzaine d’années, Juliane Bosch réinvente les grands classiques pour les raconter à ses enfants. Maintenant qu’ils sont grands, elle s’est dit qu’elle allait continuer pour les enfants des autres.
C’est comme ça qu’est né Cthulhu, le Rêveur Ancien, un album illustré basé sur L’appel de Cthulhu, la nouvelle la plus connue de H. P. Lovecraft. Projet porté par Juliane Bosch.
07/10/2026, 12:53
L’enchantement est partout… : voilà ce que ce livre hors du commun nous donne à voir, à travers un joyeux patchwork de photos et d’illustrations superbes, qui nous rappellent que l’enchantement est partout… Projet porté par Stéphane Hette et Marcello Pettineo.
07/10/2026, 10:25
La mobilisation contre la disparition programmée du Centre national du livre comme établissement public s’élargit. Ce 6 octobre, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et la Ligue des auteur·ices professionnels apportent leur soutien au CNL et demandent aux maisons d’édition de prendre clairement position. Leur intervention survient trois semaines après une audition particulièrement nourrie de la direction du Centre au Sénat.
06/10/2026, 18:33
Le 7 octobre, à Beyrouth, le Réseau national pour la protection des bibliothèques, des archives et du patrimoine culturel au Liban, Tālīd, donnera une nouvelle ampleur à sa campagne « Un million de livres pour le Liban ». Plus de 40.000 ouvrages ont déjà été collectés. L’objectif : reconstituer des fonds dispersés ou détruits, rééquiper les établissements touchés et remettre des livres à disposition des populations déplacées.
06/10/2026, 17:01
Top ArticlesMalgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique La Grande Librairie : cette semaine, mères, mémoire et héritage “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
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