Refusé par les éditeurs, devenu culte : La Horde du Contrevent débarque aux États-Unis

Ils sont 23, tous formés pour une même mission : remonter le vent. Les membres de la 34e Horde du Contrevent doivent traverser des territoires hostiles pour atteindre l’Extrême-Amont, source supposée de ces vents. Les 33 hordes précédentes ont échoué. La leur devra aller jusqu’au bout.

Publié le 15 octobre 2004, La Horde du Contrevent est le deuxième roman d’Alain Damasio, après La Zone du Dehors, paru en 1999 chez Cylibris. L’écrivain y mêle aventure, philosophie et expérimentation littéraire, au fil d’une quête collective dont les 23 personnages sont autant de voix narratives.

Chaque membre de la Horde possède son propre langage, son tempérament et son symbole typographique, permettant au lecteur d’identifier celui qui prend la parole. Le roman multiplie les inventions lexicales, les variations de rythme et les jeux sur la matérialité du texte.

Dans l’édition originale, les pages étaient même numérotées à rebours, comme pour accompagner la progression des personnages vers l’Extrême-Amont.

Un roman pour lequel une maison d’édition a été créée

L’histoire éditoriale de La Horde du Contrevent est indissociable de celle de La Volte. La maison est fondée en 2004 par Mathias Echenay, précisément pour permettre la publication du manuscrit, après plusieurs tentatives infructueuses auprès d’autres éditeurs.

Le projet avait pourtant suscité l’intérêt de Jacques Chambon, éditeur de science-fiction chez Flammarion, mais sa disparition avait interrompu cette perspective. Après de nouveaux refus, Damasio convainc Mathias Echenay de créer sa propre structure, avec le concours de plusieurs proches. La Volte naît avec peu de moyens, mais la liberté de travailler un texte qui fera date.

Dans un entretien accordé à ActuaLitté en 2024, à l’occasion des 20 ans de la maison, Mathias Echenay expliquait : « La création de La Volte, pour porter La Horde du Contrevent, explique en grande partie notre approche éditoriale : défendre des textes hors-norme qui défient les conventions, ne suivent pas les modèles traditionnels, tout en restant accessibles et captivants. »

Dès sa première édition, le livre se distingue également par son accompagnement sonore : un CD composé par Arno Alyvan, conçu comme une bande originale du roman, prolonge l’univers imaginé par Damasio. Un projet que ActuaLitté présentait dès 2008, lorsque l’éditeur revendiquait cette conception du « livre-univers ».

Le roman reçoit le Grand Prix de l’Imaginaire 2006, dans la catégorie roman francophone, ainsi que le prix Imaginales des lycéens la même année. Une édition de poche paraît chez Folio SF en 2007. En 2024, La Volte annonçait déjà plus de 475.000 exemplaires vendus, un chiffre désormais supérieur à 500 000 selon le communiqué accompagnant la traduction américaine.

La maison poursuit depuis son développement, notamment autour de Les Furtifs, autre roman de Damasio paru en 2019, mais aussi d’auteurs comme Sabrina Calvo, Léo Henry, luvan ou Michael Roch.

Comment traduire 23 voix et un monde de vent ?

Pour traduire un roman dont une grande partie de la singularité repose sur le son, les inventions verbales et les différences de langage entre ses personnages, la traduction a été confiée à un poète, romancier, universitaire et traducteur travaillant en français et en anglais, en la personne d'Alexander Dickow. Professeur de français à Virginia Tech, aux États-Unis, il a notamment traduit Max Jacob, Sylvie Kandé, Henri Droguet et Gustave Roud.

La Volte souligne les années de travail nécessaires pour transposer les 23 voix et les jeux phonétiques du texte. La traduction doit restituer non seulement une histoire, mais aussi les rythmes, les registres et les inventions qui distinguent chacun des personnages. Le livre paraît chez Abrams Press, marque éditoriale du groupe américain Abrams, sous le titre complet Horde of the Counterwind: An Epic Voyage to the Upper Reaches.

D’autres traductions sont également annoncées : en catalan chez Radical Books, en suédois chez Ersatz et en ukrainien chez Lobster. Le roman était déjà disponible en italien sous le titre L’Orda del Vento.

Couverture de l’édition américaine de La Horde du Contrevent, d’Alain

Damasio, publiée sous le titre Horde of the Counterwind, dans une

traduction d’Alexander Dickow (Abrams Press)

De la bande dessinée à Clair Obscur: Expedition 33

En 22 ans, La Horde du Contrevent a également dépassé le cadre du roman. Depuis 2017, le dessinateur Éric Henninot en réalise une adaptation en bande dessinée chez Delcourt. La série compte désormais cinq tomes. Le dernier, Norska, est paru le 1er octobre dernier.

Dans un entretien accordé à ActuaLitté, Éric Henninot racontait les difficultés rencontrées pour transformer un texte fondé sur le mouvement, la sensation et la multiplicité des voix en récit graphique. Damasio l'avait notamment encouragé à ne pas simplement reproduire son roman, mais à se l'approprier.

Le studio français Sandfall Interactive a également reconnu s’être inspiré de La Horde du Contrevent pour son jeu Clair Obscur: Expedition 33, sorti en avril 2025. Ce lien est désormais mis en avant par Abrams dans la présentation commerciale de l’édition américaine, qui cite explicitement le jeu vidéo pour faire connaître le roman aux lecteurs anglophones.

Alain Damasio en tournée américaine

Pour accompagner cette première publication en anglais, Alain Damasio sera présent aux États-Unis du 19 au 28 octobre, avec le soutien de la Villa Albertine, établissement culturel français chargé notamment de favoriser les échanges artistiques et intellectuels entre la France et les États-Unis.

La programmation littéraire d'automne de la Villa Albertine prévoit plusieurs rencontres à San Francisco, dans la région de Los Angeles et à New York. L'auteur doit notamment participer au festival Litquake, le 20 octobre à San Francisco, aux côtés d'Alexander Dickow et d'Edward Gauvin. D'autres rencontres sont annoncées à l'université de Santa Clara, à l'université de Californie du Sud et à Culver City.

Le 27 octobre, Alain Damasio doit également échanger avec Emily Hockaday à la Villa Albertine de New York.

Crédits photo : Alain Damasio (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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