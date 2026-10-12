Festivals et salons du livre en danger : deux jours à Paris pour changer la donne

À quoi servent les festivals du livre lorsque la lecture recule et que les budgets se resserrent ? À vendre des ouvrages, à faire rencontrer les écrivains, ou à inventer de nouvelles façons de donner envie de lire ? Les 3 et 4 novembre 2026, les États généraux des festivals et salons du livre reviennent à la Maison de la Poésie, à Paris. Pour cette troisième édition, la Sofia dévoile son programme et ouvre les inscriptions. Deux jours pour se retrouver, comparer ses pratiques et regarder en face l’avenir des manifestations littéraires, avec en feuille de route débats, partage d'expériences et réflexion collective.

Du cerveau aux publics : deux jours de débats

Mardi 3 novembre, la neuropsychologue Sylvie Chokron donnera le ton avec « Ce que la lecture fait au cerveau ». Suivront une intervention du « Plaidoyer pour le livre et la lecture », puis une discussion sur les festivals comme ambassadeurs de la lecture. Comment faire d’une rencontre avec un auteur autre chose qu’un rendez-vous ponctuel ? Comment toucher ceux qui ne franchissent jamais la porte d’un salon ?

L’après-midi explorera les manifestations jeunesse, la place de la non-fiction dans les programmations et l’inclusion. Une séquence plus mordante, « Occasion, IA, etc. : guide des mauvaises pratiques en festival », promet d’interroger les usages qui crispent la profession. La soirée marquera les quinze ans du réseau RELIEF, avant la remise des Grands Prix Sofia de l’action culturelle 2026 et un cocktail.

Le lendemain, une étude nationale conduite par le ministère de la Culture, avec la Sofia et trois réseaux professionnels, éclairera la situation économique des événements et leur apport culturel et social. Suivront le lancement de la plateforme « Cooprog Livre et Lecture » et un débat sur les festivals, partenaires essentiels des éditeurs. Le programme demeure en cours de finalisation.

La Sofia, bien davantage qu’un financeur

La Société française des intérêts des auteurs de l’écrit, administrée à parité par auteurs et éditeurs, accompagne près de 300 festivals et salons chaque année. Son action culturelle s’appuie notamment sur la part de 25 % de la rémunération pour copie privée destinée, par la loi, au soutien de la création, de la diffusion et de l’éducation artistique et culturelle.

L’aide accordée n’est pas un chèque automatique : les organisateurs doivent notamment rémunérer les auteurs intervenants selon les tarifs applicables et formaliser leurs interventions par un contrat transmis en amont.

Une enquête du réseau RELIEF, publiée au printemps, rappelle ce qui se joue au-delà des jours de fête : parmi les répondants, 86 % des structures mènent des actions toute l’année. Ateliers, écoles, bibliothèques : la médiation ne s’arrête pas aux signatures.

C’est toute l’utilité de ces rencontres : mettre autour de la table celles et ceux qui font vivre les livres dans les territoires, alors que les charges augmentent et que les moyens peinent à suivre. Direction de salon, médiation, édition, programmation, collectivité : chacun peut y trouver des idées, des contacts et des réponses à des difficultés très concrètes. Au-delà des conférences, ces discussions informelles peuvent déboucher sur des coopérations.

Comment participer ?

Les inscriptions sont ouvertes, avec priorité aux organisateurs de manifestations littéraires et le programme dévoilé sur le même site. Les places sont limitées et la participation ne devient effective qu’après confirmation de la Sofia. Le formulaire permet de choisir les journées, déjeuners et soirée du 3 novembre. Une retransmission en direct est également annoncée, accessible sans inscription. Rendez-vous à la Maison de la Poésie, passage Molière, 157 rue Saint-Martin, Paris 3e.

De 2023 à 2026, un secteur qui cherche son souffle

En mars 2023, les premiers États généraux, organisés sur deux jours, dressaient la carte d’un paysage foisonnant mais économiquement fragile. Modèles de financement, place de la copie privée, bénévolat et conséquences de la crise sanitaire : l’urgence était de comprendre comment tenir, et à quelles conditions.

En octobre 2024, plus de 200 participants se retrouvaient pour une journée centrée sur les rémunérations, l’équilibre des structures, leur accessibilité et leur transition écologique. Une enquête de la Sofia, fondée sur 122 réponses d’organisateurs soutenus, donnait alors une première mesure des fragilités du secteur, sans prétendre en dresser un inventaire exhaustif. Le dossier d’ActuaLitté en restitue les chiffres, les débats et les voix des professionnels présents.

En 2026, la question change d’échelle : après avoir parlé de survie et de conditions de travail, il s’agit aussi de prouver ce que ces rendez-vous produisent pour les lecteurs, les territoires et les auteurs. Et de mieux le faire reconnaître.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Dépêche

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