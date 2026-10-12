Rentrée littéraire 2026 : les dix romans préférés des libraires indépendants

Lancée en juillet 2022, l’initiative invite les libraires indépendants à choisir leurs titres préférés parmi les romans francophones et étrangers publiés à la rentrée littéraire, entre août et septembre. L’objectif est de faire connaître leurs choix de lecture au-delà de leurs propres librairies.

La participation progresse cette année, avec 1904 votes contre 1633 en 2025, pour un nombre identique de libraires participants. Autre particularité : contrairement à la sélection de l'an dernier, qui comprenait notamment James de Percival Everett, traduit par Anne-Laure Tissut (L'Olivier), le palmarès 2026 ne comporte aucun ouvrage traduit.

Les dix livres retenus pour la rentrée 2026

Ceux qui nous frappent, d’Anaïs Llobet (Les Léonides)

Journaliste et romancière, Anaïs Llobet imagine le procès de Charles Levain, accusé de harcèlement moral ayant conduit au suicide de son ancienne compagne, Sara Messina, championne de boxe. À travers trois journées d’audience, le roman interroge les violences conjugales, l’emprise psychologique et les limites de la justice.

À voix haute, de Polina Panassenko (L’Olivier)

Après Tenir sa langue, récompensé par le Prix Femina des lycéens 2022, Polina Panassenko raconte le retour en Russie d’une jeune femme ayant grandi en France. Venue étudier le théâtre à Moscou, elle enquête sur les secrets de sa famille et découvre l’histoire d’un ancêtre victime des répressions staliniennes. Le roman a reçu le Prix littéraire Le Monde 2026.

C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien (Grasset)

Premier roman de l’écrivain québécois d’origine haïtienne, le livre suit Jonas Dorléon, professeur contraint de fuir Haïti après l’embrasement de son quartier de Port-au-Prince. Son parcours le conduit à travers plusieurs pays des Amériques, avec l’espoir de rejoindre le Canada. L’ouvrage a notamment remporté le Prix du roman Fnac 2026.

Mais l’auteur se retrouve depuis au cœur d’une importante polémique : soupçons de recours à l’intelligence artificielle pour son roman, qu’il conteste, et révélations de plagiats dans plusieurs de ses textes antérieurs. L’Académie Goncourt a retiré son livre de la sélection 2026, tandis que le jury du Prix Strasbourg Espoir CIC lui a retiré sa récompense.

Le jury du Renaudot l’a maintenu, malgré la polémique, comme les Défricheurs donc. Selon Edelweiss, les votes se sont poursuivis jusqu’au début du mois d’octobre, alors que les premières accusations remontent au 21 septembre.

Joseph dans la nuit, d’Olivier Grondeau (L’Iconoclaste)

Arrêté en Iran en octobre 2022 et libéré après 887 jours de détention, Olivier Grondeau revient sur les 72 premiers jours de son enfermement. Dans ce récit autobiographique, il raconte les interrogatoires, la solitude et les ressources qu’il mobilise pour résister, notamment la poésie et les souvenirs de ses proches.

Congés payés, de Tiffany Tavernier (Sabine Wespieser éditeur)

Romancière et scénariste, Tiffany Tavernier situe son nouveau livre durant l’été 1937. Emma, ouvrière parisienne qui élève seule son fils, découvre pour la première fois les vacances et l’océan grâce à Luis, un ami de son mari disparu. À Biarritz, ces quinze jours bouleversent son rapport au travail, à l’amour et à sa propre liberté.

Ne cherche pas le chaos, de Marion Brunet (Albin Michel)

L’autrice de L’Été circulaire et de Nos armes raconte l’histoire de Pablo, exilé chilien installé en France depuis plus de trente ans. Lorsque sa fille Victoria part seule au Chili et cesse de donner des nouvelles, il doit retourner dans le pays qu’il a fui. Le roman explore les traces laissées par la dictature et le silence entre les générations.

La Dame de la Seine, de Claire Duvivier (Aux Forges de Vulcain)

Connue notamment pour son cycle de fantasy La Tour de Garde, Claire Duvivier se tourne vers le roman historique et l’uchronie. En 1593, Christopher Marlowe, dramaturge anglais contemporain de Shakespeare, échappe à une rixe et rejoint une mission d’espionnage à Paris, alors dominé par les tensions religieuses.

Un marché noir, de Bérénice Pichat (Les Avrils)

Après La Petite Bonne, récompensé par le Prix des Libraires 2025, Bérénice Pichat revient sur la Seconde Guerre mondiale. À Paris, en 1943, Servane, une adolescente engagée dans un réseau clandestin, croise la route de Paul, trafiquant habitué aux arrangements. Le roman interroge les frontières entre résistance, survie et compromission sous l’Occupation.

De l’autre côté du lac, de Sylvain Prudhomme (Minuit)

Lauréat du Prix Femina 2019 pour Par les routes, Sylvain Prudhomme situe son nouveau roman près d’un lac de haute montagne, aux abords d’une réserve naturelle interdite aux humains. Une photographe travaillant avec des chercheurs remarque d’étranges phénomènes, avant qu’un corps soit découvert. Quelques mois plus tard, elle disparaît à son tour.

La Dernière des Wilberforce, de Julia Kerninon (L’Iconoclaste)

L’autrice de Liv Maria et de Sauvage construit un roman à suspense autour de deux familles liées par des étés passés sur une presqu’île. Dix ans après avoir quitté les lieux, Waldo revient pour une réception organisée par sa mère, écrivaine célèbre. Cette réunion ravive les souvenirs de l’adolescence et les circonstances de plusieurs drames familiaux.

Les dix titres ont été retenus parmi les parutions de la rentrée littéraire 2026, à partir des votes exprimés sur la plateforme professionnelle Edelweiss. Certains noms figuraient déjà dans les précédentes éditions. Bérénice Pichat avait été retenue en 2024 pour La Petite Bonne (Les Avrils), tandis que Sylvain Prudhomme apparaissait dans la sélection 2023 avec L’Enfant dans le taxi (Minuit).

Crédits photo : Thélyson Orélien (©JF PAGA, Grasset)

Par Hocine Bouhadjera

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