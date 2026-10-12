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Rentrée littéraire 2026 : les dix romans préférés des libraires indépendants

Les Défricheurs de la rentrée littéraire ont dévoilé leur sélection 2026. 10 ouvrages ont été retenus à l’issue d’un vote réunissant 470 libraires de 250 librairies indépendantes. Organisée par la plateforme Edelweiss, avec le Syndicat de la librairie française (SLF) et leslibraires.fr, cette cinquième édition a recueilli 1904 votes.

Le 12/10/2026 à 16:34 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

12/10/2026 à 16:34

Hocine Bouhadjera

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Lancée en juillet 2022, l’initiative invite les libraires indépendants à choisir leurs titres préférés parmi les romans francophones et étrangers publiés à la rentrée littéraire, entre août et septembre. L’objectif est de faire connaître leurs choix de lecture au-delà de leurs propres librairies.

La participation progresse cette année, avec 1904 votes contre 1633 en 2025, pour un nombre identique de libraires participants. Autre particularité : contrairement à la sélection de l'an dernier, qui comprenait notamment James de Percival Everett, traduit par Anne-Laure Tissut (L'Olivier), le palmarès 2026 ne comporte aucun ouvrage traduit.

Les dix livres retenus pour la rentrée 2026

Ceux qui nous frappent, d’Anaïs Llobet (Les Léonides)

Journaliste et romancière, Anaïs Llobet imagine le procès de Charles Levain, accusé de harcèlement moral ayant conduit au suicide de son ancienne compagne, Sara Messina, championne de boxe. À travers trois journées d’audience, le roman interroge les violences conjugales, l’emprise psychologique et les limites de la justice. 

À voix haute, de Polina Panassenko (L’Olivier)

Après Tenir sa langue, récompensé par le Prix Femina des lycéens 2022, Polina Panassenko raconte le retour en Russie d’une jeune femme ayant grandi en France. Venue étudier le théâtre à Moscou, elle enquête sur les secrets de sa famille et découvre l’histoire d’un ancêtre victime des répressions staliniennes. Le roman a reçu le Prix littéraire Le Monde 2026.

C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien (Grasset)

Premier roman de l’écrivain québécois d’origine haïtienne, le livre suit Jonas Dorléon, professeur contraint de fuir Haïti après l’embrasement de son quartier de Port-au-Prince. Son parcours le conduit à travers plusieurs pays des Amériques, avec l’espoir de rejoindre le Canada. L’ouvrage a notamment remporté le Prix du roman Fnac 2026.

Mais l’auteur se retrouve depuis au cœur d’une importante polémique : soupçons de recours à l’intelligence artificielle pour son roman, qu’il conteste, et révélations de plagiats dans plusieurs de ses textes antérieurs. L’Académie Goncourt a retiré son livre de la sélection 2026, tandis que le jury du Prix Strasbourg Espoir CIC lui a retiré sa récompense.

Le jury du Renaudot l’a maintenu, malgré la polémique, comme les Défricheurs donc. Selon Edelweiss, les votes se sont poursuivis jusqu’au début du mois d’octobre, alors que les premières accusations remontent au 21 septembre.

Joseph dans la nuit, d’Olivier Grondeau (L’Iconoclaste)

Arrêté en Iran en octobre 2022 et libéré après 887 jours de détention, Olivier Grondeau revient sur les 72 premiers jours de son enfermement. Dans ce récit autobiographique, il raconte les interrogatoires, la solitude et les ressources qu’il mobilise pour résister, notamment la poésie et les souvenirs de ses proches.

Congés payés, de Tiffany Tavernier (Sabine Wespieser éditeur)

Romancière et scénariste, Tiffany Tavernier situe son nouveau livre durant l’été 1937. Emma, ouvrière parisienne qui élève seule son fils, découvre pour la première fois les vacances et l’océan grâce à Luis, un ami de son mari disparu. À Biarritz, ces quinze jours bouleversent son rapport au travail, à l’amour et à sa propre liberté.

Ne cherche pas le chaos, de Marion Brunet (Albin Michel)

L’autrice de L’Été circulaire et de Nos armes raconte l’histoire de Pablo, exilé chilien installé en France depuis plus de trente ans. Lorsque sa fille Victoria part seule au Chili et cesse de donner des nouvelles, il doit retourner dans le pays qu’il a fui. Le roman explore les traces laissées par la dictature et le silence entre les générations.

La Dame de la Seine, de Claire Duvivier (Aux Forges de Vulcain)

Connue notamment pour son cycle de fantasy La Tour de Garde, Claire Duvivier se tourne vers le roman historique et l’uchronie. En 1593, Christopher Marlowe, dramaturge anglais contemporain de Shakespeare, échappe à une rixe et rejoint une mission d’espionnage à Paris, alors dominé par les tensions religieuses.

Un marché noir, de Bérénice Pichat (Les Avrils)

Après La Petite Bonne, récompensé par le Prix des Libraires 2025, Bérénice Pichat revient sur la Seconde Guerre mondiale. À Paris, en 1943, Servane, une adolescente engagée dans un réseau clandestin, croise la route de Paul, trafiquant habitué aux arrangements. Le roman interroge les frontières entre résistance, survie et compromission sous l’Occupation.

De l’autre côté du lac, de Sylvain Prudhomme (Minuit)

Lauréat du Prix Femina 2019 pour Par les routes, Sylvain Prudhomme situe son nouveau roman près d’un lac de haute montagne, aux abords d’une réserve naturelle interdite aux humains. Une photographe travaillant avec des chercheurs remarque d’étranges phénomènes, avant qu’un corps soit découvert. Quelques mois plus tard, elle disparaît à son tour.

La Dernière des Wilberforce, de Julia Kerninon (L’Iconoclaste)

L’autrice de Liv Maria et de Sauvage construit un roman à suspense autour de deux familles liées par des étés passés sur une presqu’île. Dix ans après avoir quitté les lieux, Waldo revient pour une réception organisée par sa mère, écrivaine célèbre. Cette réunion ravive les souvenirs de l’adolescence et les circonstances de plusieurs drames familiaux.

Les dix titres ont été retenus parmi les parutions de la rentrée littéraire 2026, à partir des votes exprimés sur la plateforme professionnelle Edelweiss. Certains noms figuraient déjà dans les précédentes éditions. Bérénice Pichat avait été retenue en 2024 pour La Petite Bonne (Les Avrils), tandis que Sylvain Prudhomme apparaissait dans la sélection 2023 avec L’Enfant dans le taxi (Minuit).

Crédits photo : Thélyson Orélien (©JF PAGA, Grasset)

 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Ceux qui nous frappent

Anaïs Llobet

Paru le 26/08/2026

384 pages

Les Léonides

21,90 €

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A voix haute

Polina Panassenko

Paru le 21/08/2026

272 pages

Editions de l'Olivier

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C'était ça ou mourir

Thélyson Orélien

Paru le 19/08/2026

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Grasset & Fasquelle

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Joseph dans la nuit

Olivier Grondeau

Paru le 20/08/2026

227 pages

Iconoclaste (l')

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Tiffany Tavernier

Paru le 27/08/2026

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Sabine Wespieser Editeur

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Ne cherche pas le chaos

Marion Brunet

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304 pages

Albin Michel

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La Dame de la Seine

Claire Duvivier

Paru le 21/08/2026

273 pages

Aux Forges de Vulcain

21,00 €

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Un marché noir

Bérénice Pichat

Paru le 20/08/2026

250 pages

Les Avrils

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De l'autre côté du lac

Sylvain Prudhomme

Paru le 27/08/2026

288 pages

Les Editions de Minuit

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La dernière des Wilberforce

Julia Kerninon

Paru le 20/08/2026

278 pages

Iconoclaste (l')

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L’été 2026 de la librairie française dans tous ses états. D’une ancienne imprimerie ardéchoise à un café peuplé de chats dans les Vosges, en passant par des enseignes centenaires qui cherchent un repreneur, ActuaLitté fait le tour de ces petites et grandes histoires où se croisent fragilité économique, transmission et envie persistante de réinventer le métier.

13/08/2026, 18:22

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La librairie Kléber demande aux Strasbourgeois de raconter son histoire

Photos, marque-pages, programmes de rencontres, dédicaces ou simples souvenirs : la librairie Kléber lance un appel aux Strasbourgeois pour reconstituer une histoire dont elle possède finalement peu d’archives. L’établissement, actuellement en rénovation, envisage d’exposer une partie de ces documents dans un petit espace consacré à sa mémoire lors de sa réouverture.

10/08/2026, 16:55

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Fear of the dark, un manga d'horreur par Raion Éditions

Avec Fear of the Dark, Raion Éditions vous invite à découvrir un manga d’horreur hongkongais signé Wai On, inédit en France. Ce récit complet en un volume mêle fascination pour le paranormal, culture du direct et question vertigineuse : jusqu’où peut-on aller pour obtenir des images que personne n’a jamais vues ? Projet porté par WAI ON et Raion Éditions. 

12/10/2026, 18:00

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Festivals et salons du livre en danger : deux jours à Paris pour changer la donne

Bien davantage que des rendez-vous littéraires, les festivals et salons du livre jouent un rôle essentiel dans la rencontre entre auteurs, éditeurs et lecteurs, ainsi que dans la vie culturelle des territoires. Mais comment préserver leur avenir et renforcer leur influence ? Les 3 et 4 novembre 2026, à Paris, la Sofia, organisme de gestion collective qui soutient près de 300 manifestations chaque année, réunit les professionnels pour l'Acte III des États généraux. Les inscriptions sont ouvertes.

12/10/2026, 17:00

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L'extrême droite entre au bureau de la commission culture du Sénat

En cette rentrée parlementaire forcément marquée par l'échéance présidentielle à venir, Assemblée nationale et Sénat ont procédé au renouvellement des bureaux de leurs commissions dédiées à la Culture. Dans la foulée des élections sénatoriales, un sénateur d'extrême droite siège désormais parmi les vice-présidents de la commission culture de la chambre haute.

12/10/2026, 15:48

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Chacha et Zali : deux petits héros sourds font leur entrée dans la littérature jeunesse

Atama Éditions lance Chacha et Zali, une collection jeunesse destinée aux enfants de 2 à 6 ans, dont les deux héros sont sourds. Le premier album, Chacha porte des appareils auditifs, raconte le parcours d’un enfant qui découvre sa surdité et son appareillage. Écrit par deux professionnelles qui accompagnent des enfants sourds et leurs familles, l’album associe histoire, illustrations et langue des signes française (LSF). Projet porté par Stéphanie Trémeau et Cécile Rousse.

12/10/2026, 15:47

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Bibliothèques pénitentiaires : au Havre, l'État reconnait sa défaillance

Les prisons ont, en France, l'ambition de préparer les personnes détenues à leur réinsertion dans la société. Mais, dans les faits, les moyens nécessaires manquent cruellement. Une réalité qu'illustre le centre pénitentiaire du Havre, au sein duquel les bibliothèques ne sont plus accessibles depuis... 2023.

12/10/2026, 15:47

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Agatha Christie : son appartement de Chelsea et le manoir de sa sœur sont à vendre

L'appartement de Chelsea où Agatha Christie a travaillé pendant près de trois décennies et Abney Hall, manoir du Grand Manchester lié à son enfance et à plusieurs romans, sont proposés à la vente. Il faut compter 1,95 million £ pour le premier, plus de 3,75 millions pour le second. Derrière cette coïncidence immobilière, deux chapitres très différents de la vie de la reine du crime.

12/10/2026, 15:33

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Les Éditions Cercle d’Art quittent Les Belles Lettres pour rejoindre Madrigall

À compter du 1er janvier 2027, les Éditions Cercle d’Art, maison spécialisée dans les livres d’art et appartenant au groupe Richard Mille, confieront leur diffusion à la Sofédis et leur distribution à la Sodis, deux filiales de Madrigall. L’accord comprend également l’accompagnement des équipes export du groupe, un enjeu particulièrement important pour cette maison qui a réalisé près de 80 % de son chiffre d’affaires à l’export en 2024.

12/10/2026, 15:05

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Gates of Krystalia : le jeu de rôle animé et isekai poursuit son aventure avec Lumina

Gates of Krystalia est un jeu de rôle sur table inspiré des anime, des JRPG (jeu de rôle japonais) et du genre isekai. Ici, pas de dés : chaque joueur utilise son propre jeu de cartes pour donner vie à son héros, affronter des créatures, maîtriser des techniques spectaculaires et écrire son histoire dans le monde fantastique de Lumina. Après plusieurs campagnes internationales, Gates of Krystalia revient avec Lumina, une nouvelle étape majeure de son univers. La campagne Ulule s'adresse notamment au public francophone et permet de découvrir le jeu, ses ouvrages illustrés et ses nouveaux contenus. Projet porté par Alberto Dianin et Andrea Ruggeri. 

12/10/2026, 13:29

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Allemagne : les Verts veulent des aides durables pour les petits éditeurs

En Allemagne, les Verts réclament un soutien public pérenne aux petites maisons d’édition indépendantes. Leur motion, déposée au Bundestag le 6 octobre, vise les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel moyen ne dépasse pas deux millions d’euros. Elle propose aussi de revoir l’attribution de deux prix fédéraux, après une polémique sur l’exclusion de librairies.

12/10/2026, 13:12

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Le Centre national du livre recrute Virginie Queste pour ses manifestations nationales

Virginie Queste a rejoint le Centre national du livre (CNL) en octobre, au poste de chargée de manifestations nationales, au sein de la délégation à la communication et aux événements littéraires, dirigée par Magali Fourmaintraux. 

12/10/2026, 12:53

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Face à l'IA, 37 % des traducteurs littéraires interrogés envisageraient de changer de métier

Une enquête européenne menée auprès de 1785 traducteurs littéraires révèle que 37 % ont songé à changer de profession, tandis que près de 30 % déclarent subir les conséquences économiques de l'intelligence artificielle. Moins de commandes, rémunérations dégradées, multiplication des propositions de correction de textes produits par des machines : à la Foire de Francfort, ces résultats ont relancé les discussions sur les garanties que les éditeurs et les organismes de soutien peuvent apporter aux professionnels.

12/10/2026, 11:45

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La langue française n'ignore plus la climatonégation

À mesure qu'il touche directement nos conditions matérielles et physiques d'existence, y compris en France métropolitaine, il devient de plus en plus difficile de nier le bouleversement climatique. Certains s'y appliquent pourtant, encore et encore : ce sont les climatonégateurs et climatonégatrices, indique la Commission d'enrichissement de la langue française.

12/10/2026, 10:46

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Brésil : la justice exige la suppression d'un groupe Facebook consacré aux livres piratés

Plus de 47 000 membres, des manuels juridiques échangés en PDF et, après des années de procédure, une suppression ordonnée par la justice. Au Brésil, le contentieux opposant l'Association brésilienne des droits reprographiques (ABDR) à un groupe Facebook de partage illégal d'ouvrages fait l'objet d'une confirmation judiciaire annoncée le 6 octobre 2026 par le syndicat national des éditeurs.

12/10/2026, 10:28

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Du livre de poche au beau livre : aménager une bibliothèque murale adaptée à ses lectures

Romans contemporains, classiques de la littérature, bandes dessinées ou beaux livres illustrés : les collections de livres ne se ressemblent pas, et leur rangement mérite un aménagement adapté. Dans un salon, un bureau ou une chambre, la bibliothèque murale permet d'organiser ses ouvrages tout en intégrant le rangement à la décoration intérieure. Elle peut occuper un pan de mur entier ou se limiter à quelques étagères murale de livres au-dessus d'un meuble. Voici sept pistes pour concevoir une bibliothèque murale adaptée à ses habitudes de lecture et à son intérieur.

10/10/2026, 09:58

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La Divine comédie en réalité virtuelle : voyage en enfer avec Dante

La Bibliothèque universitaire de Naples réunit, pour la première fois, toutes les éditions illustrées de la Divine Comédie conservées dans ses fonds, des incunables aux impressions du XVIIe siècle. Ouverte le 4 octobre, l’exposition Dante ai torchi ajoute aux vitrines un dispositif immersif : le public peut suivre Dante et Virgile aux portes de l’Enfer, puis entrer dans la reconstitution virtuelle d’un atelier d’imprimerie de la Renaissance.

10/10/2026, 09:00

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Guy Scarpetta, grand défenseur de l'“impureté” artistique, est mort

L'écrivain, essayiste et critique d'art Guy Scarpetta est mort le 28 septembre 2026 à Paris, à l'âge de 79 ans, nous apprennent les éditions Tristram. Figure des revues Tel Quel, Art Press et La Règle du jeu, il avait consacré son œuvre aux échanges entre littérature, théâtre, musique et arts visuels. 

09/10/2026, 16:33

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Censure de la fresque de Chloé Wary : la mairie de Champigny-sur-Marne condamnée

Le tribunal judiciaire de Paris indique, dans une décision publiée le 1er octobre dernier, que la commune de Champigny-sur-Marne s'est rendue coupable d'une « atteinte au droit moral » de l'autrice Chloé Wary, en procédant à la destruction de son œuvre. Après trois ans de procédure, l'effacement d'une fresque réalisée avec l'aide des habitants vaut une condamnation à la municipalité.

09/10/2026, 15:50

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"Maman, je veux faire le sport avec toi !" : l’histoire d’une box qui fait bouger les enfants sans écran

Et si bouger trouvait naturellement sa place dans la journée des enfants, au même titre que manger, se brosser les dents ou lire une histoire avant de dormir ? Entre les journées bien remplies, les écrans et les activités à organiser, le mouvement peut vite devenir une case supplémentaire dans l’emploi du temps.  

09/10/2026, 13:08

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Panthéonisation d'Olympe de Gouges : l'Assemblée nationale renvoie le RN à ses études

Olympe de Gouges ne participera pas à la « dédiabolisation » du Rassemblement national. Le parti d'extrême droite n'a pas réussi à convaincre l'Assemblée nationale de voter sa proposition de résolution, ce jeudi 8 octobre en fin d'après-midi. 133 votes « pour » ont été enregistrés, et 158 « contre ».

09/10/2026, 11:57

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Maria au pays de l’enchantement : un livre jeunesse poétique entièrement illustré à l’aquarelle

Et si l’émerveillement devenait une façon de grandir ? Avec Maria au pays de l’enchantement, deux créatrices alsaciennes invitent les enfants à pousser la porte d’un monde où chaque rencontre peut changer le regard que l’on porte sur les autres et sur la nature. Né d’une histoire imaginée au départ pour une petite fille, ce projet artisanal mêle écriture et aquarelle pour donner vie à un univers sensible, peuplé de personnages attachants et de paysages enchanteurs. Une parenthèse hors du temps, où l’imaginaire devient un terrain de découvertes, de courage, de partage et d’émerveillement. Un récit qui invite petits et grands à retrouver la magie des choses simples et à regarder le vivant avec un peu plus de curiosité. Projet porté par Mathilde Vargas et Mélanie Sutter.

09/10/2026, 09:40

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Ukraine : quand les voix de l’exil se mettent à chanter

Dans Le Chœur ukrainien, Coralie Grimand raconte la rencontre d’une narratrice française avec une chorale formée autour de la diaspora ukrainienne et rejointe, depuis l’invasion russe, par de nouveaux exilés. À travers les voix de Svitlana, Valentyn, Tetyana et d’autres, le récit mêle histoires de départ, mémoire, guerre et chant collectif. L’autrice revient ici sur la naissance du livre, son rapport à l’Ukraine et la place qu’y occupent la musique et la littérature.

08/10/2026, 17:33

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Qui pour sanctionner les organismes de gestion des droits d'auteur ?

Le Premier ministre, sur un rapport de la ministre de la Culture, a signé un décret nommant les membres du collège des sanctions de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins. Celui-ci est intégré à la Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins, elle-même placée auprès de la Cour des comptes.

08/10/2026, 16:23

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Du podcast au papier : naissance du magazine COMPLORAMA

COMPLORAMA, c'est le nouveau magazine consacré à l'analyse des dérives complotistes et aux enjeux de la désinformation, dirigé par Rudy Reichstadt. Face à la multiplication des théories du complot et à la crise de confiance dans l'information, la rédaction de Conspiracy Watch, qui observe et décrypte ces phénomènes depuis près de vingt ans, signe ce magazine de 164 pages pour les analyser et en comprendre mieux les ressorts, les acteurs et les évolutions. Projet porté par Rudy Reichstadt.

08/10/2026, 13:24

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Langues régionales : une loi pour en faire un principe fondamental de la République

Déposée le lundi 5 octobre dernier à l'Assemblée nationale, une proposition de loi constitutionnelle souhaite inscrire « le respect de l’usage, de la promotion et de la protection des langues régionales » au sein de la Constitution française. Un ajout à son article 2 permettrait « de concilier la protection de la langue française avec la sauvegarde et la promotion des langues régionales », selon les députés qui la portent.

08/10/2026, 12:27

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L'Harmattan : au tribunal, un nouveau revers pour Xavier Pryen

Exclusif — En conflit ouvert avec son oncle Denis Pryen, le directeur du groupe L'Harmattan, Xavier Pryen, avait saisi la justice, estimant que les critiques sur sa gestion de l'entreprise appartenaient aux registres du « dénigrement » et de la « désorganisation ». Le tribunal judiciaire de Paris a annulé l'assignation, qui relevait plutôt de la diffamation mais n'a pas respecté les formalités légales. 

08/10/2026, 12:23

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Jeu de cartes Mon Rituel et Moi : quand prendre soin de soi devient ludique et intuitif

Véritable outil de développement personnel, ce jeu de cartes est plus qu’un oracle, c’est un compagnon de route pour prendre un temps pour soi, créer de l’espace en soi et écouter ce qu’il se passe à l’intérieur, se sentir plus aligné.e, libérer des tensions et retrouver de l’énergie. Entre livre, oracle et cahier d'exercices, Mon Rituel et Moi invite à explorer de façon ludique et intuitive les univers suivants : "j’habite mon corps", "je fais circuler mon énergie", "je respire et je me recentre", "je me reconnecte à la nature", "j’ouvre mon coeur", "je transforme mon esprit", "je m’inspire des sagesses ancestrales", "je libère mon intuition et ma créativité", "j’harmonise mon énergie". Projet porté par Stéphanie Piton.

08/10/2026, 09:44

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La défense de la liberté de publier honorée à la Foire de Francfort

La Foire internationale du livre de Francfort a abrité la remise du premier Freedom of Expression Defenders Award [Prix des défenseurs de la liberté d'expression, NdR], décerné par l'Union internationale des éditeurs (UIE, ou International Publishers Association en version originale). L'organisation américaine The Media Coalition ouvre le palmarès.

08/10/2026, 09:26

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NetGalley et Edelweiss sous le même toit : Valsoft rachète Firebrand

Le canadien Valsoft, déjà propriétaire d’Edelweiss, reprend à Media Do le Firebrand Group, qui rassemble Firebrand Technologies, NetGalley et Supadu. L’opération place sous un même actionnaire deux plateformes majeures de services de presse numériques, tout en ajoutant des outils de métadonnées, de création de sites et de vente directe. Media Do chiffre la transaction à 20 millions de dollars américains.

07/10/2026, 15:28

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Partager le mythe de Cthulhu avec les tout-petits

Depuis une douzaine d’années, Juliane Bosch réinvente les grands classiques pour les raconter à ses enfants. Maintenant qu’ils sont grands, elle s’est dit qu’elle allait continuer pour les enfants des autres.
C’est comme ça qu’est né Cthulhu, le Rêveur Ancien, un album illustré basé sur L’appel de Cthulhu, la nouvelle la plus connue de H. P. Lovecraft. Projet porté par Juliane Bosch.

 

07/10/2026, 12:53

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Une aventure naturaliste à la portée de tous et qui commence à notre porte

L’enchantement est partout… : voilà ce que ce livre hors du commun nous donne à voir, à travers un joyeux patchwork de photos et d’illustrations superbes, qui nous rappellent que l’enchantement est partout… Projet porté par Stéphane Hette et Marcello Pettineo.

07/10/2026, 10:25

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Le CNL en danger : “Les maisons d’édition doivent aussi prendre position clairement”

La mobilisation contre la disparition programmée du Centre national du livre comme établissement public s’élargit. Ce 6 octobre, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et la Ligue des auteur·ices professionnels apportent leur soutien au CNL et demandent aux maisons d’édition de prendre clairement position. Leur intervention survient trois semaines après une audition particulièrement nourrie de la direction du Centre au Sénat.

06/10/2026, 18:33

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Liban : 40 000 livres déjà réunis pour reconstruire les bibliothèques détruites

Le 7 octobre, à Beyrouth, le Réseau national pour la protection des bibliothèques, des archives et du patrimoine culturel au Liban, Tālīd, donnera une nouvelle ampleur à sa campagne « Un million de livres pour le Liban ». Plus de 40.000 ouvrages ont déjà été collectés. L’objectif : reconstituer des fonds dispersés ou détruits, rééquiper les établissements touchés et remettre des livres à disposition des populations déplacées.

06/10/2026, 17:01

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Bertelsmann veut imprimer jusqu’à 1,5 million de livres à la demande par an

À partir d’avril 2027, Bertelsmann disposera à Gütersloh d’une nouvelle chaîne d’impression à la demande pensée pour les très petits tirages. Environ un million d’exemplaires sont prévus durant la première année d’exploitation, pour une capacité annuelle pouvant atteindre 1,5 million. Développé avec Penguin Random House Allemagne, le dispositif doit aussi s’ouvrir aux éditeurs extérieurs au groupe : derrière l’outil industriel, ce sont notamment la disponibilité durable des fonds et la réduction des stocks qui sont visées.

06/10/2026, 15:19

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Jeffrey Archer : une vie entre best-sellers, politique et prison

Jeffrey Archer est mort lundi 5 octobre à l’âge de 86 ans. Son éditeur HarperCollins a annoncé que l’écrivain britannique était décédé « subitement et paisiblement » à son domicile, entre deux séances d’écriture. Auteur de Kane et Abel, des Chroniques des Clifton et de dizaines de romans, nouvelles et pièces de théâtre, il avait vendu plus de 300 millions de livres dans le monde. Son dernier roman, Adam & Eve, paraît ce 6 octobre, au lendemain de sa mort.

06/10/2026, 15:12

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Un livre négationniste suscite une plainte pour “contestation de crimes contre l’humanité”

Exclusif - Interdit de vente aux mineurs et de publicité par le ministère de l'Intérieur, le livre négationniste Encyclopédie de l'Holocauste : non censurée et non contrainte est désormais visé par une procédure contre X pour « contestation de crimes contre l’humanité, d’apologie de crimes contre l’humanité et de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine ou de l’appartenance à une religion ». Une plainte avec constitution de partie civile portée par l'association SOS Racisme.

06/10/2026, 15:08

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Le Journal spirituel du pape François paraîtra dans 94 pays

Plus de trente ans de notes personnelles de Jorge Mario Bergoglio vont rejoindre les librairies. La Libreria Editrice Vaticana annonce pour le 24 novembre 2026 une parution en cinq langues destinée à 94 pays. En France, Albin Michel mettra en vente le 25 novembre Le Journal spirituel du pape François, ouvrage dans lequel le cardinal Víctor Manuel Fernández, préfet du Dicastère pour la Doctrine de la foi et proche collaborateur de François, présente et commente des écrits consignés entre le 20 décembre 1992 et le 18 août 2024.

06/10/2026, 13:34

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