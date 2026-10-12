Fear of the dark, un manga d'horreur par Raion Éditions

À force de chercher les fantômes, ils finissent par répondre.

Poon Man-Kit, surnommé « le roi des fantômes », anime Fear of the Dark, un live dédié au paranormal où les internautes partagent leurs expériences. Malgré son succès, il n’a pourtant jamais été confronté à un véritable esprit.

Jusqu’au jour où son ami Wah lui propose une expérience extrême : assister en direct à une mort… et à la naissance d’une âme.

Mais ce qui devait être un coup d’éclat médiatique tourne rapidement au cauchemar. Car certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment jamais…

Crée par WAI ON, Fear of the Dark est un manga d’horreur qui suit la descente progressive de Poon Man-Kit, streameur spécialisé dans le paranormal, du succès médiatique à la malédiction spirituelle.

Dans la lignée de la J-Horror, entre Ring et La mort en ligne, le récit puise dans les croyances hongkongaises pour ancrer son surnaturel. Le streaming devient alors le théâtre de ces manifestations : un espace ou l’invisible fait irruption. Porté par un dessin d’une intensité saisissante, le manga donne forme à la violence des esprits et à l’impuissance humaine face à des forces qui échappent à toute logique.

La campagne Ulule vous permet de soutenir l’arrivée du livre en français et de choisir votre édition : une version classique à 7,95 €, également prévue en librairie, ou une édition collector à 12,95 €, réservée aux contributeurs. Des paliers avec goodies sont aussi proposées.

Si vous aimez les histoires qui vous font hésiter avant de regarder dans le noir, entrez dans Fear of the Dark. Mais souvenez-vous : certaines portes sont plus faciles à ouvrir qu’à refermer.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

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Par Projet Ulule

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