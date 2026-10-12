Chacha et Zali : deux petits héros sourds font leur entrée dans la littérature jeunesse

Chaque année en France, près de 800 nourrissons sont diagnostiqués avec une surdité bilatérale, soit environ un nouveau-né sur 1 000 (source : Inserm, « Troubles de l’audition – Surdités »). Pour ces enfants, comme pour les enfants entendants, les livres sont censés être un espace où l’on peut découvrir le monde, où l’on partage des expériences et où l’on peut retrouver des personnages qui nous ressemblent. Pourtant, les enfants sourds restent encore très peu représentés parmi les héros de la littérature jeunesse.

C’est précisément l’ambition de Chacha et Zali : proposer une nouvelle collection dans laquelle deux enfants sourds sont les héros de leurs propres histoires, avec leurs émotions, leurs parcours et leur quotidien.

Le projet est né d’une prise de conscience de Stéphanie Trémeau, éducatrice de jeunes enfants, et de Justine Niekrasz, psychologue clinicienne et musicothérapeute, toutes deux spécialisées dans l'accompagnement des enfants sourds : « Notre quotidien professionnel nous a amenées à constater que la majorité des enfants sourds n’aime pas lire. Nous souhaitons leur proposer des héros qui leur ressemblent et qui rencontrent des problématiques similaires aux leurs. Nous voulons ainsi les aider à découvrir le plaisir de la lecture, au travers de récits qui leur parlent, et soutenir à terme leur envie d’apprendre à lire. »

Cécile Rousse, illustratrice spécialisée dans les projets à forte dimension pédagogique, a ensuite rejoint le projet pour donner vie à l’univers de Chacha et Zali et aux différents personnages présents dans l’histoire.

Dans ce premier album, Chacha découvre sa surdité et commence son parcours d’appareillage. Il rencontre les professionnels qui l’accompagnent, apprivoise peu à peu de nouveaux sons et partage ses émotions avec ses parents et son amie Zali.

L’histoire a été imaginée pour aider les tout-petits à comprendre la surdité et à ouvrir le dialogue avec leur entourage.

Le livre intègre une version de l’histoire en langue des signes française (LSF), accessible via un QR code, ainsi que 12 mots signés. Il est également imprimé en France auprès d’un prestataire engagé dans l’inclusion professionnelle des personnes en situation de

handicap.

Le premier album de la collection est actuellement proposé en lancement participatif, jusqu’au 30 octobre 2026 sur la plateforme Ulule. La campagne permettra notamment de financer le premier tirage de l’album et la réalisation de sa version LSF.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

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Par Projet Ulule

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