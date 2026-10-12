L’Échelle de Judith : plonger pour mieux remonter

Un suspense en trompe-l’oeil

L’Echelle de Judith ne fait pas exception, où pulse un nouveau lagon aux eaux bleues comme l’innocence : la piscine de refroidissement d’une centrale nucléaire, basilique de béton violemment éclairée, surgie des pluies frissonnantes au détour d’une route de campagne vite réputée maudite car s’y produisent de dramatiques, d’inexplicables accidents.

Le drame devient vite fantasme collectif. L’effroi, qui dissout les faits avérés, floute aussi les fantômes. Les champs détrempés, les bois griffus cernant la centrale, la nuit glaciale où, colorées par les gyrophares, étincellent des gouttelettes de brouillard, engendrent des explications opposées, surnaturelles ou pseudo-scientifiques, autour du danger qui rôde.

Ces cheminées qui fabriquent leurs propres nuages cherchent-elles à enfumer le public en dissimulant, selon les uns, d’antiques maléfices, selon les autres, des fuites radioactives pernicieuses ? Dame blanche, séductrice perverse ? Rayons porteurs d’une mort invisible (mais aussi capables, on l’oublie trop vite, de désamorcer une bombe cellulaire au creux d’un corps menacé) ?

Point de vue omniscient assumé, rebondissements, anticipations comme autant de clins d’œil au lecteur… Tout est là pour poser les bases d’une intrigue à suspense. Laquelle, bien entendu, est un leurre.

Une échelle existentielle

Au sein de ce drame collectif mobilisant pouvoirs publics, journalistes et enquêteurs de toutes obédiences, se joue le drame intime de Judith, qui vient de perdre Marc. Au sein de Judith elle-même se joue un autre drame, qui la fera se perdre ou se retrouver.

Judith, comme son entourage, erre entre givre scintillant et brouillard opaque, entre obscurité pesante et éclairs de conscience vive. Mais ce sont ses propres noirceurs, ses propres lueurs, exacerbées au miroir de l’enquête, qui la minent ou l’animent. Elle ne participe ni à l’effervescence des recherches, ni aux expéditions nocturnes dans les bois interdits.

Elle ne compte que sur son vécu pour se noyer dans la lueur rouge d’une lampe de chevet, au fond d’un lit d’hôtel, ou pour émerger d’une plongée asphyxiante dans ses terreurs viscérales, s’éveillant à la solitude de sa chambre.

Avec ce quatrième opus, l’écriture de Galien Sarde acquiert une dimension nouvelle, qui passe par celle de sa protagoniste. Laure, l’héroïne éponyme du troisième, traversait le texte comme un hologramme fulgurant : inoubliable, mais immatérielle. Elle existait par le regard désirant des autres acteurs du récit, insaisissable, comme une silhouette exposée sur une scène, modelée par la « poursuite » de multiples projecteurs. Judith, elle, existe par son propre regard intériorisé, elle est charnelle et donc noire autant que lumineuse, d’une noirceur minée.

Jacob voyait les anges monter et descendre inlassablement l’échelle des cieux, gage d’alliance avec l’Eternel. Sur l’échelle de Judith, un seul ange sert de curseur au salut, Judith elle-même. Plonger, toucher le fond, remonter devient son quotidien, corps meurtri mais toujours désirant, lancé par un vent solaire irrésistible à sa propre recherche. Incessante, épuisante mise au point, épargnée de tout narcissisme.

Passent les voyageurs d’un train : « Chacun vaque à ses rêves », observe le narrateur. Judith, qui croyait n’avoir plus de rêves, vaque avant tout à sa réalité.

L’écriture de Galien Sarde est toujours là, immédiatement reconnaissable. Mais elle a pris de la patine. La patine tempère sans assombrir. Elle apporte ses propres nuances, suggère un poids de passé, une valeur ajoutée de profondeur et d’émotion.

Ouvrir le dernier roman d’un écrivain qu’on apprécie tient de la rencontre épisodique avec un ami de longue date. Il est bon de retrouver l’ami inchangé. Il est encore meilleur de découvrir en lui des traits plus accusés, des ouvertures neuves, qui orientent le lecteur vers des terres inexplorées. Et qui, une fois le livre refermé, l’incitent à rêver le suivant.

Anne-Catherine Blanc

Par Auteur invité

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