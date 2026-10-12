Un imprévu de Michel Layaz : fatuité quand tu nous tiens…

À la suite d’une panne de téléphone, voici notre business man perdu dans la bucolique campagne suisse et se retrouve invité à passer la soirée chez une inconnue qui reçoit des amies pour un jeu intriguant et savoureux : faire le procès d’un individu, personnage célèbre ou pas, vivant ou non. Notre PDG se prête au jugement de quatre femmes qui vont décortiquer sa vie lors d’un repas bien arrosé.

Réinterprétant la farce de Friedrich Dürrenmatt, Michel Layaz, avec malice, va au cours du récit, renverser les codes, aidé par la suffisance et l’orgueil du héros. Agissant avec finesse, celle qui endosse le rôle de procureur, va dérouler la vie de celui qui se dit innocent, en louant sa réussite sociale et la prospérité de son entreprise leader du marché mondial, et qui a su, avec beaucoup d’ingéniosité, rendre dépendants les agriculteurs des semences et des désherbants qu’il propose (ça ne vous rappelle pas une société bien connue ?).

Ivre d’orgueil et de bon vin, Erik Dogam se reconnait dans ce portrait flatteur et refuse la plaidoirie de l’avocate : non, il n’est pas un maillon quelconque du capitalisme, mais bel et bien acteur conscient de sa « success story » . Être innocent c’est minimiser sa réussite, c’est ne pas reconnaître le mérite autant que le cynisme qui l’ont conduit au sommet de sa carrière professionnelle.

L’orgueil et la vanité de ce PDG transforment son arrivisme en gloire, c’est en encensant son ascension qu’il gomme les risques qu’il fait courir à la biodiversité et oublie sans scrupules, les manipulations et autres coups bas. La réussite est mise en valeur, le non-respect humain est accessoire. Mais l’auteur par le biais de l’avocate nous pose cette question : dans un monde néo-libéral, sommes-nous en tant que consommateurs des acteurs d’un écocide à venir ou des victimes d’un système ?

Michel Layaz avec subtilité dénonce le cynisme de la mainmise de ces sociétés qui sous couvert d’améliorer le rendement agricole, ont su assouvir les agriculteurs à leur produit, mais aussi il pointe du doigt notre pierre apportée à l’édifice de cette économie. L’auteur nous interroge sur la perception de notre rôle au sein de la société : innocent, victime ou bourreau, c’est la manière dont nous nous percevons qui détermine notre identité, les autres ne sont que l’écho de ce que nous voulons bien paraître.

Ce roman est habile, intelligent et espiègle, l’auteur s’amuse à créer un piège dans lequel s’engouffrerait n’importe quel individu imbu de lui-même. La fatuité efface l’honnêteté, et quand l’estime de soi enrichit notre égo, même la lucidité s’altère jusqu’à proposer un portrait déformé.

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Et dans ce portrait que Michel Layaz tire une farce digne de Molière, un PDG autant pathétique que des Précieuses seraient ridicules… Comme quoi, la suffisance est intemporelle !

Par Christian Dorsan

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