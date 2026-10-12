La rage et la tendresse de Philippe Mouazan : le portrait d’un homme libre

Philippe Mouazan écrit magistralement la biographie de cet homme qui fut appelé sous les drapeaux en Algérie et qui en gardera un dégout profond pour la barbarie, un homme qui écrira dans la Vie Cathoholique des articles et éditos enflammés d’humanité.

La vie de Xavier Grall associé à la plume de Philippe Mouazan, est un livre dans lequel les mots sont portés par des vents d’ouest, des mots qui ne sont pas pour les peureux ou des marins d’eau douce, des phrases qui s’égouttent sur un tempérament imperméable aux honneurs, mais heureux des crachins d’été sous lesquels il est si bon de se promener.

À travers la Bretagne, Philippe Mouazan déclare sa flamme amicale à Xavier Grall qui se présentait comme : « une espérance en quête d’une demeure », car les Bretons sont des voyageurs sur les mers comme sur leurs terres, et dans les profondeurs de leurs êtres.

C’est dans un lyrisme exalté, que l’auteur retrace les rencontres du poète, à commencer par Rimbaud qu’il découvre à l’internat de Saint Malo jusqu’à son épouse Françoise (« La grive charmante, aimante et courageuse… ») qui le soutiendra et sera la mère de ses cinq filles, une tribu unie qui déménage de Sarcelles à Pont Aven.

Une âme de poète est une âme sensible, Xavier Grall est un « goéland sauvage, timide et perdu », subjugué par les couleurs du Maroc, hanté par les tortures en Algérie, c’est en Bretagne qu’il se sentira pleinement chez lui. Ponctué de ses vers et de ses écrits, ce livre est le meilleur moyen de découvrir ou redécouvrir l’homme assoiffé de liberté et débordant de générosité.

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C’est peut-être cela qui caractérise l’esprit breton, voir dans un territoire un vaste pays : « Il n’y a pas de petite patrie, car une patrie ne se mesure pas à sa superficie, mais à sa dimension spirituelle ».

Et à nous d’être reconnaissants à Philippe Mouazan de nous enivrer de sa faconde autant captivante qu’envoutante et de nous embarquer dans l’univers de Xavier Grall.

Par Christian Dorsan

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