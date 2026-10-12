Les Éditions Cercle d’Art quittent Les Belles Lettres pour rejoindre Madrigall

Jusqu’au 31 décembre 2026, les équipes des Belles Lettres continueront d’assurer la diffusion des ouvrages et les relations avec les libraires. Elles accepteront également les retours jusqu’à cette date. À partir du 1er janvier, ils seront pris en charge par la Sofédis.

Les libraires sont d’ores et déjà invités à prendre contact avec leurs représentants Sofédis pour découvrir le programme de parutions de janvier et février 2027.

Une maison d’édition tournée vers les beaux livres et l’international

Fondées en 1949 avec le soutien de Pablo Picasso, les Éditions Cercle d’Art publient principalement des ouvrages consacrés à l’art, à la photographie et à la création contemporaine. Propriété du groupe Richard Mille, spécialisé dans l’horlogerie de luxe, depuis 2014, la maison développe également des publications consacrées à l’automobile, au sport et au design, notamment à travers la collection Car Racing.

En mars 2025, ActuaLitté annonçait l’arrivée de Thomas Vivien, ancien directeur de Taschen France et cofondateur de la plateforme Edith & Nous, à la direction commerciale internationale et des partenariats. Il avait alors été chargé de développer la présence de Cercle d’Art sur les marchés internationaux.

En 2024, derniers chiffres disponibles, l’export représentait près de 80 % de son chiffre d’affaires, soit 3,1 millions € sur un total de 3,9 millions.

La maison développe parallèlement son catalogue : fin 2025, elle a lancé une collection de monographies d’art, consacrée notamment à Picasso, Matisse et Léonard de Vinci. Elle a également conclu un partenariat en 2026 avec l’Agence France-Presse pour publier des livres issus de ses archives photographiques.

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Ce nouveau partenariat est annoncé alors que Madrigall prépare une importante réorganisation de son activité de distribution. Comme le rapportait ActuaLitté en mars dernier, le groupe prévoit de regrouper les activités logistiques de Sodis et d’Union Distribution au sein d’une structure unique, avec notamment la création d’un nouveau site en Seine-et-Marne.

Cette transformation, qui doit concerner l’ensemble des maisons distribuées, s’échelonnera entre 2028 et 2031.

Crédits photo : Éditions Cercle d’Art

Par Hocine Bouhadjera

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