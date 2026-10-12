Les Éditions Cercle d’Art quittent Les Belles Lettres pour rejoindre Madrigall

À compter du 1er janvier 2027, les Éditions Cercle d’Art, maison spécialisée dans les livres d’art et appartenant au groupe Richard Mille, confieront leur diffusion à la Sofédis et leur distribution à la Sodis, deux filiales de Madrigall. L’accord comprend également l’accompagnement des équipes export du groupe, un enjeu particulièrement important pour cette maison qui a réalisé près de 80 % de son chiffre d’affaires à l’export en 2024.
Le 12/10/2026 à 15:05 par Hocine Bouhadjera
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12/10/2026 à 15:05
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Jusqu’au 31 décembre 2026, les équipes des Belles Lettres continueront d’assurer la diffusion des ouvrages et les relations avec les libraires. Elles accepteront également les retours jusqu’à cette date. À partir du 1er janvier, ils seront pris en charge par la Sofédis.
Les libraires sont d’ores et déjà invités à prendre contact avec leurs représentants Sofédis pour découvrir le programme de parutions de janvier et février 2027.
Fondées en 1949 avec le soutien de Pablo Picasso, les Éditions Cercle d’Art publient principalement des ouvrages consacrés à l’art, à la photographie et à la création contemporaine. Propriété du groupe Richard Mille, spécialisé dans l’horlogerie de luxe, depuis 2014, la maison développe également des publications consacrées à l’automobile, au sport et au design, notamment à travers la collection Car Racing.
En mars 2025, ActuaLitté annonçait l’arrivée de Thomas Vivien, ancien directeur de Taschen France et cofondateur de la plateforme Edith & Nous, à la direction commerciale internationale et des partenariats. Il avait alors été chargé de développer la présence de Cercle d’Art sur les marchés internationaux.
En 2024, derniers chiffres disponibles, l’export représentait près de 80 % de son chiffre d’affaires, soit 3,1 millions € sur un total de 3,9 millions.
La maison développe parallèlement son catalogue : fin 2025, elle a lancé une collection de monographies d’art, consacrée notamment à Picasso, Matisse et Léonard de Vinci. Elle a également conclu un partenariat en 2026 avec l’Agence France-Presse pour publier des livres issus de ses archives photographiques.
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Ce nouveau partenariat est annoncé alors que Madrigall prépare une importante réorganisation de son activité de distribution. Comme le rapportait ActuaLitté en mars dernier, le groupe prévoit de regrouper les activités logistiques de Sodis et d’Union Distribution au sein d’une structure unique, avec notamment la création d’un nouveau site en Seine-et-Marne.
Cette transformation, qui doit concerner l’ensemble des maisons distribuées, s’échelonnera entre 2028 et 2031.
Crédits photo : Éditions Cercle d’Art
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Plus de trente ans de notes personnelles de Jorge Mario Bergoglio vont rejoindre les librairies. La Libreria Editrice Vaticana annonce pour le 24 novembre 2026 une parution en cinq langues destinée à 94 pays. En France, Albin Michel mettra en vente le 25 novembre Le Journal spirituel du pape François, ouvrage dans lequel le cardinal Víctor Manuel Fernández, préfet du Dicastère pour la Doctrine de la foi et proche collaborateur de François, présente et commente des écrits consignés entre le 20 décembre 1992 et le 18 août 2024.
06/10/2026, 13:34
Top ArticlesMalgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique La Grande Librairie : cette semaine, mères, mémoire et héritage “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
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