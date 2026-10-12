L'extrême droite entre au bureau de la commission culture du Sénat

Aussi bien au sein de la chambre basse (l'Assemblée nationale) que de la chambre haute (le Sénat), les commissions permanentes du Parlement sont au cœur de la construction des lois et du contrôle de l'action publique.

En effet, députés comme sénateurs examinent les textes inscrits à l'ordre du jour, mais procèdent aussi à des auditions qui permettent de les informer sur leurs domaines de compétences, certes, mais aussi de stimuler le débat public et l'exercice des droits démocratiques. Tous les députés et sénateurs font partie d'une commission — l'Assemblée nationale en compte 8, le Sénat 7.

À l'occasion de la rentrée parlementaire, les commissions ont renouvelé leur bureau. Du côté de l'Assemblée nationale, Alexandre Portier (Droite républicaine, Rhône), élu en octobre 2025, reste président, en l’absence d’autre candidature. Même constat du côté du bureau, où aucun scrutin n'aura été nécessaire, le nombre de candidats n’étant pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir.

La vice-présidence reste donc confiée à Céline Calvez (Ensemble pour la République, Hauts-de-Seine), Delphine Lingemann (Les Démocrates, Puy-de-Dôme), Jérémie Patrier-Leitus (Horizons et Indépendants, Calvados) et Sophie Taillé-Polian (Écologiste et Social, Val-de-Marne).

Le secrétariat de la commission des affaires culturelles et de l'éducation sera coassuré par Béatrice Piron (Horizons et Indépendants, Yvelines [elle succède à Béatrice Bellamy, décédée en mai 2026, NdR]), Soumya Bourouaha (Gauche Démocrate et Républicaine, Seine–Saint-Denis), Ayda Hadizadeh (Socialistes et apparentés, Val-d'Oise) et Graziella Melchior (Ensemble pour la République, Finistère).

L'extrême droite au bureau

Au Sénat, la présidence de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport a été confiée à Pierre-Antoine Levi (Union centriste et indépendants, Tarn-et-Garonne). Il succède à Laurent Lafon, déjà membre du groupe UCI.

La vice-présidence de la commission sera coassurée par Max Brisson (Les Républicains, Pyrénées-Atlantiques), Sonia de La Provôté (UCI, Calvados), Colombe Brossel (Socialiste, Écologiste et Républicain, Paris), Pierre Ouzoulias (Communiste Républicain Citoyen et Écologiste —Kanaky, Hauts-de-Seine), Bernard Fialaire (Rassemblement Démocratique et Social Européen, Rhône), Didier Rambaud (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, Isère), Guillaume Gontard (Écologiste —Solidarité et Territoires, Isère), Laure Darcos (Les Indépendants —République et Territoires, Essonne), Aymeric Durox (Union Nationale pour les Territoires, Seine-et-Marne), Else Joseph (LR, Ardennes) et Marie-Jeanne Bellamy (LR, Vienne).

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Parmi ces noms, celui d'Aymeric Durox incarne l'entrée de l'extrême droite au bureau d'une commission parlementaire tournée vers la culture. Élu sénateur de Seine-et-Marne lors des élections sénatoriales de 2023, ce membre du Rassemblement national a été réélu en 2026, participant à la création d'un groupe d'extrême droite au Sénat — réunissant des élus du Rassemblement national et de l'Union des droites pour la République. En septembre 2025, le média Les Jours avait pointé les publications douteuses de Durox sur les réseaux sociaux, « très souvent racistes, parfois homophobes ».

Au secrétariat siègent Catherine Belrhiti (LR, Moselle), Béatrice Gosselin (LR, Manche), Jean Hingray (UCI, Vosges) et Adel Ziane (SER, Seine–Saint-Denis).

Photographie : Le Sénat (illustration, Vania Wolf, CC BY-SA 2.0)

Par Antoine Oury

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