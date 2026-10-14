L'enseigne LirandCo ouvre une nouvelle librairie à Montélimar

L'enseigne LirandCo s'exporte à Montélimar, au 29, avenue de Gournier, dans la zone commerciale des « 3 Zèbres », à partir de ce vendredi 16 octobre. Le commerce s'étendra sur une superficie de 140 m2, dont 90 m2 dédiés à la librairie, et 50m2 pour un salon de thé doté de 14 tables, pour 28 places assises au total.

« Montélimar est une ville très dynamique et culturelle avec de très nombreux commerces qui accueillent des dizaines de milliers de personnes chaque jour. Située en Drôme provençale, c’est une ville qui attire également beaucoup de touristes chaque été, et la visibilité de notre nouvel emplacement est une chance inespérée », nous indique Maëva Balayn, la présidente-directrice générale de LirandCo.

Détail non négligeable, la librairie sera proche d'un parking d'une capacité de 120 places, et le commerce sera bien accessible aux personnes à mobilité réduite.

25.000 références n'attendront plus que les lecteurs et lectrices, avec un mélange d'ouvrages d'occasion et neufs, renouvelés chaque semaine, et « une mise en avant d'auteurs régionaux », souligne Maëva Balayn. La clientèle pourra par ailleurs réserver des ouvrages sur la plateforme LirandCo, avant de retirer la commande au commerce montilien.

Du côté du salon de thé, l'enseigne travaillera avec des producteurs locaux : la biscuiterie Romy et la biscuiterie Mantelin pour les cookies, gâteaux et sablés, tandis que le thé et la tisane seront fournis par les Jardins de l’Hermitage (Drôme), les tisanes Le Dauphin (Drôme), ainsi que la biscuiterie de Provence et les sirops d’Eyguebelle (Drôme).

La programmation donnera des raisons supplémentaires de s'arrêter à la librairie : « À travers notre librairie/salon de thé, nous souhaitons accueillir des auteurs, et également des acteurs du monde littéraire comme des éditeurs et des dessinateurs pour partager leur passion auprès de nos clients », promet la PDG de LirandCo. L'offre sera enrichie par des clubs de lecture et d'écriture.

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À l'ouverture, la librairie-salon de thé comptera un salarié pour le salon de thé, et deux du côté de la librairie, tandis que Maëva Balayn assurera la gérance.

En juillet dernier, la PDG nous avait présenté le projet derrière LirandCo Recyclage, afin de créer « un circuit du livre d’occasion dans l'Ardèche et la Drôme : la récupération des livres, leur tri, le recyclage par Suez des exemplaires trop abîmés pour en faire de la pâte à papier ou de la ouate de cellulose, ou la remise en vente des titres en bon état à la librairie, dans des foires du livre ou sur la plateforme de commerce en ligne ».

Le local dédié à cette activité se situe également à Montélimar, à 1 kilomètre de la librairie de l'avenue de Gournier : sa mise en service, elle, est prévue pour le mois de novembre prochain.

Photographie : LirandCo

Par Antoine Oury

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