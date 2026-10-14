L'enseigne LirandCo ouvre une nouvelle librairie à Montélimar

Installée en Ardèche, au Teil, depuis 2021, la librairie LirandCo déménage prochainement dans la Drôme, à Montélimar. L'inauguration de cette nouvelle adresse est imminente, avec près de 25.000 références à la clé, sur une superficie totale de 140 m2. La librairie sera aussi un salon de thé, proposant gourmandises et boissons.
Le 14/10/2026 à 10:45 par Antoine Oury
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14/10/2026 à 10:45
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L'enseigne LirandCo s'exporte à Montélimar, au 29, avenue de Gournier, dans la zone commerciale des « 3 Zèbres », à partir de ce vendredi 16 octobre. Le commerce s'étendra sur une superficie de 140 m2, dont 90 m2 dédiés à la librairie, et 50m2 pour un salon de thé doté de 14 tables, pour 28 places assises au total.
« Montélimar est une ville très dynamique et culturelle avec de très nombreux commerces qui accueillent des dizaines de milliers de personnes chaque jour. Située en Drôme provençale, c’est une ville qui attire également beaucoup de touristes chaque été, et la visibilité de notre nouvel emplacement est une chance inespérée », nous indique Maëva Balayn, la présidente-directrice générale de LirandCo.
Détail non négligeable, la librairie sera proche d'un parking d'une capacité de 120 places, et le commerce sera bien accessible aux personnes à mobilité réduite.
25.000 références n'attendront plus que les lecteurs et lectrices, avec un mélange d'ouvrages d'occasion et neufs, renouvelés chaque semaine, et « une mise en avant d'auteurs régionaux », souligne Maëva Balayn. La clientèle pourra par ailleurs réserver des ouvrages sur la plateforme LirandCo, avant de retirer la commande au commerce montilien.
Du côté du salon de thé, l'enseigne travaillera avec des producteurs locaux : la biscuiterie Romy et la biscuiterie Mantelin pour les cookies, gâteaux et sablés, tandis que le thé et la tisane seront fournis par les Jardins de l’Hermitage (Drôme), les tisanes Le Dauphin (Drôme), ainsi que la biscuiterie de Provence et les sirops d’Eyguebelle (Drôme).
La programmation donnera des raisons supplémentaires de s'arrêter à la librairie : « À travers notre librairie/salon de thé, nous souhaitons accueillir des auteurs, et également des acteurs du monde littéraire comme des éditeurs et des dessinateurs pour partager leur passion auprès de nos clients », promet la PDG de LirandCo. L'offre sera enrichie par des clubs de lecture et d'écriture.
À LIRE - The Lamp-Post : une nouvelle librairie anglophone s'installera bientôt à Paris
À l'ouverture, la librairie-salon de thé comptera un salarié pour le salon de thé, et deux du côté de la librairie, tandis que Maëva Balayn assurera la gérance.
En juillet dernier, la PDG nous avait présenté le projet derrière LirandCo Recyclage, afin de créer « un circuit du livre d’occasion dans l'Ardèche et la Drôme : la récupération des livres, leur tri, le recyclage par Suez des exemplaires trop abîmés pour en faire de la pâte à papier ou de la ouate de cellulose, ou la remise en vente des titres en bon état à la librairie, dans des foires du livre ou sur la plateforme de commerce en ligne ».
Le local dédié à cette activité se situe également à Montélimar, à 1 kilomètre de la librairie de l'avenue de Gournier : sa mise en service, elle, est prévue pour le mois de novembre prochain.
Photographie : LirandCo
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Et si bouger trouvait naturellement sa place dans la journée des enfants, au même titre que manger, se brosser les dents ou lire une histoire avant de dormir ? Entre les journées bien remplies, les écrans et les activités à organiser, le mouvement peut vite devenir une case supplémentaire dans l’emploi du temps.
09/10/2026, 13:08
Olympe de Gouges ne participera pas à la « dédiabolisation » du Rassemblement national. Le parti d'extrême droite n'a pas réussi à convaincre l'Assemblée nationale de voter sa proposition de résolution, ce jeudi 8 octobre en fin d'après-midi. 133 votes « pour » ont été enregistrés, et 158 « contre ».
09/10/2026, 11:57
Et si l’émerveillement devenait une façon de grandir ? Avec Maria au pays de l’enchantement, deux créatrices alsaciennes invitent les enfants à pousser la porte d’un monde où chaque rencontre peut changer le regard que l’on porte sur les autres et sur la nature. Né d’une histoire imaginée au départ pour une petite fille, ce projet artisanal mêle écriture et aquarelle pour donner vie à un univers sensible, peuplé de personnages attachants et de paysages enchanteurs. Une parenthèse hors du temps, où l’imaginaire devient un terrain de découvertes, de courage, de partage et d’émerveillement. Un récit qui invite petits et grands à retrouver la magie des choses simples et à regarder le vivant avec un peu plus de curiosité. Projet porté par Mathilde Vargas et Mélanie Sutter.
09/10/2026, 09:40
Dans Le Chœur ukrainien, Coralie Grimand raconte la rencontre d’une narratrice française avec une chorale formée autour de la diaspora ukrainienne et rejointe, depuis l’invasion russe, par de nouveaux exilés. À travers les voix de Svitlana, Valentyn, Tetyana et d’autres, le récit mêle histoires de départ, mémoire, guerre et chant collectif. L’autrice revient ici sur la naissance du livre, son rapport à l’Ukraine et la place qu’y occupent la musique et la littérature.
08/10/2026, 17:33
Le Premier ministre, sur un rapport de la ministre de la Culture, a signé un décret nommant les membres du collège des sanctions de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins. Celui-ci est intégré à la Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins, elle-même placée auprès de la Cour des comptes.
08/10/2026, 16:23
COMPLORAMA, c'est le nouveau magazine consacré à l'analyse des dérives complotistes et aux enjeux de la désinformation, dirigé par Rudy Reichstadt. Face à la multiplication des théories du complot et à la crise de confiance dans l'information, la rédaction de Conspiracy Watch, qui observe et décrypte ces phénomènes depuis près de vingt ans, signe ce magazine de 164 pages pour les analyser et en comprendre mieux les ressorts, les acteurs et les évolutions. Projet porté par Rudy Reichstadt.
08/10/2026, 13:24
Déposée le lundi 5 octobre dernier à l'Assemblée nationale, une proposition de loi constitutionnelle souhaite inscrire « le respect de l’usage, de la promotion et de la protection des langues régionales » au sein de la Constitution française. Un ajout à son article 2 permettrait « de concilier la protection de la langue française avec la sauvegarde et la promotion des langues régionales », selon les députés qui la portent.
08/10/2026, 12:27
Exclusif — En conflit ouvert avec son oncle Denis Pryen, le directeur du groupe L'Harmattan, Xavier Pryen, avait saisi la justice, estimant que les critiques sur sa gestion de l'entreprise appartenaient aux registres du « dénigrement » et de la « désorganisation ». Le tribunal judiciaire de Paris a annulé l'assignation, qui relevait plutôt de la diffamation mais n'a pas respecté les formalités légales.
08/10/2026, 12:23
Véritable outil de développement personnel, ce jeu de cartes est plus qu’un oracle, c’est un compagnon de route pour prendre un temps pour soi, créer de l’espace en soi et écouter ce qu’il se passe à l’intérieur, se sentir plus aligné.e, libérer des tensions et retrouver de l’énergie. Entre livre, oracle et cahier d'exercices, Mon Rituel et Moi invite à explorer de façon ludique et intuitive les univers suivants : "j’habite mon corps", "je fais circuler mon énergie", "je respire et je me recentre", "je me reconnecte à la nature", "j’ouvre mon coeur", "je transforme mon esprit", "je m’inspire des sagesses ancestrales", "je libère mon intuition et ma créativité", "j’harmonise mon énergie". Projet porté par Stéphanie Piton.
08/10/2026, 09:44
La Foire internationale du livre de Francfort a abrité la remise du premier Freedom of Expression Defenders Award [Prix des défenseurs de la liberté d'expression, NdR], décerné par l'Union internationale des éditeurs (UIE, ou International Publishers Association en version originale). L'organisation américaine The Media Coalition ouvre le palmarès.
08/10/2026, 09:26
Le canadien Valsoft, déjà propriétaire d’Edelweiss, reprend à Media Do le Firebrand Group, qui rassemble Firebrand Technologies, NetGalley et Supadu. L’opération place sous un même actionnaire deux plateformes majeures de services de presse numériques, tout en ajoutant des outils de métadonnées, de création de sites et de vente directe. Media Do chiffre la transaction à 20 millions de dollars américains.
07/10/2026, 15:28
Depuis une douzaine d’années, Juliane Bosch réinvente les grands classiques pour les raconter à ses enfants. Maintenant qu’ils sont grands, elle s’est dit qu’elle allait continuer pour les enfants des autres.
C’est comme ça qu’est né Cthulhu, le Rêveur Ancien, un album illustré basé sur L’appel de Cthulhu, la nouvelle la plus connue de H. P. Lovecraft. Projet porté par Juliane Bosch.
07/10/2026, 12:53
Top ArticlesMalgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Prix Goncourt 2026 : plus que huit romans en compétition “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
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