Le Centre national du livre recrute Virginie Queste pour ses manifestations nationales

De février 2022 à septembre 2026, Virginie Queste était responsable de projets culturels chez Faits et Gestes, société spécialisée dans l'organisation d'événements culturels. Elle y assurait la programmation, les relations avec les auteurs et les éditeurs, la logistique et le suivi budgétaire des manifestations.

Parmi les événements auxquels elle a travaillé figurent le festival Culturissimo des Espaces Culturels E.Leclerc, qui réunit 80 événements littéraires et musicaux dans 70 villes, la Foire du livre de Brive, ou encore des lectures à voix haute dans les lycées franciliens. Elle intervenait également dans l'organisation des Prix Landerneau et des rencontres du Prix des lycéens Folio.

Un parcours dans l'événementiel littéraire

Avant Faits et Gestes, Virginie Queste avait travaillé à la Fnac, entre 2020 et 2022, comme cheffe de projet événementiel livre. Elle participait notamment à l'organisation du Salon Fnac Livres, du Prix Goncourt des lycéens et du Prix BD Fnac France Inter.

Elle connaît déjà certaines manifestations du CNL : en 2021, au sein de l'agence La Bande, elle avait participé à l'organisation de la journée de lancement de Partir en Livre à La Villette, à Paris.

Son parcours comprend également une expérience aux éditions Payot & Rivages, comme assistante attachée de presse chargée notamment des salons et festivals, ainsi que des stages en communication et relations presse chez Gallimard.

La délégation qu'elle rejoint pilote trois rendez-vous nationaux : Partir en Livre, les Nuits de la lecture et le Quart d'heure de lecture national. En 2025, Partir en Livre avait rassemblé plus de 6400 événements dans plus de 2000 communes. Les Nuits de la lecture ont, de leur côté, comptabilisé plus de 8500 événements en 2026.

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La prochaine grande échéance est celle des Nuits de la lecture 2027, programmées du 20 au 24 janvier autour du thème de « L'enfance ».

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY-SA 2.0

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Par Hocine Bouhadjera

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