Cinq prix pour former le palmarès 2026 de Quai des Bulles

Le palmarès de Quai des Bulles 2026

Grand Prix 2026

Tebo

Le Grand Prix récompense un auteur ou une autrice que l'équipe apprécie particulièrement. Salué·e et reconnu·e pour son travail, il ou elle a l'insigne honneur de réaliser l'affiche de l'édition suivante !

Cette année, le festival a fait le choix de récompenser Tebo. Né à Caen, il décide à l'âge de 10 ans de devenir dessinateur en découvrant la BD de super héros, les X-men. Il est repéré grâce à un concours de BD, ce qui va l'amener à travailler pour le journal Tchô ! et y créer plusieurs séries à gags : Samson et Néon, Comment dessiner ? (avec Zep au scénario) et surtout Captain Biceps qui va le faire connaître du grand public (avec encore Zep au scénario).

Prix du Meilleur Album 2026

Montefiore, Pierre-Henry Gomont, Dargaud

Andrea et Angelo, deux frères passionnés de chevaux, assistent à une course. Mais pas n'importe quelle course : une de celles qu'on ne voit qu'en Italie, où les chevaux galopent dans d’étroites ruelles et sur des places bondées ; où les cavaliers montent à cru, s'empoignent, chutent, et, pour gagner, déploient autant de talent que de vice.

Pour le vice, c'est Guido le meilleur. Et les enfants ne sont pas peu fiers, parce que Guido, c'est leur oncle. Même si celui-ci rencontre ses neveux pour la première fois, il les invite pour l'été dans l'élevage familial. En Italie, la famille, c'est sacré. Montefiore parle de la famille, de celle qui nous a vu naître, et de celle que l'on construit.

Dans l'ardeur du dessin autant que dans les mots, Pierre-Henry Gomont montre l'enfance lorsqu'elle se heurte à l'ordre établi.

Le Prix du Meilleur album est un coup de projecteur. Il est attribué à une oeuvre qui a agréablement surpris et réjoui l'équipe organisatrice du festival.

Prix Ouest-France/Quai des Bulles 2026, en partenariat avec ICI Bretagne

Akari de Marco Kohinata, traduit par Adrien Blouët, aux éditions Le Lézard noir

Ayant perdu goût à la vie suite au décès de son épouse, Fumiyo Kagari, un vieil artisan vitrailliste, reçoit un jour la visite de sa petite-fille Akari, dont il n'avait plus aucune nouvelle depuis des années. La fabrication de vitraux va leur permettre de nouer des liens, jusqu'à une révélation inattendue...

Le Prix Ouest-France/Quai des Bulles, en partenariat avec Ici Bretagne, désigne un ouvrage paru dans l'année et vient récompenser ses auteurs et autrices. Ce prix est décerné par un jury de lecteurs et lectrices âgés de 18 à 35 ans.

Prix Révélation ADGP/Quai des Bulles 2026

Levure de Juliette Hayer, aux éditions Sarbacane

Charlotte rêve de cinéma mais personne ne veut de ses scénarios. Elle intègre alors les rangs d'une boulangerie-sandwicherie de gare. Un job alimentaire, du temporaire, le temps de... Mais ce travail, avec ses cadences infernales, ses règles d'hygiène strictes et sa manageuse tyrannique, la happe pour ne plus la lâcher. Comme ces phénomènes étranges, - ou hallucinations ? qu'elle est la seule à voir: un liquide noir qui dégouline de partout, du pain, du plafond, du pétrin...

Le Prix Révélation de l'ADAGP/Quai des Bulles vise à valoriser et à encourager le travail pour valoriser et encourager le travail des jeunes auteurs de bandes dessines. Le prix récompense un auteur ou une autrice pour la réalisation complète d'un album (scénario et dessin), ayant publié au maximum trois bandes dessinées.

Prix Jeunes Talents 2026

Simon Robin

Le Prix Jeunes Talents est décerné au grand lauréat du concours Jeunes Talents de Quai des Bulles, organisé à destination des autrices et auteurs non professionnels, sans limites d'âge.

En 2026, les participantes ont produit des planches sur le thème « Roses Corsaires », proposé par les parrains du concours Jean-Christophe Deveney et Édouard Cour. Simon Robin remporte ce prix grâce au travail réalisé sur ses a planches. « Je vois un auteur qui a déjà son univers et ses codes », soulignait Jean-Christophe Deveney lors de la remise du prix.

Le festival Quai des Bulles a pour objectif la valorisation de la bande dessinée et de l'image projetée. En tant que manifestation littéraire et structure associative, elle participe à la création, à la diffusion artistique et à la valorisation de la Bande Dessinée dans toute sa diversité et sa spécificité auprès de différents publics. Aujourd'hui, le festival Quai des Bulles accueille 46.000 visiteurs sur 3 jours.

En 2025, le Grand Prix de Quai des Bulles avait été attribué à Tony Valente. Le prix du Meilleur album avait récompensé Soli Deo Gloria, de Jean-Christophe Deveney et Édouard Cour (Dupuis), tandis que le prix Ouest-France/Quai des Bulles avait distingué L’Abîme de l’oubli, de Paco Roca et Rodrigo Terrasa (Delcourt). Sylvain Bordesoules avait reçu le prix Révélation ADAGP/Quai des Bulles pour Azur Asphalte (Gallimard BD), et Romane Oliver avait remporté le prix Jeunes Talents.

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Par Dépêche

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