Anthropic : le distributeur japonais Nippan reconnaît lui avoir vendu des livres pendant un an

Il ne s’agit plus seulement d’un nom apparu dans des pièces judiciaires américaines. Nippan Group Holdings, l’un des principaux intermédiaires du livre au Japon, reconnaît que sa filiale Nippan IPS a fourni des ouvrages à Anthropic, concepteur de Claude. L’information, rapportée le 7 octobre par Jiji Press, repose sur une réponse écrite transmise à l’association japonaise des éditeurs, la Japan Book Publishers Association.

Le contrat a été conclu en novembre 2024. Les livraisons, commencées en décembre, se sont poursuivies jusqu’en décembre 2025. Spécialisée notamment dans l’exportation de publications japonaises, Nippan IPS est un maillon de la circulation internationale des catalogues. Cette fois, son acheteur développait des modèles d’intelligence artificielle.

Nippan affirme ne pas avoir connu la destination des livres

Le 17 septembre 2026, l’organisation professionnelle avait demandé au groupe de s’expliquer. Sa réponse, datée du 5 octobre, confirme les transactions, mais défend la conduite de sa filiale : celle-ci aurait interrogé Anthropic sur l’usage prévu des exemplaires avant la signature, sans comprendre qu’ils serviraient à l’entraînement d’une IA.

Le distributeur assure également, selon le journal professionnel Shinbunka du 8 octobre, qu’il ne commercialise pas d’ouvrages lorsque leur destination pour l’apprentissage automatique est clairement établie. Cette position est celle rapportée par l’entreprise ; ni le courrier intégral ni les échanges avec Anthropic ne sont accessibles publiquement.

Autre absence de taille : aucun volume de ventes, aucun montant. La liste des titres concernés n’a pas été communiquée non plus. Nippan annonce qu’il répondra aux sollicitations des maisons d’édition qui souhaitent obtenir des précisions. Impossible, dès lors, de mesurer l’ampleur exacte des achats auprès de ce fournisseur japonais.

Des négociations repérables dès septembre 2024

Le lien entre les deux sociétés n’a pas été découvert cette semaine. Dans une pièce judiciaire américaine déposée le 21 janvier 2026, un document interne d’Anthropic cite « Nippan Japan » dès le 18 septembre 2024. Il indique que des remises avaient été négociées et que les modalités de paiement et la rédaction d’un contrat étaient en cours de finalisation.

La référence apparaît dans les comptes rendus du Project Panama, un programme d’acquisition d’ouvrages imprimés à grande échelle. Les archives judiciaires dévoilent ainsi un circuit d’approvisionnement préparé plusieurs mois avant les ventes désormais reconnues par le groupe nippon.

Ce projet, déjà documenté par ActuaLitté, reposait sur l’achat de millions de livres, dont les reliures étaient retirées et les pages découpées pour permettre leur numérisation. Les originaux étaient ensuite jetés, tandis que les fichiers rejoignaient une bibliothèque numérique interne dans laquelle Anthropic pouvait puiser pour entraîner ses modèles. Ces pratiques sont décrites dans une ordonnance fédérale rendue le 23 juin 2025.

Mais les documents disponibles n’établissent pas que chaque exemplaire vendu par Nippan a été scanné, détruit ou effectivement utilisé pour entraîner Claude. La confirmation commerciale ne permet pas, à elle seule, de reconstituer le parcours des ouvrages japonais.

Dans la même procédure, la justice américaine a retenu le fair use pour l’entraînement de Claude et, sur un fondement distinct, pour la numérisation de livres achetés légalement, les originaux ayant été détruits et les fichiers non redistribués. Elle a refusé cette protection à la constitution d’une bibliothèque de fichiers piratés. Ce volet a donné lieu à un accord de 1,5 milliard de dollars, approuvé en juillet 2026.

La Japan Book Publishers Association a partagé la réponse du groupe avec quelque 380 maisons membres. Interrogée par Shinbunka, elle a annoncé que les suites du dossier seraient examinées lors de réunions de sa direction et de son conseil prévues le 27 octobre. Pour l’heure, les éditeurs concernés devront s’adresser individuellement à Nippan pour tenter d’identifier les titres vendus.

Crédits photo : Unsplash (Cash Macanaya)

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com