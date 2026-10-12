Bookwire veut utiliser l’IA pour optimiser le prix des livres

À quel prix vendre un livre, et quand le faire évoluer ? Bookwire compte soumettre cette question à un programme d’intelligence artificielle. Lors d’une table ronde organisée le 8 octobre à la Foire du livre de Francfort, son directeur général, Jens Klingelhöfer, a indiqué travailler sur un système d’« optimisation automatisée et assistée des prix ».

Rapportés le lendemain par Guilherme Sobota dans PublishNews, ses propos précisent que l’entreprise s’appuie sur seize années de données commerciales et des milliers de publications. Elle avait déjà tenté l’expérience dix ans plus tôt : « Nous n’avions pas suffisamment de données », explique le dirigeant. Le contexte, les territoires et les catégories d’ouvrages compliquaient également les calculs.

Ni le fonctionnement détaillé du futur système, ni les formats concernés, ni sa date de lancement n’ont été communiqués.

Une première tentative dès 2018

L’idée n’a pourtant rien d’inédit chez Bookwire. En mars 2018, à Leipzig, la société présentait Bookwire Predictive Pricing, conçu pour recommander des prix et des opérations promotionnelles sur les ebooks et les livres audio. Elle annonçait alors avoir exploité 25 millions de jeux de données collectés auprès d’environ 1 500 éditeurs internationaux et prévoyait son intégration au logiciel MACS durant l’été.

ActuaLitté avait déjà évoqué cet outil en février 2019, en reprenant des résultats présentés comme encourageants. La nouveauté revendiquée à Francfort tient donc à l’exploitation d’un historique plus important. Reste une question : Bookwire n’a pas précisé ce qui distingue techniquement son projet actuel de l’ancien dispositif.

En France, la tarification demeure par ailleurs encadrée. Pour le livre imprimé, la loi du 10 août 1981 confie la fixation du prix public à l’éditeur ou à l’importateur. La loi du 26 mai 2011 prévoit également, pour les livres numériques relevant de son champ, un prix fixé par l’éditeur. L’algorithme pourrait suggérer des ajustements, sans changer celui qui décide légalement du prix.

Un assistant pour interroger les ventes

Le second chantier prend la forme d’un assistant conversationnel, actuellement en version bêta. Un éditeur pourrait lui demander comment se comportent ses titres et obtenir des chiffres accompagnés de leur contexte. Selon Jens Klingelhöfer, cet outil doit rapprocher des informations difficiles à croiser dans les tableaux de bord traditionnels.

Bookwire avait déjà intégré ChatGPT à son logiciel Bookwire OS en 2023, comme le rapportait alors ActuaLitté. Mais cette fonctionnalité servait surtout à rédiger des textes promotionnels ou des publications pour les réseaux sociaux. L’entreprise indiquait qu’elle n’accédait ni au contenu des ouvrages ni à leurs métadonnées. Le nouvel assistant, lui, est consacré à l’analyse des performances commerciales. Ses modalités d’accès restent inconnues.

Fondée en 2010, la société revendiquait en septembre 2026 plus de 3 500 éditeurs clients. Elle indiquait distribuer, analyser et commercialiser environ 1,5 million d’ebooks et 300 000 livres audio grâce à Bookwire OS. Ces volumes ne renseignent toutefois pas sur l’efficacité des deux outils encore en développement.

Être trouvé par les assistants conversationnels

À Francfort, les innovations commerciales n’étaient qu’une partie de la discussion. La rencontre, animée par Ricardo Costa, de MVB Amérique latine, réunissait aussi Fernando Tavares, spécialiste de l’IA, et Sara Arbuthnot, fondatrice de Supadü, autour de la visibilité des livres dans les réponses générées par ces systèmes.

Fernando Tavares observe que les lecteurs peuvent désormais décrire très précisément le roman recherché plutôt que de parcourir une liste de liens. Faute de renseignements suffisants dans les notices, un titre risque de ne jamais apparaître. Sara Arbuthnot plaide également pour des descriptions plus riches, capables de présenter ce qui distingue réellement un ouvrage.

Les échanges ont porté sur ONIX, norme internationale d’échange des données bibliographiques, mais aussi sur l’accessibilité des sites d’éditeurs et la mise à jour des fiches. Le 9 octobre, Bookwire consacrait une présentation distincte à l’optimisation des mots-clés et des classifications des livres par l’IA.

Crédits photo : ActuaLitté CC BY-SA 2.0

Par Nicolas Gary

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