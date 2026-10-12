Agatha Christie : son appartement de Chelsea et le manoir de sa sœur sont à vendre

Agatha Christie avait le goût de l'immobilier : elle acheta et revendit plusieurs propriétés, comme le rappelle Country Life. Le 8 octobre, Fine Books & Collections a rapproché deux annonces concernant des lieux associés à son parcours. Leur présence simultanée sur le marché ne signifie pas qu'ils viennent d'être mis en vente ensemble : celle de Swan Court remonte au 13 juillet.

Chelsea, des pièces où elle écrivait

C'est en 1948 qu'Agatha Christie acquiert le 48 Swan Court, dans le quartier londonien de Chelsea. Elle conserve cet appartement jusqu'à sa mort, en 1976, tout en partageant son temps entre d'autres maisons et ses voyages. Édifié en 1931 à proximité de King's Road, l'immeuble de briques de style Art déco lui servait de pied-à-terre et de lieu de travail.

Plusieurs titres sont rattachés à cette adresse par la presse britannique : La Maison biscornue, roman paru en 1949, l'adaptation théâtrale de Témoin à charge et une partie de La Souricière. La prudence s'impose sur le lieu exact de rédaction de chacun de ces textes : Christie écrivait aussi bien à Londres que dans ses résidences de campagne ou à l'étranger. Swan Court aurait également nourri la description de Borodene Mansions, l'immeuble fictif dans lequel habite l'une des protagonistes de La Troisième Fille, publié en 1966.

Il ne reste rien, dans l'annonce de Sandfords, d'un intérieur présenté comme figé à l'époque de la romancière. Situé au deuxième étage, le logement a été rénové et réunit deux anciens appartements, sans que l'agence puisse préciser si Christie avait elle-même fait réaliser cette transformation. Il couvre 109 m², compte deux chambres et deux salles de bains. Le prix affiché : 1,95 million £.

À Abney Hall, les Noëls d'une enfance et les décors des enquêtes

À Cheadle, dans le Grand Manchester, Abney Hall renvoie à une autre période de sa vie. La vaste demeure victorienne accueillait la sœur aînée de Christie, Margaret, dite Madge, mariée à James Watts. L'autrice y séjourna dès l'enfance et revint régulièrement rendre visite à sa famille. Après sa disparition inexpliquée de onze jours, en décembre 1926, c'est là que sa sœur l'emmena se reposer.

Ces souvenirs se sont glissés jusque dans ses livres. Les jardins d'Abney Hall sont considérés comme une source d'inspiration pour Rutherford Hall, la propriété où se déroule une partie du Train de 16h50 (1957) : Miss Marple y fait enquêter après qu'une voyageuse a aperçu un meurtre dans un train voisin. Autre trace explicite, Les Indiscrétions d'Hercule Poirot (1953) porte une dédicace à « James », en souvenir des jours heureux à Abney, comme le confirme le site officiel de l'écrivaine. Dans ce roman, une remarque formulée lors de la lecture d'un testament laisse soupçonner qu'un décès n'avait rien de naturel.

Dans l'avant-propos du recueil britannique de 1960, dont les nouvelles ont été reprises en français dans Christmas Pudding, l'écrivaine se rappelle les fêtes passées dans la propriété familiale, les longues tablées et les repas généreux de son enfance. Elle dédie l'ouvrage à la mémoire d'Abney Hall, à son hospitalité et à la gentillesse de ses habitants. Ce témoignage de première main en dit davantage sur son attachement au lieu que les rapprochements parfois avancés entre architecture réelle et demeures de fiction.

Le lien familial a justement été mis à l'honneur en 2026. Le 27 juin, son petit-fils Mathew Prichard a inauguré devant le bâtiment un panneau retraçant cette histoire. « Ma grand-mère a passé de nombreux moments heureux à Abney Hall avec sa sœur Madge et la famille Watts », a-t-il rappelé, selon About Manchester. La Cheadle Civic Society a aussi organisé des rencontres autour de ses romans et des visites exceptionnelles les 19 et 20 septembre.

La vente, cependant, ne concerne pas un château prêt à redevenir une demeure privée. Classé Grade II*, Abney Hall est aujourd'hui aménagé en bureaux. D'après OBI Property, le bâtiment représente 2 012 m² de surfaces professionnelles hors sous-sol, louées à huit occupants pour 471.434 £ de revenus annuels. L'agence sollicite des offres supérieures à 3,75 millions £ pour un bail de 150 ans consenti en novembre 2019 par la municipalité de Stockport.

Crédits photo : Wikimedia Commons (Spudgun67) CC BY 4.0

Par Nicolas Gary

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