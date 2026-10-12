Agatha Christie : son appartement de Chelsea et le manoir de sa sœur sont à vendre

L'appartement de Chelsea où Agatha Christie a travaillé pendant près de trois décennies et Abney Hall, manoir du Grand Manchester lié à son enfance et à plusieurs romans, sont proposés à la vente. Il faut compter 1,95 million £ pour le premier, plus de 3,75 millions pour le second. Derrière cette coïncidence immobilière, deux chapitres très différents de la vie de la reine du crime.
Le 12/10/2026 à 15:33 par Nicolas Gary
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12/10/2026 à 15:33
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Agatha Christie avait le goût de l'immobilier : elle acheta et revendit plusieurs propriétés, comme le rappelle Country Life. Le 8 octobre, Fine Books & Collections a rapproché deux annonces concernant des lieux associés à son parcours. Leur présence simultanée sur le marché ne signifie pas qu'ils viennent d'être mis en vente ensemble : celle de Swan Court remonte au 13 juillet.
C'est en 1948 qu'Agatha Christie acquiert le 48 Swan Court, dans le quartier londonien de Chelsea. Elle conserve cet appartement jusqu'à sa mort, en 1976, tout en partageant son temps entre d'autres maisons et ses voyages. Édifié en 1931 à proximité de King's Road, l'immeuble de briques de style Art déco lui servait de pied-à-terre et de lieu de travail.
Plusieurs titres sont rattachés à cette adresse par la presse britannique : La Maison biscornue, roman paru en 1949, l'adaptation théâtrale de Témoin à charge et une partie de La Souricière. La prudence s'impose sur le lieu exact de rédaction de chacun de ces textes : Christie écrivait aussi bien à Londres que dans ses résidences de campagne ou à l'étranger. Swan Court aurait également nourri la description de Borodene Mansions, l'immeuble fictif dans lequel habite l'une des protagonistes de La Troisième Fille, publié en 1966.
Il ne reste rien, dans l'annonce de Sandfords, d'un intérieur présenté comme figé à l'époque de la romancière. Situé au deuxième étage, le logement a été rénové et réunit deux anciens appartements, sans que l'agence puisse préciser si Christie avait elle-même fait réaliser cette transformation. Il couvre 109 m², compte deux chambres et deux salles de bains. Le prix affiché : 1,95 million £.
À Cheadle, dans le Grand Manchester, Abney Hall renvoie à une autre période de sa vie. La vaste demeure victorienne accueillait la sœur aînée de Christie, Margaret, dite Madge, mariée à James Watts. L'autrice y séjourna dès l'enfance et revint régulièrement rendre visite à sa famille. Après sa disparition inexpliquée de onze jours, en décembre 1926, c'est là que sa sœur l'emmena se reposer.
Ces souvenirs se sont glissés jusque dans ses livres. Les jardins d'Abney Hall sont considérés comme une source d'inspiration pour Rutherford Hall, la propriété où se déroule une partie du Train de 16h50 (1957) : Miss Marple y fait enquêter après qu'une voyageuse a aperçu un meurtre dans un train voisin. Autre trace explicite, Les Indiscrétions d'Hercule Poirot (1953) porte une dédicace à « James », en souvenir des jours heureux à Abney, comme le confirme le site officiel de l'écrivaine. Dans ce roman, une remarque formulée lors de la lecture d'un testament laisse soupçonner qu'un décès n'avait rien de naturel.
Dans l'avant-propos du recueil britannique de 1960, dont les nouvelles ont été reprises en français dans Christmas Pudding, l'écrivaine se rappelle les fêtes passées dans la propriété familiale, les longues tablées et les repas généreux de son enfance. Elle dédie l'ouvrage à la mémoire d'Abney Hall, à son hospitalité et à la gentillesse de ses habitants. Ce témoignage de première main en dit davantage sur son attachement au lieu que les rapprochements parfois avancés entre architecture réelle et demeures de fiction.
Le lien familial a justement été mis à l'honneur en 2026. Le 27 juin, son petit-fils Mathew Prichard a inauguré devant le bâtiment un panneau retraçant cette histoire. « Ma grand-mère a passé de nombreux moments heureux à Abney Hall avec sa sœur Madge et la famille Watts », a-t-il rappelé, selon About Manchester. La Cheadle Civic Society a aussi organisé des rencontres autour de ses romans et des visites exceptionnelles les 19 et 20 septembre.
La vente, cependant, ne concerne pas un château prêt à redevenir une demeure privée. Classé Grade II*, Abney Hall est aujourd'hui aménagé en bureaux. D'après OBI Property, le bâtiment représente 2 012 m² de surfaces professionnelles hors sous-sol, louées à huit occupants pour 471.434 £ de revenus annuels. L'agence sollicite des offres supérieures à 3,75 millions £ pour un bail de 150 ans consenti en novembre 2019 par la municipalité de Stockport.
Crédits photo : Wikimedia Commons (Spudgun67) CC BY 4.0
Par Nicolas Gary
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La Foire internationale du livre de Francfort a abrité la remise du premier Freedom of Expression Defenders Award [Prix des défenseurs de la liberté d'expression, NdR], décerné par l'Union internationale des éditeurs (UIE, ou International Publishers Association en version originale). L'organisation américaine The Media Coalition ouvre le palmarès.
08/10/2026, 09:26
Le canadien Valsoft, déjà propriétaire d’Edelweiss, reprend à Media Do le Firebrand Group, qui rassemble Firebrand Technologies, NetGalley et Supadu. L’opération place sous un même actionnaire deux plateformes majeures de services de presse numériques, tout en ajoutant des outils de métadonnées, de création de sites et de vente directe. Media Do chiffre la transaction à 20 millions de dollars américains.
07/10/2026, 15:28
Depuis une douzaine d’années, Juliane Bosch réinvente les grands classiques pour les raconter à ses enfants. Maintenant qu’ils sont grands, elle s’est dit qu’elle allait continuer pour les enfants des autres.
C’est comme ça qu’est né Cthulhu, le Rêveur Ancien, un album illustré basé sur L’appel de Cthulhu, la nouvelle la plus connue de H. P. Lovecraft. Projet porté par Juliane Bosch.
07/10/2026, 12:53
L’enchantement est partout… : voilà ce que ce livre hors du commun nous donne à voir, à travers un joyeux patchwork de photos et d’illustrations superbes, qui nous rappellent que l’enchantement est partout… Projet porté par Stéphane Hette et Marcello Pettineo.
07/10/2026, 10:25
La mobilisation contre la disparition programmée du Centre national du livre comme établissement public s’élargit. Ce 6 octobre, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et la Ligue des auteur·ices professionnels apportent leur soutien au CNL et demandent aux maisons d’édition de prendre clairement position. Leur intervention survient trois semaines après une audition particulièrement nourrie de la direction du Centre au Sénat.
06/10/2026, 18:33
Le 7 octobre, à Beyrouth, le Réseau national pour la protection des bibliothèques, des archives et du patrimoine culturel au Liban, Tālīd, donnera une nouvelle ampleur à sa campagne « Un million de livres pour le Liban ». Plus de 40.000 ouvrages ont déjà été collectés. L’objectif : reconstituer des fonds dispersés ou détruits, rééquiper les établissements touchés et remettre des livres à disposition des populations déplacées.
06/10/2026, 17:01
À partir d’avril 2027, Bertelsmann disposera à Gütersloh d’une nouvelle chaîne d’impression à la demande pensée pour les très petits tirages. Environ un million d’exemplaires sont prévus durant la première année d’exploitation, pour une capacité annuelle pouvant atteindre 1,5 million. Développé avec Penguin Random House Allemagne, le dispositif doit aussi s’ouvrir aux éditeurs extérieurs au groupe : derrière l’outil industriel, ce sont notamment la disponibilité durable des fonds et la réduction des stocks qui sont visées.
06/10/2026, 15:19
Exclusif - Interdit de vente aux mineurs et de publicité par le ministère de l'Intérieur, le livre négationniste Encyclopédie de l'Holocauste : non censurée et non contrainte est désormais visé par une procédure contre X pour « contestation de crimes contre l’humanité, d’apologie de crimes contre l’humanité et de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine ou de l’appartenance à une religion ». Une plainte avec constitution de partie civile portée par l'association SOS Racisme.
06/10/2026, 15:08
Plus de trente ans de notes personnelles de Jorge Mario Bergoglio vont rejoindre les librairies. La Libreria Editrice Vaticana annonce pour le 24 novembre 2026 une parution en cinq langues destinée à 94 pays. En France, Albin Michel mettra en vente le 25 novembre Le Journal spirituel du pape François, ouvrage dans lequel le cardinal Víctor Manuel Fernández, préfet du Dicastère pour la Doctrine de la foi et proche collaborateur de François, présente et commente des écrits consignés entre le 20 décembre 1992 et le 18 août 2024.
06/10/2026, 13:34
Nouveau rebondissement dans le redressement judiciaire d’Eilean Books, la société qui porte notamment De Saxus, Sabran et Komikku. Alors que deux candidats restaient en lice, Editis et le japonais Kadokawa, l’audience du 23 septembre n’a finalement pas débouché sur une décision. Selon L’Informé, NJJ Holding, la structure d’investissement de Xavier Niel, a déposé une offre de dernière minute.
06/10/2026, 13:29
Aux États-Unis, une révision du code éthique des agents littéraires a provoqué une première rupture publique. Dystel, Goderich & Bourret a quitté l’Association of American Literary Agents, jugeant que les nouvelles règles brouillent la frontière entre représentation et prestations payantes. L’AALA défend au contraire un dispositif destiné à accompagner l’évolution du métier, assorti de garde-fous pour les auteurs.
06/10/2026, 13:06
Panini croise Mortelle Adèle ? Une nouvelle qui fera sans doute sourire de nostalgie certains parents — et qui pourrait rendre leurs enfants fous lorsqu’il manquera précisément la dernière carte pour compléter le classeur. Ou, pire, l’une de ces cartes rares imprimées en quantité limitée. C’est le nouveau pari de Panini France : une première collection consacrée à Mortelle Adèle, composée de 185 cartes et disponible en prévente à partir de ce 6 octobre 2026.
06/10/2026, 12:24
La nomination d'Anne Gérard à la tête de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de la région Grand Est entraine, assez logiquement, son départ de la Drac des Pays de la Loire, qu'elle dirigeait depuis 2024.
06/10/2026, 12:02
Wolfram Weimer, le délégué du gouvernement fédéral allemand à la Culture et aux Médias — sorte d'équivalent du ministre de la Culture —, ne se sort pas d'une fâcheuse polémique. En mars dernier, trois librairies avaient été écartées d'un prix institutionnel, puis qualifiées d'« extrémistes » par Weimer. Après l'intervention de la justice, de nouvelles révélations fragilisent la ligne de défense du responsable politique.
06/10/2026, 11:22
À Maupir, la misère et la maladie nourrissent la peur. Völva, guérisseuse solitaire installée dans les ruines d’un manoir au bord des marais, aide un village... qui la traite de sorcière. Quand les malheurs s’accumulent, les rumeurs deviennent accusations. Fallon, lui, commence à douter de ce qu’on lui a toujours raconté sur elle. Peut-il se rapprocher de Völva sans devenir à son tour un paria ? La Sorcière de Maupir est une romantasy à l’atmosphère sombre et mystérieuse, où magie, secrets et amour naissant invitent à regarder au-delà des apparences. Projet porté par Antoine Grandin.
06/10/2026, 11:14
Top ArticlesMalgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique La Grande Librairie : cette semaine, mères, mémoire et héritage “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
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