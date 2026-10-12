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Adèle Haenel, Daria Marx, Mathilde Forget : la première sélection du Prix Gouincourt 2026

Le Prix Gouincourt revient pour une deuxième édition. Créée en 2025 pour distinguer la littérature lesbienne francophone, cette récompense s'accompagne désormais d'un prix consacré aux œuvres étrangères. 15 ouvrages figurent dans la première sélection francophone. Les deux prix seront remis le 10 novembre à Paris.

 

Le 12/10/2026 à 12:04 par Dépêche

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Publié le :

12/10/2026 à 12:04

Dépêche

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Lancé en 2025, le Prix Gouincourt se donne pour objectif de rendre plus visible la littérature lesbienne. Ses organisateurs, Alex Lachkar et Lauriane Nicol, revendiquent une démarche militante, féministe, queer, antiraciste et antivalidiste.

Pour cette deuxième édition, le Prix Gouincourt étranger, est consacré à la littérature lesbienne et queer internationale. Cette nouvelle distinction entend également reconnaître le travail des traducteurs et des éditeurs qui permettent à ces œuvres de circuler dans l'espace francophone.

La sélection francophone : 

Andromaque dans une berline rouge, Nanténé Traoré (L'Arbre de Diane)

Au-delà du feu, Sol Netra (Blast)

Bouli·e prend le maquis, Stella Cani (Maison trouble)

Certaines fièvres échappent au mercure, Mathilde Forget (L'Iconoclaste)

D'un pays qui n'existe plus, Amandine Agić (L'Olivier)

Je dis la vérité, Louise Morel (Hors d'atteinte)

L'eau, comme la foudre, Laure Pfeffer (Cambourakis)

Le Prix, Erika Nomeni (Hors d'atteinte)

Les Dents noires, Solène Celse (Blast)

Les mille soleils de Busu Jano, Raïssa Yowali (L'Arbre de Diane)

Maboule, Clara Pacotte (La Volte)

Memory Palace, Léa Cuenin (Rivages)

Trois petits chats, Elisa Routa (Bayard)

Tuer le vieux, Daria Marx (Flammarion)

Viser juste, Adèle Haenel (L'Arche)

Le jury du Prix Gouincourt francophone réunit les autrices Meryem Alqamar, Lauren Delphe et Virginie Despentes, l’auteur Al Baylac, l’actrice Anna Mouglalis, la poète Joëlle Sambi et Loïse Tachon, libraire chez Violette and co.

Celui du nouveau prix étranger rassemble Nour Bekkar, auteurice, Lénaïg Cariou, écrivaine et traductrice, Mélie Chen, éditrice et traductrice, Soazic Courbet, libraire à L’Affranchie à Lille, Camille Kouchner, autrice et enseignante-chercheuse en droit privé, ainsi que Mélissa Laveaux, autrice, compositrice et documentariste afrolesbienne.
 

À LIRE - Prix Lire en Poche 2026 : Nicolas Rouillé, Erik L’Homme, Johana Gustawsson et Céline Leroy 

Organisé par Alex Lachkar et Lauriane Nicol, le Prix Gouincourt bénéficie du soutien financier du fonds de dotation Lesbiennes d'intérêt général (LIG) et de Tinder.

En 2025, la première édition du Prix Gouincourt avait distingué quatre autrices : Fatima Daas pour Jouer le jeu (L’Olivier), Wendy Delorme pour Le Parlement de l’eau (Cambourakis), Nelly Slim pour Entre ici et avant il y a la mer (Hystériques & AssociéEs) et Sabrina Calvo pour Mais cette vie-là demande toujours plus de lumière (Éditions du commun).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

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Andromaque dans une berline rouge

Nanténé Traoré

Paru le 18/08/2026

120 pages

L'arbre de Diane

16,00 €

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Au-delà du feu

Sol Netra

Paru le 17/04/2026

96 pages

Blast

13,00 €

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Bouli·e prend le maquis

Stella Cani

Paru le 13/05/2026

132 pages

Maison trouble

14,00 €

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Certaines fièvres échappent au mercure

Mathilde Forget

Paru le 22/01/2026

156 pages

Iconoclaste (l')

18,50 €

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D'un pays qui n'existe plus

Amandine Agic

Paru le 21/08/2026

151 pages

Editions de l'Olivier

18,50 €

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Je dis la vérité

Louise Morel

Paru le 20/03/2026

400 pages

Hors-d'atteinte

22,00 €

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L'eau, comme la foudre

Laure Pfeffer

Paru le 04/02/2026

154 pages

Cambourakis

18,00 €

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Le prix

Erika Nomeni

Paru le 22/05/2026

192 pages

Hors-d'atteinte

18,00 €

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Les dents noires

Solène Celse

Paru le 14/10/2026

136 pages

Blast

15,00 €

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Les mille soleils de Busu Jano

Raïssa Yowali

Paru le 14/01/2026

120 pages

L'arbre de Diane

15,00 €

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Maboule

Clara Pacotte

Paru le 17/09/2026

251 pages

La Volte

12,00 €

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Memory Palace

Léa Cuenin

Paru le 04/02/2026

240 pages

Rivages

20,00 €

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Trois petits chats

Elisa Routa

Paru le 26/08/2026

235 pages

Bayard

17,00 €

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Tuer le vieux

Daria Marx

Paru le 19/08/2026

160 pages

Flammarion

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Le Prix des Deux Magots 2026 a été attribué ce lundi 5 octobre à La Rédemption, de Jean-Noël Orengo (Grasset). Il succède à Joseph Incardona, récompensé en 2025 pour Le monde est fatigué (Finitude). Le résultat a été annoncé à 12h30 au café des Deux Magots, à Saint-Germain-des-Prés. Jean-Noël Orengo l’a emporté par 5 voix contre 4 face à Clémentine Mélois, grâce à la voix double du président du jury, Étienne de Montety, lors du vote final.

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