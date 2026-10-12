Adèle Haenel, Daria Marx, Mathilde Forget : la première sélection du Prix Gouincourt 2026

Lancé en 2025, le Prix Gouincourt se donne pour objectif de rendre plus visible la littérature lesbienne. Ses organisateurs, Alex Lachkar et Lauriane Nicol, revendiquent une démarche militante, féministe, queer, antiraciste et antivalidiste.

Pour cette deuxième édition, le Prix Gouincourt étranger, est consacré à la littérature lesbienne et queer internationale. Cette nouvelle distinction entend également reconnaître le travail des traducteurs et des éditeurs qui permettent à ces œuvres de circuler dans l'espace francophone.

La sélection francophone :

Andromaque dans une berline rouge, Nanténé Traoré (L'Arbre de Diane)

Au-delà du feu, Sol Netra (Blast)

Bouli·e prend le maquis, Stella Cani (Maison trouble)

Certaines fièvres échappent au mercure, Mathilde Forget (L'Iconoclaste)

D'un pays qui n'existe plus, Amandine Agić (L'Olivier)

Je dis la vérité, Louise Morel (Hors d'atteinte)

L'eau, comme la foudre, Laure Pfeffer (Cambourakis)

Le Prix, Erika Nomeni (Hors d'atteinte)

Les Dents noires, Solène Celse (Blast)

Les mille soleils de Busu Jano, Raïssa Yowali (L'Arbre de Diane)

Maboule, Clara Pacotte (La Volte)

Memory Palace, Léa Cuenin (Rivages)

Trois petits chats, Elisa Routa (Bayard)

Tuer le vieux, Daria Marx (Flammarion)

Viser juste, Adèle Haenel (L'Arche)

Le jury du Prix Gouincourt francophone réunit les autrices Meryem Alqamar, Lauren Delphe et Virginie Despentes, l’auteur Al Baylac, l’actrice Anna Mouglalis, la poète Joëlle Sambi et Loïse Tachon, libraire chez Violette and co.

Celui du nouveau prix étranger rassemble Nour Bekkar, auteurice, Lénaïg Cariou, écrivaine et traductrice, Mélie Chen, éditrice et traductrice, Soazic Courbet, libraire à L’Affranchie à Lille, Camille Kouchner, autrice et enseignante-chercheuse en droit privé, ainsi que Mélissa Laveaux, autrice, compositrice et documentariste afrolesbienne.



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Organisé par Alex Lachkar et Lauriane Nicol, le Prix Gouincourt bénéficie du soutien financier du fonds de dotation Lesbiennes d'intérêt général (LIG) et de Tinder.

En 2025, la première édition du Prix Gouincourt avait distingué quatre autrices : Fatima Daas pour Jouer le jeu (L’Olivier), Wendy Delorme pour Le Parlement de l’eau (Cambourakis), Nelly Slim pour Entre ici et avant il y a la mer (Hystériques & AssociéEs) et Sabrina Calvo pour Mais cette vie-là demande toujours plus de lumière (Éditions du commun).

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Par Dépêche

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