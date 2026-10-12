Un nouveau prix littéraire voit le jour à Marseille : retour sur une soirée entre littérature et photographie

C’est dans le cadre exceptionnel de la résidence du consul général de Suisse que s’est déroulée, vendredi 9 octobre, la première cérémonie de remise des Prix Lumière d’août, consacrés à la littérature et à la photographie.

Accueillis avec une remarquable générosité par Christophe Vauthey et l’ensemble des équipes du Consulat général de Suisse, les lauréats, leurs éditeurs, les membres du jury et les nombreux invités ont partagé une soirée placée sous le signe de la création, de la mémoire et de l’ouverture au monde.

Le Prix Lumière d’août 2026 pour la littérature a été décerné à Véronique Brindeau, pour Les Arbres de Nagasaki, publié aux éditions Arléa.

Le Prix Lumière d’août 2026 pour la photographie a distingué Antoine Lecharny et Annette Becker, pour Sous terre, paru aux éditions D’une rive à l’autre.

À travers ces choix, le jury a souhaité saluer deux œuvres d’une rare exigence artistique et intellectuelle qui, chacune selon son langage propre, interrogent notre rapport à l’histoire et à sa transmission. Dans une époque traversée par de profondes tensions, elles rappellent combien la mémoire des tragédies du XXe siècle, et singulièrement celle de la Seconde Guerre mondiale, demeure indispensable à la compréhension de notre présent.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs membres du jury et de Madame Camille Langlais, adjointe déléguée au maire de Marseille, dont la participation a particulièrement honoré cette première édition.

Les organisateurs ont également eu le plaisir d’accueillir Anne Bourguignon, directrice des éditions Arléa, ainsi que les représentants des maisons d’édition distinguées.

Fondé à Marseille par Vincent Hein et Sylvain Holtermann, le Prix Lumière d’août entend inscrire durablement dans la vie culturelle marseillaise une distinction ouverte sur le monde. Son nom, emprunté au célèbre roman de William Faulkner, Lumière d’août, évoque tout autant la puissance de la littérature que cette lumière dont la photographie fait sa matière première.

Le jury de la première édition

Pour cette première édition, le jury était composé de Michaël Ferrier, écrivain et professeur à l’université Chuo de Tokyo ; Hervé Garat-Foucault, médecin ; Vincent Hein, écrivain et psychanalyste, président du Prix Lumière d’août pour la littérature ; Sylvain Holtermann, photographe et professeur à l’université de Hong Kong, président du Prix Lumière d’août pour la photographie ; Sébastien Lapaque, écrivain et critique littéraire au Figaro ; Amina Masseboeuf, médecin ; Olivier Rogez, écrivain et journaliste culturel à RFI, et Christophe Vauthey, écrivain et consul général de Suisse à Marseille.

Cérémonie de remise des Prix Lumière d’août 2026, le 9 octobre, à la résidence du consul général de Suisse à Marseille, en présence des lauréats, du jury et des invités. © Vincent Hein

Dans son discours, Vincent Hein a rappelé l’ambition qui préside à cette initiative : faire de Marseille le point de départ d’un prix dont l’ancrage local ne limite en rien la vocation internationale.

Ville d’accueil et de départ, carrefour historique des cultures méditerranéennes et des routes vers l’Orient, Marseille porte en elle cette ouverture à l’altérité qui nourrit aussi bien l’écriture que l’image.

Cette ambition trouve un prolongement naturel dans l’attachement du prix à la francophonie, envisagée non comme un espace organisé autour d’un centre, mais comme une communauté de langue vivante, plurielle et ouverte sur le monde.

La tenue de cette première cérémonie à la résidence du consul général de Suisse revêtait, à cet égard, une signification toute particulière.

La soirée a également été marquée par la lecture d’un extrait des Arbres de Nagasaki par Wilma Lévy, comédienne, metteuse en scène et directrice de la compagnie Des Passages. Sa lecture, particulièrement remarquée, a donné une résonance sensible à l’œuvre récompensée.

Les organisateurs tiennent à remercier chaleureusement la librairie marseillaise L’Odeur du Temps, qui s’est associée à cette première édition en assurant sur place la vente des ouvrages primés et en permettant aux invités de rencontrer les lauréats à l’occasion d’une séance de dédicaces.

Sa présence et son engagement ont largement contribué à faire de cette cérémonie un véritable moment de rencontre entre les auteurs et leurs lecteurs.

Le jury a enfin souhaité dédier cette première édition à la mémoire de l’écrivain Michel Vauthey, récemment disparu, auquel les organisateurs ont tenu à rendre hommage.

Cette première édition, portée par l’enthousiasme des lauréats, des éditeurs, des jurés et du public, marque ainsi la naissance d’un nouveau rendez-vous littéraire et artistique à Marseille.

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Fort de ce premier succès, le Prix Lumière d’août entend poursuivre son aventure et préparer dès à présent son édition 2027, fidèle à une conviction fondatrice : la littérature et la photographie demeurent deux manières essentielles d’éclairer le monde.

Les invités de la première édition du Prix Lumière d’août, réunis le 9 octobre 2026 à la résidence du consul général de Suisse à Marseille. © Vincent Hein

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Crédits photo : cérémonie de remise des Prix Lumière d’août 2026, le 9 octobre, à la résidence du consul général de Suisse à Marseille. © Vincent Hein

Par Vincent Hein

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