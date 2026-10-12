Au Royaume-Uni, neuf visiteurs sur dix disent que les librairies leur remontent le moral

La statistique tombe à point nommé. Présentés le 7 octobre par The Bookseller, les résultats reposent sur les réponses de 1169 adultes qui avaient visité une librairie au cours des six mois précédents. Parmi eux, 90 % considèrent que ce passage a eu un effet positif sur leur humeur « sur le moment ». Ils sont 84 % à évoquer leur bien-être général et 78 % à dire que ces lieux les aident à se détacher des écrans et des réseaux sociaux. Enfin, 72 % jugent qu’une visite ou une animation en librairie les aide à se sentir mieux pendant les périodes difficiles.

Un ressenti, pas une preuve médicale

Une précision s’impose : ces pourcentages ne décrivent pas l’ensemble de la population britannique, mais les réponses de visiteurs récents. Surtout, ils traduisent une appréciation personnelle. Ni amélioration clinique de la santé mentale ni lien de cause à effet ne sont établis par ce questionnaire. Les informations rendues publiques ne détaillent pas davantage le recrutement des répondants, la pondération des résultats ou la formulation intégrale des questions.

La date de publication n’a rien de fortuit. Le samedi 10 octobre, environ 1000 points de vente, indépendants ou appartenant à des chaînes, participaient au Bookshop Day, célébration annuelle des librairies britanniques. Sa coïncidence avec la Journée mondiale de la santé mentale permettait à la fédération professionnelle d’insister sur leur fonction sociale, au-delà du seul achat de livres.

À Manchester, House of Books & Friends a fait de la lutte contre la solitude une partie de son projet. Ses rencontres gratuites Coffee & Connections réunissent des adultes autour d’une boisson et d’une conversation. Le 10 octobre, la boutique y associait 10 minutes de lecture partagée. À Colchester, Red Lion Books propose notamment un club de lecture silencieuse et un espace de discussion consacré à la mort. Ces initiatives figurent parmi les exemples mis en avant par l’association ; elles ne constituent pas une mesure indépendante de leurs effets.

« Ces résultats montrent à quel point les librairies peuvent compter pour nous personnellement », défend Emma Bradshaw, responsable de la marque et du marketing grand public à la Booksellers Association. La fédération avait déjà publié, en septembre, d’autres réponses issues du même sondage : 93 % des personnes interrogées estimaient que ces commerces encouragent la lecture, tandis que 87 % jugeaient qu’une librairie rend son quartier plus vivant. En cette Année nationale de la lecture, soutenue par le gouvernement, le message dépasse la seule vente d’ouvrages.

Derrière le bien-être, une bataille fiscale

Mais la BA ne diffuse pas ces chiffres pour le plaisir de les afficher. Depuis l’été, elle presse le gouvernement d’étendre aux librairies anglaises la réduction supplémentaire de 20 % des business rates — l’impôt sur les locaux professionnels — annoncée pour les pubs, les clubs et la plupart des salles de concerts à compter d’avril 2027. Une mesure limitée à l’Angleterre, même si l’association représente des professionnels de tout le Royaume-Uni.

ActuaLitté relatait dès le 18 août cette mobilisation, soutenue par plus de 200 libraires et plusieurs auteurs. Le 18 septembre, The Bookseller et The Stage ont également demandé que librairies et théâtres bénéficient d’une protection comparable. L’argument reste le même : puisque le gouvernement reconnaît une fonction sociale aux débits de boisson et aux lieux de musique, pourquoi s’arrêter à leur porte ?

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Reste le coût. Selon une projection réalisée par le cabinet Cebr à la demande de la BA, les librairies indépendantes anglaises ne profitant pas intégralement de l’exonération des petites entreprises pourraient subir une hausse annuelle moyenne de 4563 £ à l’horizon 2029-2030. D’après le même calcul, un commerce concerné devrait vendre 1141 ouvrages supplémentaires par an pour absorber le surcoût. Il s'agit là d'estimations, non des hausses constatées.

La fédération veut que le prochain budget britannique tienne compte de cet argument culturel et économique. Elle ajoute un dernier résultat de son enquête : 91 % des visiteurs interrogés déclarent que leur librairie habituelle leur manquerait si elle fermait définitivement.

Crédits photo : Noralí Nayla (Unsplash)

Par Nicolas Gary

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